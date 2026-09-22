Orlando Bloomnak két nővérrel volt édeshármasa: elárulta, milyen volt

Két nő, akik ráadásul testvérek, és egy férfi, aki mindkettőjükhöz vonzódik – már önmagában ez is elég pikáns felállás. Orlando Bloom azonban pontosan ebben a helyzetben találta magát Rooney és Kate Mara oldalán. Most pedig részletesebben is mesélt arról, mi történt hármuk között.

Rooney Mara, Kate Mara és Orlando Bloom.

Forrás: Lucrezia Granzetti / NurPhoto via AFP

Orlando Bloom édeshármasa két testvérrel – Itt jön a csavar

A pikáns történet természetesen nem Orlando Bloom magánéletének egy eddig féltve őrzött titka: mindez Werner Herzog új filmjében, a Bucking Fastardban történt. Rooney és Kate Mara Joan és Jean Holbrooke-ot alakítják, míg Bloom Gareth szerepét kapta, aki romantikus kapcsolatba kerül mindkét nővel. A történet szerint Joan és Jean Holbrooke rendkívül szoros kapcsolatban vannak egymással: egyszerre beszélnek, ugyanazokról álmodnak, és végül ugyanabba a férfiba is szeretnek bele. A helyzet pedig még érdekesebb attól, hogy a két karaktert alakító Rooney és Kate Mara a való életben is testvérek.

A film világpremierje után Bloom és Herzog a spanyolországi San Sebastián Filmfesztiválra utazott, ahol a színészt arról is kérdezték, milyen volt együtt dolgozni a nővérekkel, és hogyan készült a három szereplő intim jelenete. A színész szerint a jelenetet egyáltalán nem túlfűtött vagy provokatív módon közelítették meg. A sztár úgy fogalmazott, hogy a karakterek testi vágyai mellett van bennük egyfajta egyszerűség, a nővérekben pedig ártatlanság is.

„Az én karakteremis érzékeny. És bizonyos szempontból elég gyorsan olyan helyzetben találja magát, amely meghaladja őt. Nagyon őszinte pillanatot sikerült teremteni.”

A rendező nem mondta meg Orlando Bloomnak, mit csináljon

Werner Herzog meglepő módszert választott az Orlando Bloom édeshármas-jelenetének forgatásakor. A rendező ugyanis úgy érezte, eljött az a pont, amikor neki egyszerűen félre kell állnia, és a színészre bíznia a helyzetet. „Vannak pillanatok, amikor egy rendezőnek hátra kell lépnie.”

Herzog mindössze egyetlen instrukciót adott Bloomnak: „A szerelmi jelenetnél azt mondtam Orlandónak:

»Ágyban vagy, és két nő van a karodban. Arra, hogy ezt hogyan kezeled, nem tudok utasítást adni.«

Gyönyörű, mert annyi báj és mélység van benne.” Bloom így lényegében maga dönthette el, hogyan reagál karaktere a rendhagyó szituációra.