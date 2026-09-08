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Pamela Andersonnak 10 évet adtak az orvosok: súlyos betegségéről vallott a színésznő

túlélő hepatitis C Pamela Anderson
Horváth Angéla
2026.09.08.
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Pamela Anderson évekkel ezelőtt olyan diagnózist kapott, amely teljesen felforgatta az életét. Az 59 éves színésznő először beszélt arról, hogy hepatitis C-fertőzése miatt annak idején mindössze tíz évet jósoltak neki az orvosok.

Pamela Andersont szeptember 6-án, vasárnap tüntették ki az amfAR-gálán. A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idején zajló eseményen a színésznő az Award of Courage, vagyis a bátorságért járó díjat vehette át. Köszönőbeszédében felidézte élete egyik legnehezebb időszakát. 2002-ben diagnosztizáltak nála hepatitis C-t, és akkori orvosa azt mondta neki, körülbelül tíz éve lehet hátra.

Pamela Anderson minden pénzét a gyógyulásra költötte
Pamela Anderson minden pénzét a gyógyulásra költötte
Forrás: Northfoto

„Ez halálos ítéletnek tűnt”idézte fel Pamela Anderson.

A színésznő a volt férjével, Tommy Lee-vel közösen használt tetoválótű miatt fertőződött meg. Elmondása szerint nem elsősorban a saját halálától rettegett, hanem attól, mi történik majd a gyerekeivel, ha ő nem lesz mellettük. Andersonnak és a most 63 éves Tommy Lee-nek két fia született, Brandon Thomas és Dylan Jagger, akik ma már felnőttek.

„A diagnózis minden döntésemet átszínezte és eltorzította. Nem a haláltól féltem, hanem attól, mi lesz a kisgyerekeimmel. Teljesen kifordította az életemet” – mondta.

Pamela Anderson minden pénzét a kezelésekre költötte

A színésznő gyógyulása rendkívül sokba került.

„Minden pénzem ráment, ami a bankszámlámon volt” – mondta.

A hepatitis C kezelésében 2011-ben jelentett áttörést egy hatékony gyógymód, Anderson pedig 2015-ben jelentette be, hogy megszabadult a fertőzéstől.

A színésznő most úgy fogalmazott, nem áldozatként tekint magára.

„Nem áldozat vagyok, hanem győztes. Erős és rátermett vagyok, sokkal inkább, mint azt gondoltam volna. Nem vagyok bajba jutott hercegnő, bármilyen könnyű is lenne eljátszani ezt a szerepet” – zárta beszédét.

Az amfAR elsősorban a HIV/AIDS-járvány felszámolásáért dolgozik, ugyanakkor a hepatitis C kutatását és az ezzel kapcsolatos érdekképviseletet is támogatja. A hepatitis C ugyanis gyakori társfertőzés a HIV-vel élők körében.

Pamela Anderson Mundruczó Kornél új filmjében szerepel

Az elismerést Taika Waititi adta át Pamela Andersonnak, akivel hamarosan együtt szerepelnek a Place to Be című filmben. A drámát Mundruczó Kornél rendezte, Anderson és Waititi mellett pedig Ellen Burstyn, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett és Maika Monroe is szerepel benne. A filmet szeptember 9-én mutatják be a velencei filmfesztiválon.

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