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Dühöngnek a lakosok a Harry Potter-sorozat miatt – Káoszt és kilométeres dugót okoz a forgatása

HBO Max szakaszos útlezárás Harry Potter forgatási helyszín
Klusovszki Kíra
2026.10.04.
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Elvesztették a türelmüket a lakók, miután az HBO készülő sorozatának forgatása miatt a környéken több útvonalat is lezártak. A legújabb Harry Potter-széria miatt miatt az angol faluban közlekedési káosz tört ki, a helyiekből hatalmas felháborodást kiváltva.

Valóságos rémálommá váltak a lakosok mindennapjai a buckinghamshire-i Latimerben a készülő Harry Potter-sorozat miatt. A forgatás idejére ugyanis több utat is lezártak, ezzel hatalmas torlódásokat és hosszú kerülőket eredményezve a helyieknek. 

Az HBO Max készülő sorozatában Harry Potter szerepét Dominic McLaughlin alakítja.
A készülő sorozatban Dominic McLaughlin Harry Potter szerepét ölti magára. 
Forrás: Northfoto
  • Közlekedési fennakadásokkal és korlátozásokkal szembesültek a lakók a buckinghamshire-i Latimerben.
  • A készülő Harry Potter-sorozat miatt több utat is lezártak, ami teljesen megbénította a helyiek közlekedését. 
  • Bár a produkciós iroda előre jelezte a helyzetet, sokan mégsem nézik jó szemmel.

Rémálommá vált a közlekedés a készülő Harry Potter-sorozat miatt

Hatalmas fennakadásokat okozott a közlekedési lezárás a Harry Potter-sorozat helyszínéül szolgáló Latimerben. A munkálatok miatt több utat is lezártak, így a helyiek csak korlátozott időben juthattak haza. Kedden reggel 7 és este 7 óra között kizárólag a mentők és más sürgősségi járművek hajthattak be a területre, hétfőn és szerdán pedig reggel 8 és délután 5 óra között csak azok közlekedhettek erre, akik rendelkeztek a szükséges engedéllyel. 

A lezárások miatt a lakóknak még egy 18 kilométeres kerülőt is tenniük kellett, ami további 20 perc perccel hosszabbította hazaérésüket. 

Ráadásul az HBO J. K. Rowling regényeiből készülő sorozatának forgatása miatt a főutak is bedugultak, ezért nem csak a helyiek, hanem a környékre érkezők is komoly nehézségekkel szembesültek. Az egyik, már 38 éve a faluban élő lakos arról számolt be, hogy még egy közeli optikushoz is 25 percig tartott eljutnia, mert nem tudott áthaladni a településen. Elmondása szerint korábban már többször is forgattak a környéken, például a Pie in the Sky, az Inspector Morse és a Lenny Henry főszereplésével készült Chef című sorozat, ám egyik sem okozott ekkora fennakadást. 

Szerintem a Warner Bros túlzásba esett. A falut gyakorlatilag teljesen megbénították. Még a gyalogutakat is lezárták

nyilatkozta a Daily Mailnek. Azonban nem minden helyi lakos ennyire elégedetlen. Egy, a forgatási helyszín közelében élő nő szerint egyesek csak azért panaszkodnak, mert nem akarnak a megszokottól eltérő, másik útvonalon közlekedni. 

A várható fennakadásokat előre jelezték

Bár a lakosok látszólag nehezen viselik a kialakult közlekedési helyzetet, a produkciós iroda már jóelőre bejelentette, hogy útlezárásokra készülnek. 

A Warner Bros Discovery leányvállalata, a Plum Jam Productions a hónap elején kiküldött levelében még külön figyelmeztette is a környéken élőket, hogy a háromnapos forgatás a megszokottnál nagyobb forgalmat és torlódásokat okozhat, így erre készüljenek. 

A cég bár akkor azt ígérte, mindent megtesznek majd azért, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza a forgatás a helyieknek, ez nem igazán sikerült a lakók beszámolói szerint. Thomas Broom, a Buckinghamshire megyei tanács közlekedésért felelős vezetője még egy közleményt is kiadott az ügyben. 

A dokumentumokban kiemelte, hogy mivel a helyi közösség számára a filmforgatás gazdasági előnyökkel járhat, engedélyezte azokat az ideiglenes útlezárásokat, amelyek szükségesek voltak a forgatás lebonyolítására.

Tájékoztatása szerint a szervezők a munkálatokról a helyiekkel is egyeztettek, ráadásul a falu területén külön kerülőutakat jelöltek ki, és figyelembe vették a lakosok visszajelzéseit is a fennakadások enyhítését célzó intézkedések kidolgozásához is.

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