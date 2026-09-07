A cukor lehet a kulcs? Meglepő összefüggést találtak a hasnyálmirigyrák és az étrend között

A túl sok cukor önmagában nem tekinthető a hasnyálmirigyrák közvetlen okának, a tudósok szerint azonban a rendszeres magas vércukorszint miatt termelődő túl sok inzulin fontos szerepet játszhat. Egy friss kutatás egereken vizsgálta, hogyan hathat ez a hasnyálmirigy sejtjeire, és olyan folyamatot találtak, amely elősegítheti a rákmegelőző elváltozások kialakulását.
Hasnyálmirigyrák fiatalon – mi okozza?
- Mi a szerepe a cukornak?
- Egyre több fiatalt érint a betegség
- Eddig nem ismert figyelmeztető jelre derült fény
Nem a cukor a valódi probléma
Amikor sok cukrot fogyasztunk, a szervezetnek több inzulint kell termelnie ahhoz, hogy a vérből a cukor a sejtekbe jusson. Ha ez rendszeresen megtörténik, tartósan magas inzulinszint, úgynevezett hiperinzulinémia alakulhat ki.
A kutatók szerint éppen ez lehet a kulcs. Az inzulin túlstimulálhatja a hasnyálmirigy emésztőenzimeket termelő sejtjeit, amelyek emiatt nagyobb terhelésnek vannak kitéve. A kutatásban ez gyulladáshoz és szövetkárosodáshoz vezetett, ami bizonyos genetikai hajlam mellett kedvezhetett a rákmegelőző sejtek kialakulásának.
A folyamat azért is érdekes, mert a vizsgált KRAS génmutáció a humán hasnyálmirigyrákok több mint 90 százalékában jelen van.
Egyre több fiatal érintett a hasnyálmirigyrákban
A szakemberek azért is aggódnak, mert a betegség előfordulása a fiatalabb korosztályban is emelkedik. Egy 2025-ös elemzés szerint 2000 és 2021 között az Egyesült Államokban a 15–34 évesek körében évente átlagosan 4,3 százalékkal nőtt a diagnózisok száma. A 35–54 év közöttieknél 1,5 százalékos éves emelkedést mértek.
A hasnyálmirigyrák továbbra is ritka a fiatal felnőtteknél, de a tartós növekedés aggasztja a szakembereket. „Az étrend, az elhízás és a cukorbetegség hatásait egyre fiatalabb korban látjuk” – mondta a Daily Mailnek Dr. Shanel Bhagwandin onkológus.
Egy új figyelmeztető jelre is figyelnek
A kutatók azt is vizsgálják, hogy a vércukor- és inzulinszint bizonyos változásai segíthetnek-e a betegség korábbi felismerésében. Különösen fontos jel lehet, ha valakinél 50 éves kor felett hirtelen alakul ki cukorbetegség.
Dr. Adam Gluskin gasztroenterológus szerint ez ritkán, az esetek kevesebb mint egy százalékában a hasnyálmirigyrák korai jele lehet, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni, különösen akkor, ha fogyás vagy a korábban jól beállított vércukorszint hirtelen romlása is jelentkezik.
A hasnyálmirigyrák egyéb figyelmeztető tünetei közé tartozhat a megmagyarázhatatlan fogyás, a tartós hasi vagy hátfájdalom, a sárgaság, a hasmenés és a széklet megváltozása. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a tartós vagy szokatlan tüneteket ne bagatellizáljuk el.
A betegség kialakulását nem lehet egyetlen étellel vagy szokással megmagyarázni, de az egészséges testsúly, a megfelelő vércukorszint és a kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű étrend a szakemberek szerint hozzájárulhat a kockázat csökkentéséhez.
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