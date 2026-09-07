Muszáj 100%-ot elérned ezen a filmes kvízen: ismerd fel az ikonikus mondatokat

Ebben a filmes kvízben olyan mondatok és filmes idézetek szerepelnek, amelyek nemcsak a rajongók számára ismerősek: sokszor azok is hallották őket, akik magát a filmet talán soha életükben nem látták. A popkultúra részeivé váltak, reklámokban, mémekben és hétköznapi beszélgetésekben is felbukkannak. De vajon neked is beugranak? Lássuk!

Filmes kvíz: Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben mondta el azóta ikonikussá vált mondatát.

Forrás: NORTHFOTO

Ebben a filmes kvízben 8 ikonikus mondatot gyűjtöttünk össze.

Ezeket a filmes idézeteket szinte mindenki hallotta már egyszer az életében.

A popkultúra részeivé váltak, reklámokban és mémekben is felbukkannak.

Neked beugrik, melyik filmből származnak?

Filmes kvíz: ezeket a filmes idézetek illik felismerni

Ezzel a filmkvízzel letesztelheted, mennyire vagy otthon a legendás mozik világában és a filmtörténelemben. Összegyűjtöttünk tíz olyan mondatot, amelyeket szinte mindenki hallott már – a kérdés csak az, hogy tudod-e, melyik filmben hangzottak el. Ha szereted a mozit és figyelsz a részletekre, könnyen lehet, hogy mindet felismered. Ezúttal tényleg könnyű feladványokat adtunk meg, olyanokat, amiket még akkor is hallhattál, ha sosem láttad a filmet. Vajon rájössz, melyik filmben hangzottak el ezek a híres sorok? Teszteld magad az ikonikus filmes idézeteket felsorakoztató filmes kvízünkkel!