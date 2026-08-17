11 éves lánya gyászolja Hayden Panettiere-t: ezért mondott le a színésznő a felügyeleti jogról

Hayden Panettiere 11 éves lánya, Kaya már évek óta az édesapjával, Wladimir Klitschkóval él Európában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviselte, hogy nem lehetett jelen gyermeke mindennapjaiban, és azt is elmondta, miért hozta meg annak idején ezt a fájdalmas döntést.

Vlagyimir Klicsko, Hayden Panettiere és kislányuk, Kaya

Forrás: X / Hayden Panettiere

Hayden Panettiere lánya, Kaya Klicsko: ezért mondott le róla az édesanyja

Kaya 2014 decemberében született, ám az anyaság első hónapjai egészen másként alakultak, mint ahogyan Hayden Panettiere azt elképzelte. A színésznő 2026-ban megjelent önéletrajzában arról írt, hogy a nehéz szülés után nem érezte az azonnali kötődést, amelyről korábban annyit hallott. Szülés utáni depresszióval küzdött, egyre többet ivott, végül pedig kezelésre szorult. Kaya négy hónapos volt, amikor először rehabilitációra ment. Függősége azonban később is komoly problémákat okozott, és a Vlagyimir Klicskóval való kapcsolata is megromlott. Miután különváltak, a kislány egy ideig a két szülő között ingázott, majd Klicsko 2018-ban teljes felügyeletet kért. Hayden Panettiere nem kezdett jogi harcba, átengedte a kislányt az apjának.

„Minden egyes másodpercére emlékszem annak a napnak. Minden rohadt másodpercére. Egyetlen anya sem felejti el azt a napot, amikor aláírja, hogy lemond a gyermekéről” – írta memoárjában.

Később többször hangsúlyozta, hogy nem egyszerűen „odaadta” a lányát. Úgy érezte, amíg saját függőségével küzd, Kaya érdekeit az szolgálja, ha az apjánál marad.

„A legnehezebb dolog volt, amit valaha megtettem. De a lányomnak az volt a legjobb, tudtam, hogy jó helyen lesz, én pedig rendbe akartam tenni magam, hogy jó anya lehessek. Néha ez azt jelenti, hogy el kell engedni” – mondta 2022-ben. Hayden Panettiere azt remélte, hogy felépülése után megváltozhat a helyzet, Kaya azonban továbbra is Klicskónál maradt. Édesanyja azonban rendszeresen látogatta, és sokat beszéltek FaceTime-on is. Mindössze három hónappal a halála előtt arról mesélt Panettiere, hogy a távolság ellenére rendkívül szoros a kapcsolatuk Kayával.

Hihetetlen a kapcsolatom vele. Amennyit csak tudok, utazom, hogy lássam, és rengeteget beszélünk. Nagyon mély dolgokról is beszélgetünk. Rendkívül erős, különleges kötelék van közöttünk, amiért nagyon hálás vagyok.

A színésznő büszkén mesélt arról is, hogy Kaya angolul, oroszul, ukránul és németül is beszél, a franciát tanulja, lovagol, úszik, golfozik, zongorázik és sakkozik. Sokan azonban nem akart eláulni róla a memoárban, hogy Kaya maga dönthesse el, a nyilvánosság elé áll-e valaha.