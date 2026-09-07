Muszáj 100%-ot elérned ezen a filmes kvízen: ismerd fel az ikonikus mondatokat

Ebben a filmes kvízben olyan mondatok és filmes idézetek szerepelnek, amelyek nemcsak a rajongók számára ismerősek: sokszor azok is hallották őket, akik magát a filmet talán soha életükben nem látták. A popkultúra részeivé váltak, reklámokban, mémekben és hétköznapi beszélgetésekben is felbukkannak. De vajon neked is beugranak? Lássuk!
- Ebben a filmes kvízben 8 ikonikus mondatot gyűjtöttünk össze.
- Ezeket a filmes idézeteket szinte mindenki hallotta már egyszer az életében.
- A popkultúra részeivé váltak, reklámokban és mémekben is felbukkannak.
- Neked beugrik, melyik filmből származnak?
Filmes kvíz: ezeket a filmes idézetek illik felismerni
Ezzel a filmkvízzel letesztelheted, mennyire vagy otthon a legendás mozik világában és a filmtörténelemben. Összegyűjtöttünk tíz olyan mondatot, amelyeket szinte mindenki hallott már – a kérdés csak az, hogy tudod-e, melyik filmben hangzottak el. Ha szereted a mozit és figyelsz a részletekre, könnyen lehet, hogy mindet felismered. Ezúttal tényleg könnyű feladványokat adtunk meg, olyanokat, amiket még akkor is hallhattál, ha sosem láttad a filmet. Vajon rájössz, melyik filmben hangzottak el ezek a híres sorok? Teszteld magad az ikonikus filmes idézeteket felsorakoztató filmes kvízünkkel!
1/8 „Tartsd meg az aprót, te mocskos állat". Melyik filmből idéztünk?
2/8 „Hasta la vista, baby”. Honnan idéztünk?
3/8 Melyik filmből lehet ez az idézet? „Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle”.
4/8 „Hosszú és hasznos életet!”. Melyik ikonikus sci-fi filmben hangzik ez el?
5/8 Melyik filmben hangzott el a híres mondat: „Visszatérek!”
6/8 Jöjjön egy kötelező darab: „Az erő legyen veled!”. És a film pedig?
7/8 „Houston, baj van!”. Melyik filmben hallható?
8/8 Ismerős? Na és melyik filmből? „Csak a Puffin ad nekem erőt, és mindent lebíró akaratot”.
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