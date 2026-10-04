Nem az utcán és nem a hűvös lakásban "fázol meg" – Meglepő helyen szeded össze a náthát és torokfájást

Ősszel különösen sok beteg ember fordul meg a gyógyszertárakban, így az ott található közös használatú felületek is könnyen szennyeződhetnek kórokozókkal. Szakértők szerint a sorszámadagoló érintőképernyők, a fizetési terminálok és a kilincsek lehetnek a leginkább tele a nátháért felelős vírusokkal és baktériumokkal, ezért nem mindegy, mihez nyúlunk hozzá, és mikor, hogyan tisztítjuk meg a kezünket.

A gyógyszertárban könnyen összeszedhetjük a nátháért felelős vírusokat.

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Itt a náthaszezon – A patikában könnyen elkaphatod a betegséget

A gyógyszertárba éppen jobbulás reményével térünk be, de gyakran betegebben jövünk ki, mint ahogyan bemetünk. Hogy miért? A patikában olyan felületekkel is kapcsolatba kerülhetünk, amelyeket előttünk fertőző betegségben szenvedő ember érintett meg. A probléma különösen a nátha- és influenzaidőszakban lehet jelentős, amikor a gyógyszertárakban nagyobb arányban fordulhatnak fertőző felsőlégúti betegséggel küzdők.

Az érintőképernyők, kilincsek és terminálok a fertőzés melegágyai

„Amikor sorszámot húzunk, a kezükön lévő baktériumok az érintőképernyőn köthetnek ki, ott maradhatnak, majd a következő személy ujjaira juthatnak. Innen már csak egy lépés, hogy betegek legyünk” – vélekedik Jason Tetro mikrobiológus. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek többsége továbbra is egyszerű boltként, és nem egészségügyi intézményként tekint a gyógyszertárakra, és nem tudatosítja, hogy hatalmas a megfertőződés esélye. Hozzátette, az érintőképernyőn kívül a fizetési terminálok és a kilincs is veszélyforrás. Tetro szerint ezek a nyilvános felületek a rhinovírus mellett székletbaktériumokat és COVID-vírusokat is hordozhatnak. Egyes kórokozók meglehetősen hosszú ideig képesek túlélni a felületeken, így a közös használatú eszközök érintése után érdemes nagy hangsúlyt helyezni a higiéniára.

A kézmosás a legfontosabb, de a fertőtlenítés is sokat számít

A szakértők szerint bármilyen gyógyszertári felület megérintése után a kézmosás az egyik legfontosabb óvintézkedés. Mivel azonban a kézmosás nem minden helyzetben megoldható azonnal, használjunk kézfertőtlenítőt és semmiképp ne nyúljunk az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz.