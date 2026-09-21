Cindy Crawford szívszorító üzenetet írt fiának: „Mindig az én kisfiam maradsz"

Presley Gerber halálhírét vasárnap jelentették be. Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia évek óta küzdött függőséggel, pánikrohamokkal és mentális problémákkal. Szupermodell édesanyja mindössze két hónappal korábban még a születésnapján köszöntötte Presley-t. Régi fotókat is megosztott.

Cindy Crawfors és fia, Presley Gerber

Forrás: Instagram

„Boldog születésnapot! Nagyon büszke vagyok arra a férfira, akivé váltál, de mindig az én kisfiam maradsz. Szeretlek” – írta.

Presley Gerber függőségét pszichedelikus kezeléssel próbálták gyógyítani

Márciusban Presley Instagramon osztott meg egy videót, amely közvetlenül azelőtt készült róla, hogy úgynevezett nagydózisú ibogainkezelést kapott.

A Stanford Medicine ismertetése szerint az ibogain egy természetes eredetű pszichedelikus anyag, amely a Közép-Nyugat-Afrikában őshonos Tabernanthe iboga nevű cserje gyökérkérgéből származik. Többek között függőségek kezelésére is alkalmazzák. Az ilyen kezelés egyes országokban legális, az Egyesült Államokban azonban nem.

„Egy nyugodt pillanat, mielőtt minden megváltozott. Rettenetesen féltem. És tudtam, hogy ugyanígy félnék, ha valaha újra végig kellene csinálnom ezt” – írta Presley a bejegyzésében.

A kezelés alatt néhány mondatot mantraként ismételgetett magában. Mint írta, nehezen engedte el az irányítást, de hitt abban, hogy valami nála nagyobb erő vezeti.

„Tudtam, miért vagyok ott. Szembenéztem azzal, ami elől menekültem, és valahol az egész közepette elkezdtem visszatalálni önmagamhoz. Majd meglátjuk. Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó alkalom, amikor vissza kell jönnöm” - írta.

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