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konfliktuskerülés

Válaszd ki a személyiségtípusodat, mi pedig megmondjuk hogyan vitázz – Itt a győzelem receptje

konfliktuskerülés személyiség vita megoldás
Life.hu
2026.10.04.
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Minden ember másképp kezeli a konfliktusokat. Mutatjuk, hogy a különböző személyiségtípusokkal hogyan lehet megoldani egy vitát anélkül, hogy rontanánk a helyzeten.

Jim Guinn különleges képessége, hogy bármivel elboldogul, így 38 gyorshajtási bírságot került már el az évek során. Titka nem csupán a szerencse, hanem az, hogy képes felismerni mások konfliktuskezelési stílusát, ezáltal tud a saját nyelvükön szólni az emberekhez. Nemrég egy könyvet is kiadott, amelyben Guinn és társa, Eliot elárulja, hogy sokan elkövetik azt a hibát, hogy a konfliktusok látszólagos problémáit próbálják megoldani anélkül, hogy feltérképeznék a másik személyiségét és motivációit. Pedig valójában így zárható le egy vita. 

Egy pár, egy férfi és egy nő vitatkozik egymással, megsértődnek.
Mutatjuk, hogyan zárhatsz le egy vitát. 
Forrás:  Getty Images
  • Jim Guinn szerint az emberek különböző módon reagálnak egy vitában.
  • Ha felismered ezeket a személyiségjegyeket, akkor tudod, hogyan kell reagálnod. 
  • Mutatjuk, kivel, hogyan vitázz!

Így zárj le egy vitát: konfliktuskezelés mesterfokon

Jim Guinn szerint a konfliktuspszichológia új megközelítései lehetővé teszik, hogy felismerjük, milyen személyiségű emberrel van dolgunk, és ennek megfelelően alakítsuk a kommunikációnkat. A munkahelyi és családi viták kezelése így nem csupán hatékonyabb, de kevésbé stresszes is lehet, hiszen mindenki a saját stílusának megfelelően reagálhat. A szakember szerint az emberek konfliktuskezeléseik alapján öt fő személyiségtípusba sorolhatók: kerülő (avoider), versengő (competitor), elemző (analyzer), együttműködő (collaborator) és alkalmazkodó (accommodator). Ismerve ezeket a típusokat, előre alkalmazkodhatunk mások viselkedéséhez és reakcióihoz, és célzottan alakíthatjuk a kommunikációnkat.

Kerülő (Avoider)

Ez a típus inkább kerüli a konfliktust, nem foglalkozik apróságokkal, és inkább egyedül küzd meg a gondjaival. Az ilyen típusú emberek utálják a felesleges fecsegést, ezzel csak kihozod őket a sodrukból. Légy egyszerű, következetes és lényegre törő a kommunikációdban.

Versengő (Competitor)

Az ilyen típusú emberek mindig a határokat feszegetik, hajlamosak mindenre rátenni még egy lapáttal. Gyakran agresszívnek tűnnek, de a céljuk valójában a teljes és gyors eredmény, azaz a vita megnyerése. Esetükben a legkönnyebben akkor kerülheted el a vitát, ha mindig betartod a játékszabályokat és az ígéreteket. Ha hibázol, akkor jaj neked!

Elemző (Analyzer)

Érvekre és adatokra támaszkodik, türelmesen gyűjti az információkat. Nyitott a kompromisszumra, de ragaszkodik az igazságos kompromisszumokhoz.
Esetükben jobb, ha rugalmas vagy, hallgasd végig, ne siettesd a gondolkodását, sőt néha csatolja vissza arra, amit mondott. Így érhetsz el eredményt!

Együttműködő (Collaborator)

Empatikus, figyelmes, a kapcsolatokra, érzelmekre összpontosít. Gyakran indirekt módon próbálja elérni céljait, utalásokat tesz, sőt másokat is bevon. Az ilyen személyiségű vitapartnereknél a legjobb, ha te irányítod a beszélgetést, de fontos, hogy az érzelmek nem lehetnek másodlagosak, mindig gondolj bele, hogy a konfliktus érzelmi alapú a vitapartnered részéről. 

Alkalmazkodó (Accommodator)

Mások érdekeit sajátja elé helyezi, támogatja a közös erőfeszítéseket, de nagyon érzékeny, ha ezt nem értékelik. Legyél együttérző, támogasd az erőfeszítéseit és ne vedd azokat természetesnek. Ezzel ugyanis kihúzod a gyufát! Ha már megtörtént a baj, akkor addig kell kedveskednek, amíg a szomorúság helyett a boldogság lesz úrrá rajta. 

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