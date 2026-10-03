Ha ezt az 5 filmet láttad, valamiben különlegesebb vagy, mint a többség

Ha te is azok közé tartozol, akik kikapcsolódásképp moziba mennek, hogy egy igazán jó filmet nézzenek meg, akkor téged imádnának a művészfilmek rendezői. Vajon a következő különleges filmeket láttad? Ha nem, akkor azonnal fel kell kerülniük a listádra!

A nagy szépséget minden filmrajongónak látnia kell!

Forrás: IMDb

Filmrajongók, akik támogatják a művészfilmeket

Nyugi, attól, hogy néha a legcsajosabb filmekre vágysz nehéz helyzetekben, vagy olyanokra, amelyek szándékosan megríkatnak, még nem vagy kevésbé filmrajongó, mint akik csak művészfilmeket néznek.

Ha viszont tényleg az elgondolkodtató művészfilmek érdekelnek, akkor te a moziimádók egy szűkebb csoportjába tartozol. És bizony ér megveregetni ilyenkor a válladat, hiszen a nagy büdzsével készült hollywoodi produkciók mellett észrevetted azokat a különleges filmeket is, amelyeknek egyáltalán nem céljuk a nagyközönség bevonása. Éppen ezért sokkal kevesebb is lesz a bevételük ezeknek a produkcióknak, vagyis te minden jegyváltásoddal támogatod a művészipart.

Hiszen gondolj csak bele: egy nagy Marvel-film premierjén aligha találni rendes ülőhelyet egy elfogadható vetítési időpontban, míg egy francia művészfilmre sokkal kevesebben ülnek be. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyik jobb lenne a másiknál (ezt az Oscar-díjak is tanúsíthatják, hiszen lehet, hogy valami elbukta a díjat, de megnyerte a szívünket), csak szimplán más célból és más közönségnek készültek.

Ritka filmek, melyeket csak igazi filmrajongóknak ajánlunk

Imádsz moziba járni? Megértjük, hiszen a mozizás nemcsak tökéletes randihelyszín, hanem a filmművészet egyik legfontosabb állomása is egyben. De lássuk csak, te mennyire szereted a filmipar legkülönlegesebb filmjeit! Ismered ezeket az alkotásokat?

1. A nagy szépség (2013)

Paolo Sorrentino La Grande Bellazza, azaz A nagy szépség című olasz-francia filmdrámája Jep Gambardella életét követi nyomon, aki a J. Gatsby típusú partiknak és a felszínes kapcsolatoknak él. Ám egy régi emlék felkavaró feltűnése okán elkezd visszatekinteni az életére: vajon mi maradt az álmaiból és a valódi szépségből?