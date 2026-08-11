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Betörtek Kim Kardashian luxusotthonába: a tolvaj még egy autót is elvitt egy körre

Northfoto/TheImageDirect.com/Juliano/X17online.com -
villa Kim Kardashian betörés
Nagy Anna
2026.08.11.
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Nem mindennapi incidens miatt riasztották a rendőröket Kim Kardashian Hidden Hills-i luxusotthonához. Betörtek Kim Kardashian otthonába, a gyanúsított állítólag nemcsak bejutott az ingatlanba, hanem egy autót is elkötött, amellyel a környéken furikázott.

Kim Kardashian otthonába illetéktelen személy hatolt be. A híresség és gyermekei azonban a jelek szerint nem tartózkodtak az ingatlanban, amikor a behatoló megjelent a sztár több mint 60 millió dollárt érő birtokán.

Kim Kardashian otthonába betörtek.
Kim Kardashian otthonába betörtek.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Betörtek Kim Kardashian otthonába: rendőrök lepték el a birtokot

A hatóság munkatársait vasárnap délután 15:45-kor riasztották Kim Kardashian Hidden Hills-i otthonához, miután bejelentés érkezett arról, hogy valaki betört az ingatlanba, és tárgyakat visz el onnan.

A kiérkező rendőrök a több mint 60 millió dollár értékű birtokon találták meg a férfi gyanúsítottat, akit betörés és járműlopás miatt őrizetbe vettek.

A hatóságok szerint a férfi egy autót is elvitt, amellyel a környéken tett egy kört. A Kardashianhoz közel álló forrás szerint a jármű nem a realitysztáré, hanem egyik alkalmazottjáé volt. A gyanúsítottat börtönbe szállították, és betörés gyanújával vették őrizetbe. Az ügy részleteinek feltárása ugyanakkor még nem ért véget.

A nyomozás még folyamatban van, és továbbra is az előzetes szakaszban járunk

 – mondta Chris Sonderlund, a Los Angeles megyei seriffhivatal őrmestere.

PREMIUM EXCLUSIVE Please contact X17 before any use of these exclusive photos - x17@x17agency.com Kim Kardashian is focusing on her organic veggie magical garden at her huge mansion in Hidden Hills Calabasas as her ex Kanye is coming out with his new album August 29, 2021 /X17online.com August 29, 2021
Kim Kardashian Hidden Hills-i otthona, ahová betörtek.
Forrás: Juliano/X17online.com/Northfoto

Kim Kardashian és a gyerekei nem tartózkodtak otthon

A rendelkezésre álló információk alapján Kim Kardashian és gyerekei nem voltak a birtokon a történtek idején. A család hónapok óta egy közeli bérelt ingatlanban él, miközben a Hidden Hills-i házon felújítási munkálatokat végeznek.

Az otthonnak hosszú története van Kim Kardashian életében. Az ingatlant még 2014-ben vásárolta meg akkori férjével, Kanye Westtel 20 millió dollárért. Ezt követően jelentős átalakításokba kezdtek, ezért csak 2017-ben, a munkálatok befejezése után költöztek be.

Miután Kim Kardashian és Kanye West 2022-ben hivatalosan is elváltak, Kim Kardashian négy gyermekével továbbra is ebben az otthonban élt. Most azonban éppen a jelenlegi felújításnak köszönhető, hogy a család a betörés idején máshol tartózkodott.

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