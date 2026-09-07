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katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család Meghan Markle Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.09.07.
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Harry herceg és Meghan Markle visszatérésével ismét mindenkit az foglalkoztat, rendeződhet-e végre a sussexi házaspár viszonya Vilmossal és Katalinnal. Egy friss értesülés szerint Meghan nyitott lenne a békülésre, ám komoly feltételei vannak.

Harry herceg és Meghan Markle a hírek szerint hosszabb időre visszatértek Nagy-Britanniába. Azonnal meg is indultak a találgatások arról, vajon ezzel véget érhet-e az évek óta tart családi viszály.

Meghan Markle nem fog könyörögni Katalin hercegnének - Békülne, de vnanak feltételei
Meghan Markle nem fog könyörögni Katalin hercegnének - Békülne, de vnanak feltételei
Forrás: Getty Images Europe

Harry, Meghan, Vilmos és Katalin hercegné kapcsolata régen egészen más volt. „Fab Fournak”, vagyis fantasztikus négyesnek nevezték őket, úgy tűnt, szoros köztük a viszony, működik a kémia. Vilmos és Harry 2009-ben közös jótékonysági alapítványt hozott létre The Foundation of Prince William and Prince Harry néven. Később Katalin és Meghan is csatlakozott, a szervezet pedig The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex néven működött tovább. A jó viszonynak azonban vége szakadt. Harry 2023-ban megjelent Tartalék című könyvében több kisebb-nagyobb konfliktusról is beszámolt. A herceg ezek közül többet súlyos traumaként írt le. A feszültség Harry és Meghan amerikai médiaszereplései után tovább nőtt. Harry több alkalommal is azt állította, hogy Vilmos és Katalin igazságtalanul bántak vele.

Meghan Markle állítólag nem hajlandó könyörögni Katalinnak

A National Examiner egy forrásra hivatkozva azt állítja, Meghan Markle szeretné rendezni kapcsolatát Katalin hercegnével, de csak bizonyos feltételekkel. Az informátor szerint Harry felesége kész lenne közeledni, ám nem mindenáron: könyörögni nem fog.

Meghan senki előtt nem fog megalázkodni, Katalin előtt pedig végképp nem”állította az informátor, aki szerint a sussexi hercegné meghúzta a határait, mégpedig azért, hogy védje magát az újabb traumatikus élményektől.

A királyi család szakértői szerint azonban ez kifejezetten sértő Katalinra nézve. Véleménye szerint Vilmos és Katalin a Megxit óta egyszer sem támadta Harryt és Meghant, még akkor sem, amikor Harryék különböző nyilatkozataikban és médiaprodukcióikban támadták őket.

Meghan Markle és Katalin hercegné első találkozása

A 2022-ben bemutatott Netflix-dokumentumsorozatban Meghan felidézte első találkozását Vilmossal és Katalinnal. Elmondása szerint szakadt farmerben volt, és öleléssel akarta üdvözölni őket.

„Nem tudtam, hogy ez a britek számára ennyire szokatlan. Azt hiszem, nagyon gyorsan megértettem, hogy a külsőségekben megjelenő formalitás a négy fal között is megmarad” – mondta akkor.

Ez simét burkolt kritika volt Vilmos és Katalin hercegné felé, mégpedig olyan, amely pontosan illeszkedett az amerikai közönségnek szánt narratívába.

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