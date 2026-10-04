Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 4., vasárnap Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
vírus

Nem az utcán és nem a hűvös lakásban "fázol meg" – Meglepő helyen szeded össze a náthát és torokfájást

vírus beteg szakértő
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Azt szinte mindenki tudja, hogy a meghűlést nem szó szerint a hideg okozza. Persze, az nem segít, ha egy nagy eső után sokáig a vizes ruhánkban maradunk, de a nátháért és torokfájásért felelős vírusok máshol fertőznek meg bennünket

Ősszel különösen sok beteg ember fordul meg a gyógyszertárakban, így az ott található közös használatú felületek is könnyen szennyeződhetnek kórokozókkal. Szakértők szerint a sorszámadagoló érintőképernyők, a fizetési terminálok és a kilincsek lehetnek a leginkább tele a nátháért felelős vírusokkal és baktériumokkal, ezért nem mindegy, mihez nyúlunk hozzá, és mikor, hogyan tisztítjuk meg a kezünket.

A gyógyszertárban könnyen összeszedhetjük a nátháért felelős vírusokat.
A gyógyszertárban könnyen összeszedhetjük a nátháért felelős vírusokat.
Forrás: 123.rf.com

Itt a náthaszezon – A patikában könnyen elkaphatod a betegséget

A gyógyszertárba éppen jobbulás reményével térünk be, de gyakran betegebben jövünk ki, mint ahogyan bemetünk. Hogy miért? A patikában olyan felületekkel is kapcsolatba kerülhetünk, amelyeket előttünk fertőző betegségben szenvedő ember érintett meg. A probléma különösen a nátha- és influenzaidőszakban lehet jelentős, amikor a gyógyszertárakban nagyobb arányban fordulhatnak fertőző felsőlégúti betegséggel küzdők. 

Az érintőképernyők, kilincsek és terminálok a fertőzés melegágyai

 „Amikor sorszámot húzunk, a kezükön lévő baktériumok az érintőképernyőn köthetnek ki, ott maradhatnak, majd a következő személy ujjaira juthatnak. Innen már csak egy lépés, hogy betegek legyünk”  – vélekedik Jason Tetro mikrobiológus. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek többsége továbbra is egyszerű boltként, és nem egészségügyi intézményként tekint a gyógyszertárakra, és nem tudatosítja, hogy hatalmas a megfertőződés esélye. Hozzátette, az érintőképernyőn kívül a fizetési terminálok és a kilincs is veszélyforrás. Tetro szerint ezek a nyilvános felületek a rhinovírus mellett székletbaktériumokat és COVID-vírusokat is hordozhatnak. Egyes kórokozók meglehetősen hosszú ideig képesek túlélni a felületeken, így a közös használatú eszközök érintése után érdemes nagy hangsúlyt helyezni a higiéniára.

A kézmosás a legfontosabb, de a fertőtlenítés is sokat számít

A szakértők szerint bármilyen gyógyszertári felület megérintése után a kézmosás az egyik legfontosabb óvintézkedés. Mivel azonban a kézmosás nem minden helyzetben megoldható azonnal, használjunk kézfertőtlenítőt és semmiképp ne nyúljunk az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

3 csillagjegy, akit rémálom ápolni: betegen teljesen elviselhetetlenek

Van, aki egy komolyabb betegséget is hősiesen átvészel, és van, aki már egy kis torokfájással is úgy érzi, itt a világvége. Van három csillagjegy, aki ha beteg lesz, garantáltan nem marad észrevétlen: különleges bánásmódot, rengeteg figyelmet és némi extra türelmet igényelnek.

Rosszul alszol és folyton fáradt vagy? Lehet, hogy nem a stressz az egyetlen ok

A Scitec véleménye szerint érdemes szélesebb összefüggésben megvizsgálni, mi állhat a tartós kimerültség hátterében – hiszen így találhatod meg a számodra legjobb megoldást.

5 dolog, amit a gyerekkorban végzett házimunka megtanít a gyereknek

A hétköznapi feladatok olyan készségeket gyakoroltatnak, amelyek később jól jönek majd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu