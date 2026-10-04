Válaszd ki a személyiségtípusodat, mi pedig megmondjuk hogyan vitázz – Itt a győzelem receptje

Jim Guinn különleges képessége, hogy bármivel elboldogul, így 38 gyorshajtási bírságot került már el az évek során. Titka nem csupán a szerencse, hanem az, hogy képes felismerni mások konfliktuskezelési stílusát, ezáltal tud a saját nyelvükön szólni az emberekhez. Nemrég egy könyvet is kiadott, amelyben Guinn és társa, Eliot elárulja, hogy sokan elkövetik azt a hibát, hogy a konfliktusok látszólagos problémáit próbálják megoldani anélkül, hogy feltérképeznék a másik személyiségét és motivációit. Pedig valójában így zárható le egy vita.

Mutatjuk, hogyan zárhatsz le egy vitát.

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Jim Guinn szerint az emberek különböző módon reagálnak egy vitában.

Ha felismered ezeket a személyiségjegyeket, akkor tudod, hogyan kell reagálnod.

Mutatjuk, kivel, hogyan vitázz!

Így zárj le egy vitát: konfliktuskezelés mesterfokon

Jim Guinn szerint a konfliktuspszichológia új megközelítései lehetővé teszik, hogy felismerjük, milyen személyiségű emberrel van dolgunk, és ennek megfelelően alakítsuk a kommunikációnkat. A munkahelyi és családi viták kezelése így nem csupán hatékonyabb, de kevésbé stresszes is lehet, hiszen mindenki a saját stílusának megfelelően reagálhat. A szakember szerint az emberek konfliktuskezeléseik alapján öt fő személyiségtípusba sorolhatók: kerülő (avoider), versengő (competitor), elemző (analyzer), együttműködő (collaborator) és alkalmazkodó (accommodator). Ismerve ezeket a típusokat, előre alkalmazkodhatunk mások viselkedéséhez és reakcióihoz, és célzottan alakíthatjuk a kommunikációnkat.

Kerülő (Avoider)

Ez a típus inkább kerüli a konfliktust, nem foglalkozik apróságokkal, és inkább egyedül küzd meg a gondjaival. Az ilyen típusú emberek utálják a felesleges fecsegést, ezzel csak kihozod őket a sodrukból. Légy egyszerű, következetes és lényegre törő a kommunikációdban.

Versengő (Competitor)

Az ilyen típusú emberek mindig a határokat feszegetik, hajlamosak mindenre rátenni még egy lapáttal. Gyakran agresszívnek tűnnek, de a céljuk valójában a teljes és gyors eredmény, azaz a vita megnyerése. Esetükben a legkönnyebben akkor kerülheted el a vitát, ha mindig betartod a játékszabályokat és az ígéreteket. Ha hibázol, akkor jaj neked!