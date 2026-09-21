Halála előtt az elvonóról posztolt Cindy Crawford fia: „Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó”

Presley Gerber szeptember 20-án, vasárnap halt meg egy rehabilitációs intézményben. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal nyilvántartásából származó információkat a People hozta nyilvánosságra, a család képviselője pedig megerősítette a szomorú hírt. „A család magánéletének tiszteletben tartását kéri ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban” – közölték.

Cindy Crawford 27 éves fia, Presley Gerber 27 éve skrában halt meg

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Presley Gerber Cindy Crawford és Rande Gerber fia, Kaia Gerber bátyja volt. A modell nem titkolta, hogy mentális problémákkal és függőséggel küzd.

Presley Gerber függőségét pszichedelikus kezeléssel próbálták gyógyítani

Márciusban az Instagramon osztott meg egy videót, amely közvetlenül azelőtt készült róla, hogy úgynevezett nagydózisú ibogainkezelést kapott.

A Stanford Medicine ismertetése szerint az ibogain egy természetes eredetű pszichedelikus anyag, amely a Közép-Nyugat-Afrikában őshonos Tabernanthe iboga nevű cserje gyökérkérgéből származik. Többek között függőségek kezelésére is alkalmazzák. Az ilyen kezelés egyes országokban legális, az Egyesült Államokban azonban nem.

„Egy nyugodt pillanat, mielőtt minden megváltozott. Rettenetesen féltem. És tudtam, hogy ugyanígy félnék, ha valaha újra végig kellene csinálnom ezt” – írta Presley a bejegyzésében.

A kezelés alatt néhány mondatot mantraként ismételgetett magában. Mint írta, nehezen engedte el az irányítást, de hitt abban, hogy valami nála nagyobb erő vezeti.

„Tudtam, miért vagyok ott. Szembenéztem azzal, ami elől menekültem, és valahol az egész közepette elkezdtem visszatalálni önmagamhoz. Majd meglátjuk. Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó alkalom, amikor vissza kell jönnöm” - írta.

Hozzátette, ha mégis lenne következő alkalom, szeretné, ha az már a saját döntése lenne. Megköszönte a kezelést végző csapat munkáját is, akiket rendkívül gondoskodónak és kedvesnek nevezett, és azt írta, jó barátokat is szerzett az intézményben.

Cindy Crawford büszke volt a fiára

Presley gerber családja a bejegyzés alatt is támogatta őt. A 60 éves Cindy Crawford ezt írta fiának: „Harcos vagy! Átmentél a tűzön, hogy megtaláld önmagad! Nagyon büszke vagyok rád!”