5 dolog, amit a szüleid tanítottak, de tönkreteszik a karrieredet – Pedig ők csak jót akartak

„Dolgozz keményen, maradj szerény, ne panaszkodj, és minden a helyére kerül” – sokan nagyjából ilyen útravalóval indultak el a munka világába a szülőknek köszönhetően. Ezek a szabályok azonban egy stabilabb, kiszámíthatóbb korszakból származnak, amikor a lojalitás és a hosszú éveken át végzett megbízható munka valóban sok esetben elegendő volt az előrelépéshez.

A szülők egyes tanításai ma már sokszor csak hátráltatják a karrieredet.

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A túlzott szerénység könnyen láthatatlanná tesz, miközben mások viszik el a babérokat.

A „örülj, hogy van munkád” hozzáállás miatt kevesebbet kérhetsz, mint amennyit a teljesítményed indokolna.

A jó munka önmagában már nem mindig elég.

A szülők tanították őket, de tönkretehetik a karrieredet

A mai munkahelyeken azonban nemcsak az számít, hogy valaki mennyire jól végzi a feladatait. Az is fontos, hogy észrevegyék a teljesítményét, kiálljon magáért, képes legyen határokat húzni, kapcsolatokat építsen, és akkor is merjen segítséget kérni, amikor szüksége van rá. Melody Wilding, a „Managing Up” című könyv szerzője és vezetői coach, aki többek között olyan szervezetek vezetőivel dolgozott, mint a Google, az Amazon vagy a NATO, öt olyan, gyerekkorban belénk nevelt szabályt emel ki, amelyek jó szándékúak ugyan, de felnőttként akár a karrierünk útjába is állhatnak.

„Ne szállj el magadtól!”

A szerénység valóban fontos tulajdonság, és senki sem szeret olyan kollégával dolgozni, aki minden sikert kizárólag magának tulajdonít. Ha túlzásba viszed, az azonban könnyen ahhoz vezethet, hogy egyszerűen láthatatlanná válunk. Ha például egy fontos projektben kulcsszereped volt, mégis automatikusan azt mondod, hogy „ez az egész csapat érdeme”, előfordulhat, hogy a főnökök nem is tudják pontosan, mekkora részed volt a sikerben.

Ugyanez történik akkor, ha azért nem beszélsz egy eredményedről, mert attól félsz, hogy dicsekvésnek tűnne. A vezetők ugyanis nem gondolatolvasók. Sokszor azt az embert választják egy új projektre vagy előrelépési lehetőségre, akinek a teljesítménye látható, és aki egyértelműen jelzi, hogy szeretne nagyobb szerepet vállalni.