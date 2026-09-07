Nézz szembe az igazsággal: mi van, ha tényleg miattad ment tönkre? – 3 csillagjegy, aki vakvágányra vezette a kapcsolatát

Az univerzum nem kegyelmez: most elárulja, mi a listában szereplő csillagjegyek a legőrjítőbb tulajdonsága, ami miatt igenis kisiklott a kezeid közül a szerelmi életed. De fel a fejjel! Amin ma siránkozol, az holnap új lehetőségeket teremthet. Legalábbis reméljük.

Vannak csillagjegyek, akik kevésbé szerencsések szerelem terén. De vajon miért?

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Csillagjegyek az igazság kapujában

Horoszkópfan vagy? Vagy csak titkon hiszel abban, hogy az asztrológia hatással lehet az életedre? Ne aggódj, a csillagok állása azokat is figyelmeztetni tudja, akik szkeptikusan olvassák a horoszkópokat. És mindez nem csak napi bölcsességeket vagy intelmeket takar. Asztrológiai cikkeinkből ugyanis olyan kérdésekre is megtalálhatod a választ, hogy vajon a tipikusan önteltebb vagy szerényebb csillagjegyek közé tartozol-e, hogy milyen pofonokra számíthatsz a kegyetlen, februári napfogyatkozástól vagy hogy mely csillagjegyek ege alatt születnek a legjobb főnökök.

És akkor se aggódj, ha párkapcsolati kérdésekre keresed a választ, mert azt is megtudhatod, hogy a párod vajon igazi hazudozónak számít-e vagy csak szimplán önző az ágyban.

De vajon milyen pofonokat tartogatnak most a csillagok az igazsággal kapcsolatban?

A fájó igazság: én rontottam el?

A szakítás mindig fáj – ez nem közhely, csupán tény. Legalábbis abban az esetben, ha a kapcsolat, melytől épp elbúcsúzni kényszerülsz, fontos volt számodra. Bizonyos szakításoknál egyszerű bűnbakot találni, főleg ha mondjuk megcsalásról van szó. De még ebben az esetben is érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon miért torkollott a szerelmetek megcsalásba. Hiszen a párkapcsolathoz két fél kell, tehát tuti, hogy valahol már rég kisiklott a közöttetek lévő szerelem. Ezekben az esetekben érdemes visszagondolni arra, hogy mi az, amit te rontottál el, hogy tudj belőle tanulni.

A csillagok most három csillagjegyet hívnak ki érzelmi párbajra. Sorra követed ugyanazt a mintát, és mindegyik kapcsolatod ugyanúgy hullik szét? Akkor érdemes egy kicsit tükörbe nézni, mert meglehet, hogy ugyanazokat az ördögi köröket járod be újra és újra.

1. Szűz – A túlzott kritika nagymestere

Tudjuk, hogy maximalista vagy és igyekszel minél tökéletesebb lenni, de hadd áruljuk el: ez sem nem szexi, sem nem túl támogató. Főleg, ha egyfolytában kritizálod a másikat, és csak az elégedetlenségednek adsz hangot. Semmit sem tud jól megcsinálni a kedvesed? Ezzel nem csak a férfiasságát, hanem a méltóságát és a kedvét is elveszed. Ne csodálkozz, ha felvonja maga köré a falakat!