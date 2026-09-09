A 45 éves Meghan Markle a Cotswoldsban található Soho Farmhouse-ban járt múlt pénteken. Állítólag már reggel 9 óra előtt megérkezett, és a Comfy Farm nevű társalgóban foglalt helyet. A klub egyik tagja arról számolt be a The Daily Beastnek, hogy itt fogyasztotta el a reggeli kávéját, majd miután végzett, a személyzet több vezető munkatársának is bemutatták. Szemtanúk szerint meglehetősen nagy volt körülötte a felhajtás.

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Forrás: Instagram

Úgy tudni, hogy Harryék az elit klub környékén rendezték be új otthonukat, így nagyon valószínű, hogy Meghan törzsvendég lesz a Soho Farmhouse-ban, amihez régóta kötődik. 2018-ban itt tartotta a lánybúcsúját, és jó kapcsolatot ápol Markus Andersonnal, a Soho House egyik vezetőjével.

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Meghan Markle augusztus 26-án érkezett vissza Nagy-Britanniába Harry herceggel, és gyerekeikkel, a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. Azóta rejtőzködik, sem őt, sem a gyerekeket nem látták, így lesifotó sem készült róluk. Harry ezzel szemben belevetette magát a munkába, hétfőn már a londoni Tower Bridge Studiosból jelentkezett be, ahol titkos projekten dolgozik.

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III. Károly király a napokban tisztázta, hogy Harry és Meghan nem lesznek újra dolgozó családtagok, magánemberként tértek vissza Angliába, és az Ő Királyi Fenség megszólítást sem használhatják.

Sussex hercegét és hercegnéjét meglepte a király állásfoglalása, pedig - sajtóinformációk szerint - még a nyilvánosságra hozatal előtt megkapták azt.

„Kissé meglepődtek, hogy erről előzetesen nem tájékoztatták őket” – mondta a szóvivőjük.

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