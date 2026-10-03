5 furcsa ok, amely akkor is zátonyra futtathat egy randit, ha egyébként jól érzed magad a partnereddel

A randik világa kegyetlen: nem mindig kijavítható hibákon bukik el a folytatás. Néha elég egy rosszul hangsúlyozott mondat vagy egy rosszul választott mobilos ökoszisztéma. Összeszedtük a legfurább, legapróbb, de annál végzetesebb okokat, amelyek miatt egy ígéretes este végül mégis ghostolásba torkolhat.

Ghostingoltak? Íme néhány lehetséges ok, amelynek köze lehetett a sikertelen randihoz.

Forrás: Tetra images RF

1. A leggyakoribb oka annak, hogy nincs következő randi: a zavaró beszédhang

Nem a szöveg a gond, hanem az, ahogy mondja. Az online ismerkedés eleve tele van buktatókkal: amikor egy románc Tinderen indul, jól ülnek a poénok, jól elvagytok, de van, hogy az első találkozásig kell várni, mire végre meghalljátok egymás hangját. És itt jön a feketeleves. Sokféleképp lehet gond valakinek a beszédhangjával: túl magas, túl mély, furán hangsúlyoz, vagy úgy ejti a szavakat, mintha egy iskolai szavalóversenyen rekedt volna 2006-ban. Van, akinek már a hangszíne is felidézi azt az érzést, amikor hetedik órában a tanár a házi felírása közben krétával csikorgatta a táblát. Hiába a vonzalom, a stílus, a szikra – ha már az első mondat után feszengsz, abból nem lesz sem happy end, sem második kör.

2. Riasztó étkezési szokások

Volt már olyan randipartnered, aki szabályosan széttrancsírozta a palacsintáját a tányérján, hogy aztán sietősen befalja, mintha épp egy evőversenyen akarná megnyerni az első díjat? Aki úgy bánik az ételével, mint akit soha senki nem tanított meg kulturáltan enni, abból elég gyorsan ki lehet ábrándulni. Van, aki konkrétan zabál, más egyszerűen képtelen csámcsogás nélkül falatozni. Ilyenkor valahogy a szexuális étvágy is világgá megy…

3. A Beavis és Butthead-effektus

Kezdetben lehet, hogy a rózsaszín köd miatt észre sem veszed, de aztán valami elkezd piszkálni. Minél több időt töltesz együtt vele, annál jobban feltűnik, hogy a partnered nevetése vagy viselkedése annyira kínos, gyerekes vagy zavarba ejtő, hogy legszívesebben menekülőre fognád. Úgy gesztikulál, mint egy rajzfilmfigura, akinek minden mozdulata túl van húzva. Egyszerűen túl sok. Pedig előtte annyira ígéretesnek tűnt. Aztán beugrik honnan ismerős: a Beavis and Butthead című animációs filmből. A vinnyogás, a túl hangos vihogás, a fura grimaszok mind a két rajzfilmfigurára emlékeztetnek, és utána képtelen vagy ettől a képtől szabadulni: hirtelen megjelenik előtted maga Beavis a szőke hajával és az enyhe túlharapásos állkapcsával. Onnantól nem a beszélgetés köt le, hanem az, hol van a legközelebbi kijárat.