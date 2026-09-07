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A mai napig a gyerekkori kedvenc zenéidet hallgatod? A pszichológusok elégedetten csettintenek

mentális egészség jólét zenehallgatás
Kommunikáció- és médiatudomány diplomáját a Budapesti Metropolitan Egyetemen szerezte. 6 éve dolgozik újságíróként és szerkesztőként a Mediaworks lapjainál. Munkája során közéleti újságíróként és newsroomosként is dolgozott, később pedig a Life.hu női magazin címlapszerkesztőjeként tevékenykedett. Manapság főként érdekes, bizarr, vagy éppen kevésbé ismert témákat dolgoz fel videós-szerkesztőként.
Komáromi Bence
2026.09.07.
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Évtizedek óta ugyanazokért a slágerekért rajongsz? Gratulálunk, már most többet tettél a mentális egészségedért, mint a legtöbben. Nemrég ugyanis kiderült, hogy gyerekkorod dallamainak hallgatása segíthet a stressz leküzdésében és a traumák feldolgozásában.

Bár az köztudott, hogy a zenehallgatás nyugtató hatású és segíthet javítani az emberek kedélyállapotán, most kiderült, hogy még neurológiai előnyökkel is járhat. Pszichológusok szerint a gyerekkorodban kedvelt zenéid rendszeres hallgatása rengeteget segíthet a mentális egészségednek. Mutatjuk, miért!

Gyerekkorod kedvenc slágereit hallgatod a mai napig? Hálás lehet érte a mentális egészséged
Gyerekkorod kedvenc slágereit hallgatod a mai napig? Hálás lehet érte a mentális egészséged
Forrás: Shutterstock

A gyerekkori slágerek gyógyító hatásúak lehetnek

Számtalan pozitív hatása lehet a gyerekkori kedvenc zeneszámaink hallgatásának - állítja a Yourtango pszichológusa. Nikki Roy szerint, ha felnőttkorodban is azokat a zenéket részesíted előnybe, amelyeket régen hallgattál, akkor sokkal könnyebben dolgozod fel a traumákat és a hétköznapok stresszhatásait. A terapeuta három indokot sorolt fel, miért éri meg hűségesen ragaszkodnod a régi kedvenceidhez.

1. A nosztalgiafaktor

„Létezik egy olyan dolog, amit idegi nosztalgiának hívunk. A kutatók bebizonyították, hogy a tinikorunkban hallgatott zenék másképp kötődnek az agyunkhoz, mint azok a számok, amelyeket felnőttként ismerünk meg. A mai napig emlékezünk fiatalkorunk boldog pillanataira, ezeket pedig az agyunk összekötik a zenével. Ez az érzés csökkenti a szorongást és a stresszt, valamint magány elleni védelemmel vértez fel minket. Ez azonban kétélű fegyver. Ha olyan zenéket hallgatsz, amelyek egy szomorú pillanatodhoz kötődnek, azzal ellenkező hatást válthatsz ki" – fejtette ki a szakértő.

2. Segíthet a feldolgozatlan gyerekkori traumák utáni gyógyulásban

A pszichológus szerint sokan a zenehallgatásba menekültek, amikor kiskorukban traumák érték őket. Ezek a pillanatok pedig örökre nyomot hagynak az ember lelkében. 

„A régi kedvenc slágereink a múltban sebgyógyítást végeztek a tudtunk nélkül, és ezért az agyunk a biztonsággal azonosítja ezeket a számokat. Hallgass meg egy dalt, ami átsegített a nehéz időszakokon. Felnőttként gondold át az akkori élethelyzetedet, és mutasd meg a tinédzser énednek, hogy mindig van remény. Bár soha nem mehetünk vissza a múltba megváltoztatni azt, sosincs késő feldolgozni a múlt sebeit."

3. A zene segít szabályozni az idegrendszert és az érzelmeket

Kutatások szerint a zenehallgatás csökkenti az emberekre nehezedő nyomást és a magány érzését. Ezáltal sokkal kevesebb stresszhatás ér, ha egy-egy nehéz helyzetet fülhallgatóval a füledben próbálsz megoldani. Nikki Roy szerint azonban ez még nem minden! Akár fizikailag is segíthet rajtad a régi dallamok hallgatása: 

„A zenehallgatás akár a vérnyomásodat is csökkentheti és segíthet a depresszió leküzdésében is. Emellett számos tanulmány látott napvilágot arról, hogy a zene segít az agy frissen tartásában is. Szóval, ha fontos számodra, hogy lassabban öregedjen az agyat, akkor válaszd meg jól a lejátszási listádat" – zárta sorait a terapeuta.

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