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2026. aug. 17., hétfő Jácint

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A színésznő tragikus hirtelenséggel vasárnap hunyt el. Hayden Panettiere 36 éves volt.

36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere amerikai színésznő. A magyar nézők elsősorban a Hősök című sorozatból ismerhetik, de szerepelt a Nashville-ben és a Hajrá csajokban valamint két Sikoly-filmben is.

Meghalt Hayden Panettiere
Meghalt Hayden Panettiere.
Forrás: Getty Images North America

Hayden Panettiere halálhírét édesapja közölte

A 36 éves színésznő halálhírét édesapja jelentette be. Tájékoztatása szerint Panettiere tragikus hirtelenséggel hunyt el − számolt be róla a TMZ

„Hihetetlenül ragyogó személyiség volt, igazi természeti erő, aki mérhetetlen szeretetet és örömöt adott mindenkinek, aki ismerte, és azoknak a millióknak is, akik a képernyőn látták”  − olvasható édesapja közleményében, aki a magánéletük védelmét kérte, hogy feldolgozhassák a hihetetlen veszteséget.

 Panettiere halálának okát nem osztották meg a nyilvánossággal, de egy, a Haydenhez közel álló forrás a TMZ-nek elmondta, hogy a színésznő  elmúlt évben hátfájásra panaszkodott.

Panettiere egy gyermeket hagyott hátra, Kayát, akinek édesapja Vlagyimir Klicsko, egykori profi ökölvívó, és akivel kilenc év után 2014-ben szakítottak. A színésznő 2018-ban átadta a felügyeleti jogot volt párjának, Kaya vele él most Európában.  

A már négyévesen reflektorfénybe került színésznőnek nemrég jelent meg a memoárja This Is Me: A Reckoning címmel, amelyben részletesen ír 15 éves korától tartó drog - és alkoholfüggőségéről, amitől orvosi segítséggel szabadult meg. A könyvben a korán jött hírnévről, az anyaságáról és öccse, Jansen Panettiere elvesztéséről is beszámolt. 

 

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
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Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

 

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Hayden Panettiere a műtét közben rengeteg vért vesztett, és a legnehezebb pillanatokban csak egyetlen dolgot szeretett volna hallani: újszülött kislánya sírását.

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A színésznőt sokkolta öccse elvesztése. Hayden Panettiere összetört és a házból sem lépett ki egy jó ideig.

Betegségéről vallott Hayden Panettiere

 

 

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