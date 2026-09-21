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Ilyen angyalarcú, szőke kisfiú volt Cindy Crawford elhunyt fia: Presley Gerber élete képekben - GALÉRIA

gyász galéria Cindy Crawford Presley Gerber
Horváth Angéla
2026.09.21.
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Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia mindössze 27 évet élt. Presley gerber szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. Presley Gerber szőke, angyalarcú kisfiú volt, és mindössze 15 éves kamasz volt, amikor édesanyjához hasonlóan modellkedni kezdett.

Presley Gerber 1999-ben született a kaliforniai Beverly Hillsben Cindy Crawford és Rande Gerber első gyermekeként. Húga, Kaia Gerber szintén modellként és színésznőként vált ismertté. A testvérekre már gyerekkorukban felfigyelt a divatszakma: Presley mindössze 15 éves volt, amikor az IMG Models szerződtette, 17 éves korára pedig már komoly munkákat kapott, a legnagyobb márkák kifutóin vonulhatott.

Cindy Crawford és fia, Presley Gerber 2003-ban
Cindy Crawford és fia, Presley Gerber 2003-ban
Forrás: AFP

Presley Gerber a legnagyobb divatházaknak dolgozott

Első kifutós szereplése a Moschino Los Angeles-i bemutatóján volt, majd Milánóban a Dolce & Gabbana show-ján is végigmehetett a kifutón. Később a Calvin Klein-kampányában is szerepelt.

2016-ban a W magazinnak arról mesélt, mi járt a fejében első divatbemutatói alatt: „Ne essek el. Ennyi. Csak arra gondoltam: kérlek, ne botolj meg, érj el a kifutó végéig. Nagyon könnyen elkalandozik a figyelmem, ezért ha arra koncentrálok, amit éppen csinálok, sokkal jobban megy.”

Presley és Kaia többször dolgozott együtt is. A fiatal modell 2018-ban azt mondta, húga jelenlétében sokkal kevésbé érezte magát magányosan. Az iskolában jó jegyei voltak, egyetemre azonban végül nem ment. Egy ideig még tervezte a továbbtanulást, de aztán végül a munkát választotta.

„Egy darabig szerettem volna továbbtanulni, aztán egyszerűen elkezdtem dolgozni. Most pedig annyira élvezem, hogy úgy vagyok vele: ami működik, azt nem kell abbahagyni”  - mondta.

Model Presley Gerber walks the runway during the Balmain Homme Menswear Fall/Winter 2018-2019 show as part of Paris Fashion Week on January 20, 2018 in Paris, France. Photo by Alain Gil-Gonzalez/ABACAPRESS.COM January 23, 2018
Presley Gerber a Balmain kifutóján a 2018–2019-es őszi-téli férfi kollekció bemutatóján a párizsi divathéten 2018. január 20-án 
Forrás: NORTHFOTO

Egyre nyíltabban beszélt a problémáiról

Presley Gerber felnőtt évei már nem teltek olyan felhőtlenül, mint a gyerekkora. 2019-ben, 20 évesen ittas vezetés miatt került bajba, egy évvel később pedig a MISUNDERSTOOD (félreértett) szót tetováltatta az arcára. Egy évvel később aztán eltávolíttatta ezt.

Az utóbbi években egyre nyíltabban beszélt mentális problémáiról, depressziójáról és szerhasználati gondjairól. Instagramján Mental Health Mondays címmel videósorozatot is indított, amelyben saját tapasztalatairól beszélt.

2025 júliusában arról posztolt, hogy ismét próbálja a rendszeres mozgást beépíteni az életébe. Gyerekként is rendkívül aktív volt, sokat sportolt, szörfözött, vízilabdázott és úszott. Amikor azonban dolgozni kezdett, ezek fokozatosan kikoptak az életéből, és saját megfogalmazása szerint az életminősége romlani kezdett. Elmondása szerint tíz év kellett ahhoz, hogy rájöjjön, ismét szüksége van a sportra.

2025 decemberében elárulta, hogy pánikrohamai miatt többféle gyógyszert, köztük buprenorfint, Xanaxot és Valiumot szedett. Azt mondta, akkoriban több veszteség érte, és ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy nehéz helyzetbe került.

Utoljára pszichedelikus kezeléssel próbált megszabadulni függőségétől. Márciusban egy ibogainkezelés előtt készült videót osztott meg, amelyben arról írt, hogy rettenetesen fél, mégis szembe akar nézni mindazzal, ami elől korábban menekült.

Cindy Crawford 2024-ben posztolta ezt a fotót fiáról
Cindy Crawford 2024-ben posztolta ezt a fotót fiáról
Forrás: Instagram

Presley Gerber halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a boncolást még nem végezték el. Családja a tragédia után azt kérte, tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban.

Presley Gerbert szülei, Cindy Crawford és Rande Gerber, valamint húga, Kaia Gerber gyászolják.

Presley Gerber élete képekben - Kattints a képre a galériáért!

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Presley Gerber élete képekben

 

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