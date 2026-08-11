Betörtek Kim Kardashian luxusotthonába: a tolvaj még egy autót is elvitt egy körre

Kim Kardashian otthonába illetéktelen személy hatolt be. A híresség és gyermekei azonban a jelek szerint nem tartózkodtak az ingatlanban, amikor a behatoló megjelent a sztár több mint 60 millió dollárt érő birtokán.

Kim Kardashian otthonába betörtek.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Betörtek Kim Kardashian otthonába: rendőrök lepték el a birtokot

A hatóság munkatársait vasárnap délután 15:45-kor riasztották Kim Kardashian Hidden Hills-i otthonához, miután bejelentés érkezett arról, hogy valaki betört az ingatlanba, és tárgyakat visz el onnan.

A kiérkező rendőrök a több mint 60 millió dollár értékű birtokon találták meg a férfi gyanúsítottat, akit betörés és járműlopás miatt őrizetbe vettek.

A hatóságok szerint a férfi egy autót is elvitt, amellyel a környéken tett egy kört. A Kardashianhoz közel álló forrás szerint a jármű nem a realitysztáré, hanem egyik alkalmazottjáé volt. A gyanúsítottat börtönbe szállították, és betörés gyanújával vették őrizetbe. Az ügy részleteinek feltárása ugyanakkor még nem ért véget.

A nyomozás még folyamatban van, és továbbra is az előzetes szakaszban járunk

– mondta Chris Sonderlund, a Los Angeles megyei seriffhivatal őrmestere.

Kim Kardashian Hidden Hills-i otthona, ahová betörtek.

Forrás: Juliano/X17online.com/Northfoto

Kim Kardashian és a gyerekei nem tartózkodtak otthon

A rendelkezésre álló információk alapján Kim Kardashian és gyerekei nem voltak a birtokon a történtek idején. A család hónapok óta egy közeli bérelt ingatlanban él, miközben a Hidden Hills-i házon felújítási munkálatokat végeznek.

Az otthonnak hosszú története van Kim Kardashian életében. Az ingatlant még 2014-ben vásárolta meg akkori férjével, Kanye Westtel 20 millió dollárért. Ezt követően jelentős átalakításokba kezdtek, ezért csak 2017-ben, a munkálatok befejezése után költöztek be.

Miután Kim Kardashian és Kanye West 2022-ben hivatalosan is elváltak, Kim Kardashian négy gyermekével továbbra is ebben az otthonban élt. Most azonban éppen a jelenlegi felújításnak köszönhető, hogy a család a betörés idején máshol tartózkodott.

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