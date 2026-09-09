Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 9., szerda Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
tragédia

Fiai öngyilkosságáról beszélt Csuja Imre: „A mai napig ordítok belül, torkom szakadtából, némán”

tragédia csuja imre mentális betegség
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színész nem titkolt célja, hogy a mentális betegségek veszélyeire felhívja a figyelmet. Csuja Imre két gyermekét veszítette el.

2019-ben veszítette el második gyermekét Csuja Imre. Bence 29 éves volt, a színész és felesége összeomlottak a gyásztól. Elsőszülött fiuk, Gergő 16 évvel korábban, 17 évesen vetett véget az életének. 

Csuja Imre fiai halála kapcsán a mentális betegségekre való odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Csuja Imre fiai halála kapcsán a mentális betegségekre való odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Forrás: MTI/Zih Zsolt

Csuja Imre fiainak megrázó halála feldolgozhatatlan 

Csuja Imre a Neshama tévén Megyeri Jonatán rabbinak törte meg a csendet és vallott máig nem szűnő fájdalmáról. A három gyermeke közül két fia pszichiátriai beteg volt, önkezükkel vetettek véget életüknek. A színművész a beszélgetésben felhívta a figyelmet a mentális betegségek súlyosságára, illetve arra, hogy azok komoly odafigyelést és kezelést igényelnek − írja a Blikk

Csuja Imre legidősebb fia Gergő 17 évesen lett öngyilkos, második fia, Bence bipoláris zavarral élt, és 29 évesen dobta el magától az életét. A színész most arról beszélt, hogy feleségével sokat küzdöttek fiaikért, akik psziciátriai kezelésekre is jártak, de nem tudták megakadályozni a tragédiát. 

„Gergő 17 évesen, egyik percről a másikra úgy döntött, hogy vége. És voltak jelei már Bencénél is ennek a betegségnek. Elég sok pszichiátriát megjárt szegény gyerek, de hajlandó volt, nem zárkózott el, amikor azt mondtuk, kisfiam, be kéne menni, ezt kezelni kell, ez nem játék. Pedig mondta, hogy neki semmi baja. Sajnos, volt” – nyilatkozta a gyászoló édesapa.  „Nagyon remélem, hogy vége a tragédiáknak. Mert a mai napig ordítok belül, torkom szakadtából, némán” – fogalmazott a színész. 

Korábban is beszélt a tragédiától

„Naponta megrogyok, ezen nincs mit szépíteni. De van egy csodálatos lányom, náluk van három csodálatos unoka (...) ” − mondta 2021-ben Csuja Imre. „Feljön a Nap, tovább kell menni. Az ember a tragédiáját végig viszi, amíg él, végig cipeli. Egy színész az mindig ki tudja játszani magát a tragédiából. Vannak olyan szerepek, amikor nem kell gyötörnöm magam egy könnycseppért, hanem jön automatikusan...” nyilatkozta akkor.

Az unokáik tartják bennük a lelket

2022-ben született meg Csuja Imre negyedik unokája, a négy gyereket együtt a színész lánya, Fanni az Instagramon mutatta meg. A színművész most arról beszélt, hogy a mai napig lányuk és férje a támaszuk, az unokák pedig hatalmas örömöt adnak. 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Mindössze 22 évesen meghalt a szépségkirálynő: 3 hete még nyaralási fotókat posztolt

Mindössze 22 évesen meghalt Lucia Sisic, aki egész életében súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Miss Ausztria 2024-ben nyerte el a koronát, veleszületett szívbillentyű-rendellenessége miatt pedig összesen hét beavatkozáson esett át.

Pamela Andersonnak 10 évet adtak az orvosok: súlyos betegségéről vallott a színésznő

Pamela Anderson évekkel ezelőtt olyan diagnózist kapott, amely teljesen felforgatta az életét. Az 59 éves színésznő először beszélt arról, hogy hepatitis C-fertőzése miatt annak idején mindössze tíz évet jósoltak neki az orvosok.

Újabb fotókat posztolt a palota György hercegről: így fest a híres etoni egyenruhában

A 13 éves trónörökös mosolyogva pózolt abban az öltözékben, amit ezután mindennap viselni fog.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu