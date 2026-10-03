Ha ezt az 5 filmet láttad, valamiben különlegesebb vagy, mint a többség

Ha te is azok közé tartozol, akik kikapcsolódásképp moziba mennek, hogy egy igazán jó filmet nézzenek meg, akkor téged imádnának a művészfilmek rendezői. Vajon a következő különleges filmeket láttad? Ha nem, akkor azonnal fel kell kerülniük a listádra!
Filmrajongók, akik támogatják a művészfilmeket
Nyugi, attól, hogy néha a legcsajosabb filmekre vágysz nehéz helyzetekben, vagy olyanokra, amelyek szándékosan megríkatnak, még nem vagy kevésbé filmrajongó, mint akik csak művészfilmeket néznek.
Ha viszont tényleg az elgondolkodtató művészfilmek érdekelnek, akkor te a moziimádók egy szűkebb csoportjába tartozol. És bizony ér megveregetni ilyenkor a válladat, hiszen a nagy büdzsével készült hollywoodi produkciók mellett észrevetted azokat a különleges filmeket is, amelyeknek egyáltalán nem céljuk a nagyközönség bevonása. Éppen ezért sokkal kevesebb is lesz a bevételük ezeknek a produkcióknak, vagyis te minden jegyváltásoddal támogatod a művészipart.
Hiszen gondolj csak bele: egy nagy Marvel-film premierjén aligha találni rendes ülőhelyet egy elfogadható vetítési időpontban, míg egy francia művészfilmre sokkal kevesebben ülnek be. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyik jobb lenne a másiknál (ezt az Oscar-díjak is tanúsíthatják, hiszen lehet, hogy valami elbukta a díjat, de megnyerte a szívünket), csak szimplán más célból és más közönségnek készültek.
Ritka filmek, melyeket csak igazi filmrajongóknak ajánlunk
Imádsz moziba járni? Megértjük, hiszen a mozizás nemcsak tökéletes randihelyszín, hanem a filmművészet egyik legfontosabb állomása is egyben. De lássuk csak, te mennyire szereted a filmipar legkülönlegesebb filmjeit! Ismered ezeket az alkotásokat?
1. A nagy szépség (2013)
Paolo Sorrentino La Grande Bellazza, azaz A nagy szépség című olasz-francia filmdrámája Jep Gambardella életét követi nyomon, aki a J. Gatsby típusú partiknak és a felszínes kapcsolatoknak él. Ám egy régi emlék felkavaró feltűnése okán elkezd visszatekinteni az életére: vajon mi maradt az álmaiból és a valódi szépségből?
2. A kiméra (2022)
A filmben Josh O’Connor játssza a főszereplőt, Arthurt, aki olasz sírrablókkal dolgozik együtt, hogy etruszk kincsekre bukkanjanak. Arthur különleges képességgel van felruházva, ezért is érzi az ősi tárgyak lelőhelyét. Ám közben egy régi és fájó szerelem emléke kísérti őt, mely útvesztőből nem talál kiutat.
3. Szerelmem, Elektra (1974)
Jancsó Miklós filmje a görög mítoszt, Agamemnón halálának bosszúját dolgozza fel. Elektra a rég elveszettnek hitt bátyjával, Oresztésszel együtt számol le az elnyomó zsarnoksággal, mely során a vér immár az ő kezükhöz fog tapadni. Jancsó olyan szereplőgárdát sorakoztat fel a szimbolizmussal és meztelenséggel átitatott filmjében, melyek között Törőcsik Mari, Cserhalmi György, Madaras József, Balázsovits Lajos és még Cseh Tamás neve is megtalálható.
4. Erőszakik (2008)
Két londoni bérgyilkos, Ray és Ken Brugesbe, egy középkori belga városba menekül egy balul sikerült akció után. Csakhogy kiderül, hogy nem megpihenni küldte oda őket a főnökük – sokkal sötétebb dolgok állnak a váratlan utazás mögött. A fekete humorral átitatott film egyszerre szól a bűnről, a bűntudatról és a megváltásról.
5. Egy makulátlan elme örök ragyogása (1004)
Jim Carrey és Kate Winslet drámája azt a kérdést boncolgatja, hogy a múlt igazán fájó szerelmeit vajon el kell-e tenni egy külön polcra a szívünkben, vagy egyenesen el is kell őket felejteni, hiszen másképp nem tudjuk tovább élni az életünket. A felejtéssel viszont nemcsak a másik embert veszítjük el, hanem a lelkünk egy részét is.
Ha a listán lévő filmek valamelyikét már láttad, akkor te igazán különleges lelkű ember vagy! Nem állsz meg a mainstream filmeknél, hiszen a te elmédnek és szívednek egy sokkal mélyebb üzenetű alkotás tud megtisztulást, vagyis katarzist hozni.
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