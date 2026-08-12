Ez a 7 nyári zöldség puffaszthat a leginkább – Meglepő, melyik okozhat kellemetlen panaszokat

A friss paradicsom, paprika, uborka vagy a cukkini a nyár elmaradhatatlan ételei, mégis előfordulhat, hogy egy könnyűnek gondolt zöldséges ebéd vagy vacsora után kellemetlenül feszül a hasunk. A puffadásnak több oka is lehet, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy az adott zöldség egészségtelen vagy hogy egyáltalán nem szabad ennünk belőle.

A nyári zöldségek könnyen puffadást okozhatnak.

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Egészséges, mégis puffadást okoz a friss zöldség

A nyári hónapokban sokan jóval több friss zöldséget fogyasztanak, mint az év más időszakaiban. Saláták, lecsó, grillezett zöldségek, paradicsommal és paprikával megrakott szendvicsek kerülnek az asztalra, és könnyen előfordulhat, hogy egyetlen étkezés alatt a megszokottnál jóval több rostot viszünk be.

A rostok fontos részei az egészséges étrendnek, egy részük azonban nem emésztődik meg teljesen a vékonybélben. A vastagbélbe jutva a bélbaktériumok fermentálják őket, ennek során pedig gázok képződnek. Ha hirtelen növeljük meg a rostbevitelünket, a puffadás és a fokozott gázképződés esélyét is növeljük.

A zöldségek ráadásul vizet is tartalmaznak, ami önmagában kedvező, de a nagyobb mennyiségű rosttal együtt átmenetileg megváltoztathatják az emésztést. Különösen akkor, ha valaki korábban kevés zöldséget evett, nyáron viszont szinte egyik napról a másikra sokkal többet kezd fogyasztani belőlük.

Az sem mindegy, milyen formában kerülnek a zöldségek az asztalra. Egy nagy adag nyers zöldségsaláta nehezebben tolerálható lehet, mint ugyanaz a zöldség párolva vagy sütve.

Ezek a zöldségek okozhatnak kellemetlen puffadást

1. Paradicsom

A paradicsom a nyári étkezések egyik alapja, salátákban, szendvicsekben és köretként is gyakran szerepel. Önmagában általában nem számít kifejezetten puffasztó zöldségnek, nagyobb mennyiségben azonban egyeseknél emésztési panaszokat okozhat. Különösen akkor lehet kellemetlen, ha valaki érzékenyebb a savasabb élelmiszerekre.

2. Uborka

A friss, ropogós uborka szintén okozhat puffadást. Magas víztartalma miatt sokan könnyű ételként gondolnak rá, ám nagyobb mennyiségben, főleg más, puffasztóbb alapanyagokkal együtt, kellemetlen teltségérzetet válthat ki.