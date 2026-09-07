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Muszáj 100%-ot elérned ezen a filmes kvízen: ismerd fel az ikonikus mondatokat

Northfoto - Robert Zuckerman
idézetek filmes kvízek kvíz
Life.hu
2026.09.07.
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A filmtörténelem tele van olyan mondatokkal, amelyek örökre bevésődtek az emberek emlékezetébe. De vajon a tiédbe is? Ebben a filmes kvízben ellenőrizheted a filmes idézetekről szerzett tudásod!

Ebben a filmes kvízben olyan mondatok és filmes idézetek szerepelnek, amelyek nemcsak a rajongók számára ismerősek: sokszor azok is hallották őket, akik magát a filmet talán soha életükben nem látták. A popkultúra részeivé váltak, reklámokban, mémekben és hétköznapi beszélgetésekben is felbukkannak. De vajon neked is beugranak? Lássuk!

Filmes kvíz: Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben.
Filmes kvíz: Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben mondta el azóta ikonikussá vált mondatát. 
Forrás: NORTHFOTO

 

  • Ebben a filmes kvízben 8 ikonikus mondatot gyűjtöttünk össze.
  • Ezeket a filmes idézeteket szinte mindenki hallotta már egyszer az életében.
  • A popkultúra részeivé váltak, reklámokban és mémekben is felbukkannak.
  • Neked beugrik, melyik filmből származnak?

Filmes kvíz: ezeket a filmes idézetek illik felismerni

Ezzel a filmkvízzel letesztelheted, mennyire vagy otthon a legendás mozik világában és a filmtörténelemben. Összegyűjtöttünk tíz olyan mondatot, amelyeket szinte mindenki hallott már – a kérdés csak az, hogy tudod-e, melyik filmben hangzottak el. Ha szereted a mozit és figyelsz a részletekre, könnyen lehet, hogy mindet felismered. Ezúttal tényleg könnyű feladványokat adtunk meg, olyanokat, amiket még akkor is hallhattál, ha sosem láttad a filmet. Vajon rájössz, melyik filmben hangzottak el ezek a híres sorok? Teszteld magad az ikonikus filmes idézeteket felsorakoztató filmes kvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 „Tartsd meg az aprót, te mocskos állat". Melyik filmből idéztünk?
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2/8 „Hasta la vista, baby”. Honnan idéztünk?
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3/8 Melyik filmből lehet ez az idézet? „Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle”.
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4/8 „Hosszú és hasznos életet!”. Melyik ikonikus sci-fi filmben hangzik ez el?
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5/8 Melyik filmben hangzott el a híres mondat: „Visszatérek!”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Jöjjön egy kötelező darab: „Az erő legyen veled!”. És a film pedig?
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7/8 „Houston, baj van!”. Melyik filmben hallható?
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8/8 Ismerős? Na és melyik filmből? „Csak a Puffin ad nekem erőt, és mindent lebíró akaratot”.

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