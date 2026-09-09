Fiai öngyilkosságáról beszélt Csuja Imre: „A mai napig ordítok belül, torkom szakadtából, némán”

2019-ben veszítette el második gyermekét Csuja Imre. Bence 29 éves volt, a színész és felesége összeomlottak a gyásztól. Elsőszülött fiuk, Gergő 16 évvel korábban, 17 évesen vetett véget az életének.

Csuja Imre fiai halála kapcsán a mentális betegségekre való odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Forrás: MTI/Zih Zsolt

Csuja Imre fiainak megrázó halála feldolgozhatatlan

Csuja Imre a Neshama tévén Megyeri Jonatán rabbinak törte meg a csendet és vallott máig nem szűnő fájdalmáról. A három gyermeke közül két fia pszichiátriai beteg volt, önkezükkel vetettek véget életüknek. A színművész a beszélgetésben felhívta a figyelmet a mentális betegségek súlyosságára, illetve arra, hogy azok komoly odafigyelést és kezelést igényelnek − írja a Blikk.

Csuja Imre legidősebb fia Gergő 17 évesen lett öngyilkos, második fia, Bence bipoláris zavarral élt, és 29 évesen dobta el magától az életét. A színész most arról beszélt, hogy feleségével sokat küzdöttek fiaikért, akik psziciátriai kezelésekre is jártak, de nem tudták megakadályozni a tragédiát.

„Gergő 17 évesen, egyik percről a másikra úgy döntött, hogy vége. És voltak jelei már Bencénél is ennek a betegségnek. Elég sok pszichiátriát megjárt szegény gyerek, de hajlandó volt, nem zárkózott el, amikor azt mondtuk, kisfiam, be kéne menni, ezt kezelni kell, ez nem játék. Pedig mondta, hogy neki semmi baja. Sajnos, volt” – nyilatkozta a gyászoló édesapa. „Nagyon remélem, hogy vége a tragédiáknak. Mert a mai napig ordítok belül, torkom szakadtából, némán” – fogalmazott a színész.

Korábban is beszélt a tragédiától

„Naponta megrogyok, ezen nincs mit szépíteni. De van egy csodálatos lányom, náluk van három csodálatos unoka (...) ” − mondta 2021-ben Csuja Imre. „Feljön a Nap, tovább kell menni. Az ember a tragédiáját végig viszi, amíg él, végig cipeli. Egy színész az mindig ki tudja játszani magát a tragédiából. Vannak olyan szerepek, amikor nem kell gyötörnöm magam egy könnycseppért, hanem jön automatikusan...” − nyilatkozta akkor.

Az unokáik tartják bennük a lelket

2022-ben született meg Csuja Imre negyedik unokája, a négy gyereket együtt a színész lánya, Fanni az Instagramon mutatta meg. A színművész most arról beszélt, hogy a mai napig lányuk és férje a támaszuk, az unokák pedig hatalmas örömöt adnak.

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