Ezt jelzi, ha sárga szalag van a kutya pórázán, nyakörvén: fontos lenne ismerni a jelentését

Ha séta közben sárga szalagot látsz egy kutya pórázán vagy nyakörvén, érdemes egy lépés távolságot tartani, és nem azonnal megsimogatni az állatot. A jelzés ugyanis arra szolgál, hogy a gazdi jelezze: az ebnek több térre van szüksége, ezért idegeneknek és más kutyáknak sem ajánlott túl közel menniük hozzá.

A kutya nyakörvén, pórázán látható sárga szalagnak fontos jelentése van.

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A sárga szalag azt jelzi, hogy a kutyának több személyes térre van szüksége.

Nem feltétlenül agresszív állatról van szó, többféle oka is lehet.

A legjobb, amit tehetsz, hogy nem közelíted meg és nem simogatod meg az ebet.

Sárga szalag a kutya pórázán: ezt jelzi

A kutyák kommunikációjában sokféle jelzés létezik, de a pórázra vagy nyakörvre kötött sárga szalag egyre több helyen azt üzeni: kérlek, adj nekem teret. A kezdeményezés célja, hogy a gazdik egy egyszerű, könnyen felismerhető jelzéssel tudassák a környezetükkel, hogy kutyájuknak nem tesz jót, ha idegenek vagy más állatok közel mennek hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy az állat veszélyes vagy agresszív. A sárga jelzés mögött számos különböző ok állhat, ezért kívülről nem lehet megállapítani, pontosan miért van rá szüksége az adott kutyának.

Előfordulhat, hogy a félős, szorongó, beteg vagy sérült, esetleg épp lábadozik egy műtét után. Az is lehet, hogy korábban rossz tapasztalatai voltak, nehezen viseli az idegeneket, vagy egyszerűen még tanulja, hogyan viselkedjen különböző helyzetekben. Kölyökkutyáknál és örökbefogadott állatoknál is előfordulhat, hogy a gazdi azért használja a sárga jelzést, mert szeretné fokozatosan hozzászoktatni az ebet az új környezethez és az emberekhez.

A legfontosabb szabály egyszerű: ne menj oda a kutyához, ne próbáld megsimogatni, és ne engedd oda hozzá a saját kutyádat sem. Ha szembejön veled az utcán, érdemes elegendő távolságot hagyni közöttetek, és lehetőleg nem hirtelen megközelíteni vagy megszólítani az állatot. Különösen fontos erre megtanítani a gyerekeket is.

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