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Krausz Gábort 24 órára fogdába zárták, lábbilincset is kapott

séfek séfe Krausz Gábor Amerika
Life.hu
2026.09.07.
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Krausz Gábor egykor egészen más jövőt képzelt el magának: az Egyesült Államokban akart új életet kezdeni. Az amerikai álom azonban már a reptéren véget ért, a kellemetlen eset pedig a televíziós karrierjére is hatással volt.

A TV2 sikerműsorának sztárja évekkel ezelőtt úgy döntött, maga mögött hagyja Magyarországot, és Amerikában folytatja szakácskarrierjét. Krausz Gábor költözése azonban nem a terveknek megfelelően alakult: a Los Angeles-i repülőtéren kiderült, hogy nem turistaként érkezett az országba, munkavállalásra jogosító vízuma viszont nem volt. Végül kiutasították, és 15 évre kitiltották az Egyesült Államokból.

Krausz Gábornak nem jöt be az amerikai álom
Krausz Gábornak nem jöt be az amerikai álom
Fotó: TV2

Krausz Gábort 24 órára fogdába zárták

A séf a Családom és egyéb receptfajták című könyvében részletesen elmesélte, mi történt vele a reptéren:

Los Angelesben a reptéri ellenőrzésen átkutatták a bőröndömet, ami tele volt szakácskésekkel. Elvették a telefonomat, átnézték benne a képeket, és nem volt nehéz összerakniuk, hogy nem turistaként, hanem munkavállalóként érkeztem az országba. Elvették az útlevelemet, huszonnégy órára fogdába zártak, és másnap lábbilincsben, fegyveres őrök kíséretével tettek fel a legközelebbi, hazafelé induló járatra.

Az eset később a Séfek Séfében is szóba került, ahol Krausz már humorral mesélt a történtekről:

„Tanulság: vízum nélkül ne csomagolj munkaeszközt a bőröndbe, mert feltűnő. Pláne ha az konyhakés” - mondta.

Az amerikai kudarc után került a Séfek Séfébe

Furcsa módon részben ennek az incidensnek köszönheti, hogy a Séfek Séfe egyik zsűritagja lett - árulta el Krausz a Köszi Kriszta! című műsorban. A műsor castingján korábban részt vett, de eredetileg nem őt választották Vomberg Frigyes és Wolf András mellé. Ez akkor egyáltalán nem zavarta, hiszen már arra készült, hogy kiköltözik Amerikába. Nem sokkal azután azonban, hogy hazaküldték az Egyesült Államokból, a Séfek Séfébe eredetileg kiválasztott harmadik zsűritag visszalépett. A csatorna tudta, hogy Krausz amerikai terve meghiúsult, ezért ismét megkeresték.

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