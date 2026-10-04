Dühöngnek a lakosok a Harry Potter-sorozat miatt – Káoszt és kilométeres dugót okoz a forgatása

Valóságos rémálommá váltak a lakosok mindennapjai a buckinghamshire-i Latimerben a készülő Harry Potter-sorozat miatt. A forgatás idejére ugyanis több utat is lezártak, ezzel hatalmas torlódásokat és hosszú kerülőket eredményezve a helyieknek.

A készülő sorozatban Dominic McLaughlin Harry Potter szerepét ölti magára.

Forrás: Northfoto

Közlekedési fennakadásokkal és korlátozásokkal szembesültek a lakók a buckinghamshire-i Latimerben.

A készülő Harry Potter-sorozat miatt több utat is lezártak, ami teljesen megbénította a helyiek közlekedését.

Bár a produkciós iroda előre jelezte a helyzetet, sokan mégsem nézik jó szemmel.

Rémálommá vált a közlekedés a készülő Harry Potter-sorozat miatt

Hatalmas fennakadásokat okozott a közlekedési lezárás a Harry Potter-sorozat helyszínéül szolgáló Latimerben. A munkálatok miatt több utat is lezártak, így a helyiek csak korlátozott időben juthattak haza. Kedden reggel 7 és este 7 óra között kizárólag a mentők és más sürgősségi járművek hajthattak be a területre, hétfőn és szerdán pedig reggel 8 és délután 5 óra között csak azok közlekedhettek erre, akik rendelkeztek a szükséges engedéllyel.

A lezárások miatt a lakóknak még egy 18 kilométeres kerülőt is tenniük kellett, ami további 20 perc perccel hosszabbította hazaérésüket.

Ráadásul az HBO J. K. Rowling regényeiből készülő sorozatának forgatása miatt a főutak is bedugultak, ezért nem csak a helyiek, hanem a környékre érkezők is komoly nehézségekkel szembesültek. Az egyik, már 38 éve a faluban élő lakos arról számolt be, hogy még egy közeli optikushoz is 25 percig tartott eljutnia, mert nem tudott áthaladni a településen. Elmondása szerint korábban már többször is forgattak a környéken, például a Pie in the Sky, az Inspector Morse és a Lenny Henry főszereplésével készült Chef című sorozat, ám egyik sem okozott ekkora fennakadást.

Szerintem a Warner Bros túlzásba esett. A falut gyakorlatilag teljesen megbénították. Még a gyalogutakat is lezárták

– nyilatkozta a Daily Mailnek. Azonban nem minden helyi lakos ennyire elégedetlen. Egy, a forgatási helyszín közelében élő nő szerint egyesek csak azért panaszkodnak, mert nem akarnak a megszokottól eltérő, másik útvonalon közlekedni.