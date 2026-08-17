36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere amerikai színésznő. A magyar nézők elsősorban a Hősök című sorozatból ismerhetik, de szerepelt a Nashville-ben és a Hajrá csajokban valamint két Sikoly-filmben is.

Meghalt Hayden Panettiere.

Forrás: Getty Images North America

Hayden Panettiere halálhírét édesapja közölte

A 36 éves színésznő halálhírét édesapja jelentette be. Tájékoztatása szerint Panettiere tragikus hirtelenséggel hunyt el − számolt be róla a TMZ.

„Hihetetlenül ragyogó személyiség volt, igazi természeti erő, aki mérhetetlen szeretetet és örömöt adott mindenkinek, aki ismerte, és azoknak a millióknak is, akik a képernyőn látták” − olvasható édesapja közleményében, aki a magánéletük védelmét kérte, hogy feldolgozhassák a hihetetlen veszteséget.

Panettiere halálának okát nem osztották meg a nyilvánossággal, de egy, a Haydenhez közel álló forrás a TMZ-nek elmondta, hogy a színésznő elmúlt évben hátfájásra panaszkodott.