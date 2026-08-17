Hayden Panettiere utolsó bejegyzése: a színésznő közeli barátja mellett mosolyog, semmi sem utalt tragédiára

Hayden Panettiere legutóbb július 27-én, 21 nappal a halála előtt posztolt az Instagramon. A fotón barátjával, Randall Slavin fotóssal látható egy buliban: egymásra mosolyognak, a színésznő játékosan a kamerába kacsint. „Jó idők, jó barátok” – írta a képhez.

Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon

Forrás: Instagram

A bejegyzést egymillió követője közül több mint 40 ezren kedvelték. Hayden Panettiere halálhíre után az 56 éves Slavin a saját Instagram-oldalán is megosztotta a fekete-fehér fotót. „Béke legyen veled, H” – búcsúzott barátjától.

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A hozzátartozók sem a halál okát, sem annak helyszínét nem hozták nyilvánosságra. A TMZ forrásai szerint a színésznő a halálát megelőző hónapokban hátfájásra panaszkodott. Többen azt gyanítják, hogy hasonló szívbetegség okozhatta a halálát, mint ami három évvel ezelőtt az öccsét, Jensent is elvitte. Emellett arról is írnak külföldi lapok, hogy Panettiere és párja, Brian Hickerson szombaton elutazott Los Angelesből, ugyanakkor a rendőrséget egy „incidenshez” riasztották, az ügyben pedig továbbra is vizsgálat folyik.