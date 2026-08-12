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Így fotózd a napfogyatkozást anélkül, hogy tönkretennéd a telefonod kameráját

Shutterstock - Victor Sanchez G
égi jelenség napfogyatkozás fotó telefon
Váradi Melinda
2026.08.12.
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Lenyűgöző látvány, ezért természetes, hogy szeretnénk megörökíteni a telefonunkkal is. A napfogyatkozás azonban a mobiltelefon kamerájának érzékelőjét is károsíthatja, ezért néhány fontos szabályt érdemes betartani.

Augusztus 12-én jön a napfogyatkozás, amit biztosan sokan akarnak majd ézni és fotózni. Ha viszont a telefont közvetlenül a Nap felé fordítjuk, a nagyon erős fény az optikán keresztül az érzékelőre jut, ami bizonyos körülmények között károsíthatja a kameramodult. Ez különösen akkor jelent problémát, ha hosszabb ideig próbáljuk ugyanabból a pozícióból fotózni az égitestet. Egy gyors pillanatfelvétel és a telefon tartós, közvetlen napfénynek kitétele között jelentős különbség lehet, ezért jobb óvatosnak lenni.

napfogyatkozás
A napfogyatkozás tönkreteheti a telefondat, ha nem figyelsz oda.
Forrás: Shutterstock
  • Ne nézd és ne fotózd közvetlenül a Napot megfelelő szűrő nélkül.
  • Nemcsak a szemed, hanem a telefon kamerája is sérülhet.
  • A mobil szempontjából is fontos az óvatosság.

Így fotózd a napfogyatkozást, hogy ne tedd tönkre a telefont

A kamera optikája egyfajta nagyítóként funkcionál, a lencsén át érkező fényt egy apró felületre, a kameraérzékelőre fókuszálja. Amennyiben védőszűrő nélkül akár több percen keresztül közvetlenül a Napra irányítjod, túlmelegedhet, és kiégetheti az érzékelőt alkotó fotodiódákat. Amíg a Nap akár csak részben is látható, a kamerának napfilterre van szüksége.

Ha kifejezetten a Nap korongját szeretnéd lefotózni, érdemes olyan, erre a célra készült napszűrőt használni, amelyet a telefon kamerája elé lehet helyezni. A megfelelő szűrő csökkenti a kamerába jutó intenzív fény mennyiségét, így biztonságosabbá teheti a fotózást. Fontos, hogy ne házi megoldással próbáld helyettesíteni. Egy egyszerű napszemüveg, fólia vagy más, nem erre a célra készült anyag nem feltétlenül biztosít elegendő védelmet.

Az sem mindegy, hogy fényképezel, ha igazán jó fotót szeretnél. A mobiltelefonok digitális zoomja könnyen szemcsés, homályos képet eredményezhet, különösen akkor, ha az apró napkorongot próbálod lefotózni. Ha van rá lehetőség, használj állványt vagy támaszd stabil felületre a telefont. Érdemes a kamera expozícióját is csökkenteni, ha a készülék alkalmazása ezt lehetővé teszi. A Nap rendkívül fényes, ezért az automatikus beállítások mellett a környezet és a részletek könnyen túlexponálttá válhatnak.

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