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Orlando Bloomnak két nővérrel volt édeshármasa: elárulta, milyen volt

Getty Images -
intim film Orlando Bloom
Nagy Anna
2026.09.22.
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A színész meglehetősen szokatlan helyzetben találta magát Rooney és Kate Mara társaságában. Orlando Bloom két nővérrel került egyszerre intim közelségbe, és most azt is elárulta, hogyan élte meg a nem mindennapi szituációt.

Két nő, akik ráadásul testvérek, és egy férfi, aki mindkettőjükhöz vonzódik – már önmagában ez is elég pikáns felállás. Orlando Bloom azonban pontosan ebben a helyzetben találta magát Rooney és Kate Mara oldalán. Most pedig részletesebben is mesélt arról, mi történt hármuk között.

Rooney Mara, Kate Mara and Orlando Bloom pose on the red carpet for the film ''Bucking Fastard'' at the Venice International Film Festival in Venice, on September 3, 2026. (Photo by Lucrezia Granzetti/NurPhoto) (Photo by Lucrezia Granzetti / NurPhoto via AFP)
Rooney Mara, Kate Mara és Orlando Bloom.
Forrás: Lucrezia Granzetti / NurPhoto via AFP

Orlando Bloom édeshármasa két testvérrel – Itt jön a csavar

A pikáns történet természetesen nem Orlando Bloom magánéletének egy eddig féltve őrzött titka: mindez Werner Herzog új filmjében, a Bucking Fastardban történt. Rooney és Kate Mara Joan és Jean Holbrooke-ot alakítják, míg Bloom Gareth szerepét kapta, aki romantikus kapcsolatba kerül mindkét nővel. A történet szerint Joan és Jean Holbrooke rendkívül szoros kapcsolatban vannak egymással: egyszerre beszélnek, ugyanazokról álmodnak, és végül ugyanabba a férfiba is szeretnek bele. A helyzet pedig még érdekesebb attól, hogy a két karaktert alakító Rooney és Kate Mara a való életben is testvérek.

A film világpremierje után Bloom és Herzog a spanyolországi San Sebastián Filmfesztiválra utazott, ahol a színészt arról is kérdezték, milyen volt együtt dolgozni a nővérekkel, és hogyan készült a három szereplő intim jelenete. A színész szerint a jelenetet egyáltalán nem túlfűtött vagy provokatív módon közelítették meg. A sztár úgy fogalmazott, hogy a karakterek testi vágyai mellett van bennük egyfajta egyszerűség, a nővérekben pedig ártatlanság is.

„Az én karakteremis érzékeny. És bizonyos szempontból elég gyorsan olyan helyzetben találja magát, amely meghaladja őt. Nagyon őszinte pillanatot sikerült teremteni.”

A rendező nem mondta meg Orlando Bloomnak, mit csináljon

Werner Herzog meglepő módszert választott az Orlando Bloom édeshármas-jelenetének forgatásakor. A rendező ugyanis úgy érezte, eljött az a pont, amikor neki egyszerűen félre kell állnia, és a színészre bíznia a helyzetet. „Vannak pillanatok, amikor egy rendezőnek hátra kell lépnie.”

Herzog mindössze egyetlen instrukciót adott Bloomnak: „A szerelmi jelenetnél azt mondtam Orlandónak: 

»Ágyban vagy, és két nő van a karodban. Arra, hogy ezt hogyan kezeled, nem tudok utasítást adni.«

 Gyönyörű, mert annyi báj és mélység van benne.” Bloom így lényegében maga dönthette el, hogyan reagál karaktere a rendhagyó szituációra.

Orlando Bloom egészen más oldalát akarta megmutatni

A film azonban Werner Herzog szerint jóval többről szól, mint a figyelemfelkeltő szerelmi jelenetről. A rendező kifejezetten azt szerette volna, ha Orlando Bloom maga mögött hagyja azt az imázst, amelyet a közönség hosszú évek óta társít hozzá. „Új terepre kell lépned, más szerepeket kell játszanod” – emlékezett vissza arra, mit mondott a színésznek.

A 49 éves Orlando Bloom számára sem volt kérdés, hogy különleges lehetőségről van szó. Herzoggal dolgozni régóta szerepelt a bakancslistáján, és Kate, illetve Rooney Marával is örömmel forgatott. „Azt szeretem a Bucking Fastardban, hogy nem ítélkezik a karakterek fölött, és nem kínál egyszerű válaszokat.” Hozzátette, hogy régóta nagyra tartja mindkét színésznőt, a dublini forgatás alatt pedig rengeteget szórakoztak együtt.

„Nagyszerű élmény volt, és mindenképpen egy bakancslistás lehetőség, hogy olyan valakivel dolgozhattam, mint Werner, ráadásul egy ilyen fantasztikus szereplőgárdával.”

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