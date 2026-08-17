Meghalt Hayden Panettiere.

36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere amerikai színésznő. A magyar nézők elsősorban a Hősök című sorozatból ismerhetik, de szerepelt a Nashville-ben és a Hajrá csajokban valamint két Sikoly-filmben is.
Hayden Panettiere halálhírét édesapja közölte
A 36 éves színésznő halálhírét édesapja jelentette be. Tájékoztatása szerint Panettiere tragikus hirtelenséggel hunyt el − számolt be róla a TMZ.
„Hihetetlenül ragyogó személyiség volt, igazi természeti erő, aki mérhetetlen szeretetet és örömöt adott mindenkinek, aki ismerte, és azoknak a millióknak is, akik a képernyőn látták” − olvasható édesapja közleményében, aki a magánéletük védelmét kérte, hogy feldolgozhassák a hihetetlen veszteséget.
Panettiere halálának okát nem osztották meg a nyilvánossággal, de egy, a Haydenhez közel álló forrás a TMZ-nek elmondta, hogy a színésznő elmúlt évben hátfájásra panaszkodott.
Panettiere egy gyermeket hagyott hátra, Kayát, akinek édesapja Vlagyimir Klicsko, egykori profi ökölvívó, és akivel kilenc év után 2014-ben szakítottak. A színésznő 2018-ban átadta a felügyeleti jogot volt párjának, Kaya vele él most Európában.
A már négyévesen reflektorfénybe került színésznőnek nemrég jelent meg a memoárja This Is Me: A Reckoning címmel, amelyben részletesen ír 15 éves korától tartó drog - és alkoholfüggőségéről, amitől orvosi segítséggel szabadult meg. A könyvben a korán jött hírnévről, az anyaságáról és öccse, Jansen Panettiere elvesztéséről is beszámolt.
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