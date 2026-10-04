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Csak egy nő valódi ezen a képen: ha 5 másodperc alatt kiszúrod, valóságos zseni vagy

feladat kép IQ-teszt
Nagy Anna
2026.10.04.
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Öt nő, szinte tökéletesen egyforma külső – mégis van egy apró részlet, ami mindent eldönt. Ez az IQ-teszt mindössze 5 másodperc alatt teszi próbára, mennyire éles a szemed.

A képes fejtörők remekül próbára teszik a megfigyelőképességet és a problémamegoldó gondolkodást, ráadásul egy-egy jól eltalált feladvány könnyen versennyé is válhat: vajon te vagy a barátaid veszitek észre előbb a döntő részletet? Ennél az IQ-tesztnél ráadásul nincs szükség bonyolult számításokra vagy különleges tudásra, csak arra, hogy nagyon alaposan szemügyre vedd a képet.

IQ-teszt: ki az igazi nő?
IQ-teszt: ki az igazi nő?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: melyik nő valódi az öt közül?

A feladat első pillantásra egyszerű: a képen öt szinte teljesen egyforma nő látható. Közülük azonban csak egy valódi, a másik négy klón.

A kérdés már csak az: melyikük az?

Indítsd el az 5 másodperces visszaszámlálást, és vizsgáld meg alaposan mind az öt alakot. Ne csak az arcukat figyeld! Érdemes végignézni minden apró részletet, mert a megoldás éppen ott rejtőzhet, ahol elsőre nem is keresnéd.

Megtaláltad?

Ha még nem, nézd meg gyorsan még egyszer a képet, mielőtt lejár az idő!

5… 4… 3… 2… 1…

Ennyi volt! Ha sikerült kiszúrnod az egyetlen valódi nőt, remekül teljesítettél ezen a megfigyelőképességet próbára tevő teszten.

IQ-teszt eredménye: ő az egyetlen valódi nő

Jöjjön a megfejtés! A helyes válasz a balról számított negyedik nő.

A többi alaknál valamilyen testi rendellenesség – a kelleténél kevesebb ujj, hegyes fogak, furcsa fül –, illetve szokatlan részlet fedezhető fel, míg a negyedik nőnél nincs ilyen eltérés. Ez árulja el, hogy ő a valódi nő, a többiek pedig klónok.

Ha elsőre nem sikerült megtalálnod, külld el a feladványt másoknak is, és nézd meg, nekik hány másodpercre van szükségük a megfejtéshez.

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Nézd meg alaposan a képet, és ne gondolkodj túl sokáig: kinek sietnél elsőként a segítségére?

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A fejtörők nemcsak szórakoztató időtöltést jelentenek, az agyat is alaposan megdolgoztatják. A matematikai feladványok pedig próbára teszik a logikus gondolkodást, a memóriát és a mintafelismerést is.

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Elsőre egyszerűnek tűnik, de mégis nagyobb koncentráció kell hozzá, mint hinnéd.

 

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