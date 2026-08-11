5 dolog, amit a szüleid tanítottak, de tönkreteszik a karrieredet – Pedig ők csak jót akartak

„Dolgozz keményen, maradj szerény, ne panaszkodj, és minden a helyére kerül” – sokan nagyjából ilyen útravalóval indultak el a munka világába a szülőknek köszönhetően. Ezek a szabályok azonban egy stabilabb, kiszámíthatóbb korszakból származnak, amikor a lojalitás és a hosszú éveken át végzett megbízható munka valóban sok esetben elegendő volt az előrelépéshez.
- A túlzott szerénység könnyen láthatatlanná tesz, miközben mások viszik el a babérokat.
- A „örülj, hogy van munkád” hozzáállás miatt kevesebbet kérhetsz, mint amennyit a teljesítményed indokolna.
- A jó munka önmagában már nem mindig elég.
A szülők tanították őket, de tönkretehetik a karrieredet
A mai munkahelyeken azonban nemcsak az számít, hogy valaki mennyire jól végzi a feladatait. Az is fontos, hogy észrevegyék a teljesítményét, kiálljon magáért, képes legyen határokat húzni, kapcsolatokat építsen, és akkor is merjen segítséget kérni, amikor szüksége van rá. Melody Wilding, a „Managing Up” című könyv szerzője és vezetői coach, aki többek között olyan szervezetek vezetőivel dolgozott, mint a Google, az Amazon vagy a NATO, öt olyan, gyerekkorban belénk nevelt szabályt emel ki, amelyek jó szándékúak ugyan, de felnőttként akár a karrierünk útjába is állhatnak.
„Ne szállj el magadtól!”
A szerénység valóban fontos tulajdonság, és senki sem szeret olyan kollégával dolgozni, aki minden sikert kizárólag magának tulajdonít. Ha túlzásba viszed, az azonban könnyen ahhoz vezethet, hogy egyszerűen láthatatlanná válunk. Ha például egy fontos projektben kulcsszereped volt, mégis automatikusan azt mondod, hogy „ez az egész csapat érdeme”, előfordulhat, hogy a főnökök nem is tudják pontosan, mekkora részed volt a sikerben.
Ugyanez történik akkor, ha azért nem beszélsz egy eredményedről, mert attól félsz, hogy dicsekvésnek tűnne. A vezetők ugyanis nem gondolatolvasók. Sokszor azt az embert választják egy új projektre vagy előrelépési lehetőségre, akinek a teljesítménye látható, és aki egyértelműen jelzi, hogy szeretne nagyobb szerepet vállalni.
„Légy hálás, hogy egyáltalán van munkád!”
A „örülj, hogy van munkád” vagy „örülj, hogy bekerültél oda” típusú mondatok különösen könnyen belénk égnek. A bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben pedig még könnyebb elhinni, hogy már önmagában az is szerencse, ha van állásunk. Ennek azonban komoly hátulütője lehet. Ha folyamatosan csak hálásnak érzed magad a lehetőségért, könnyen elfogadhatod a kelleténél alacsonyabb fizetést, kisebb pozíciót vagy olyan munkakörülményeket is, amelyekkel valójában nem vagy elégedett. A hála és az önérvényesítés azonban egyáltalán nem zárják ki egymást. Lehetsz hálás egy lehetőségért úgy is, hogy közben felismered a saját értékedet.
„Csak ne legyen konfliktus!”
Sok szülő azért tanítja a gyerekét békére és kompromisszumra, mert szeretné megóvni a felesleges konfliktusoktól. A munkahelyen azonban a túlzott békességre törekvés könnyen megfelelési kényszerré válhat. Ha mindig inkább csendben maradsz, hogy senkit ne hozz kellemetlen helyzetbe, vagy automatikusan igent mondasz mások kéréseire, egy idő után azt is gondolhatják rólad, hogy nincs határozott véleményed. Ez pedig a vezetői szerepeknél komoly hátrány lehet. A nehéz beszélgetések és a kulturált ellenvélemények ugyanis nem feltétlenül rombolják a kapcsolatokat. Éppen ellenkezőleg: sokszor ezekből derül ki, hogy valaki képes önállóan gondolkodni, és akkor is kiáll az álláspontja mellett, ha az nem egyezik mindenki máséval.
„Végezd jól a munkád, és minden más magától jön!”
Ez a tanács egykor valóban sokak számára működő stratégia lehetett. Ha valaki kiválóan végezte a munkáját, hosszú éveken át megbízható volt, és egyre nagyobb tapasztalatot szerzett, jó eséllyel felfelé lépkedhetett a ranglétrán. Ma azonban a szakértelem önmagában sokszor nem elegendő. Lehetsz kiváló a munkádban, ha közben a döntéshozók nem ismerik a teljesítményedet, vagy nem alakul ki bennük bizalom irántad. A sikeres szakemberek ezért nemcsak azt kérdezik maguktól, hogyan tudják még jobban elvégezni a munkájukat, hanem azt is: kik ismerik az eredményeimet, és kik azok, akik számítanak rám?
„Oldd meg egyedül!”
Az önállóság és a talpraesettség rendkívül értékes tulajdonság. A probléma akkor kezdődik, ha azt tanuljuk meg belőle, hogy segítséget kérni gyengeség. Ha minden problémát egyedül próbálsz megoldani, előbb-utóbb könnyen túlterheltté válhatsz. Ráadásul a túlzott megbízhatóság még a karrieredet is akadályozhatja: ha minden feladat csak veled működik, a vezetőd nehezebben tud új, magasabb szintű pozícióba helyezni.
Ezzel egyszerre mutatod meg az önállóságodat, a gondolkodásodat és azt, hogy képes vagy együttműködni másokkal. A karrierépítésben ugyanis nem az a cél, hogy mindent egyedül oldj meg, hanem hogy olyan emberré válj, akire önállóan és csapatban is lehet számítani.
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