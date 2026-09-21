Halála előtt az elvonóról posztolt Cindy Crawford fia: „Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó”

Presley Gerber szeptember 20-án, vasárnap halt meg egy rehabilitációs intézményben. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal nyilvántartásából származó információkat a People hozta nyilvánosságra, a család képviselője pedig megerősítette a szomorú hírt. „A család magánéletének tiszteletben tartását kéri ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban” – közölték.
Presley Gerber Cindy Crawford és Rande Gerber fia, Kaia Gerber bátyja volt. A modell nem titkolta, hogy mentális problémákkal és függőséggel küzd.
Presley Gerber függőségét pszichedelikus kezeléssel próbálták gyógyítani
Márciusban az Instagramon osztott meg egy videót, amely közvetlenül azelőtt készült róla, hogy úgynevezett nagydózisú ibogainkezelést kapott.
A Stanford Medicine ismertetése szerint az ibogain egy természetes eredetű pszichedelikus anyag, amely a Közép-Nyugat-Afrikában őshonos Tabernanthe iboga nevű cserje gyökérkérgéből származik. Többek között függőségek kezelésére is alkalmazzák. Az ilyen kezelés egyes országokban legális, az Egyesült Államokban azonban nem.
„Egy nyugodt pillanat, mielőtt minden megváltozott. Rettenetesen féltem. És tudtam, hogy ugyanígy félnék, ha valaha újra végig kellene csinálnom ezt” – írta Presley a bejegyzésében.
A kezelés alatt néhány mondatot mantraként ismételgetett magában. Mint írta, nehezen engedte el az irányítást, de hitt abban, hogy valami nála nagyobb erő vezeti.
„Tudtam, miért vagyok ott. Szembenéztem azzal, ami elől menekültem, és valahol az egész közepette elkezdtem visszatalálni önmagamhoz. Majd meglátjuk. Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó alkalom, amikor vissza kell jönnöm” - írta.
Hozzátette, ha mégis lenne következő alkalom, szeretné, ha az már a saját döntése lenne. Megköszönte a kezelést végző csapat munkáját is, akiket rendkívül gondoskodónak és kedvesnek nevezett, és azt írta, jó barátokat is szerzett az intézményben.
Cindy Crawford büszke volt a fiára
Presley gerber családja a bejegyzés alatt is támogatta őt. A 60 éves Cindy Crawford ezt írta fiának: „Harcos vagy! Átmentél a tűzön, hogy megtaláld önmagad! Nagyon büszke vagyok rád!”
Húga, a 25 éves Kaia Gerber szintén írt neki: „Ez az én bátyám, elképesztően büszke vagyok!"
Presley már évekkel korábban is beszélt arról, milyen nehézségekkel küzd. 2023-ban egy podcast vendégeként azt mondta, saját tapasztalatait arra szeretné használni, hogy másokon segítsen: „Miután én magam is mentális problémákkal küzdöttem, depresszióval és mással is, ezekkel együtt járó dolgokkal, úgy gondolom, hogy ha csak egyetlen embernek vagy akár száz embernek segíthetek kijutni abból az állapotból, amelyben én is voltam életem egy pontján, nekem már ennyi elég.”
Kaia Gerber is beszélt bátyja függőségéről
A Vogue 2026. szeptemberi számában Kaia Gerber is megszólalt Presley problémáiról, amelyeket a bátyja „egy évtizeden át tartó drogfüggőséggel vívott küzdelmeként” írt le.
„Amikor ilyesmi történik egy családban, az valahogy mindenkit egy szintre hoz. Azt hiszem, részben ezért kezdtem magam úgy látni, hogy én vagyok a könnyű esetet, és ezért nem akartam soha segítséget kérni. Úgy éreztem, túl sok lenne, ha két gyerek is segítségre szorulna” – mondta Kaia.
A modell ugyanakkor felszabadítónak érezte, hogy bátyja ilyen nyíltan beszélt a saját életéről: „A szüleim életünk nagy részében nagyon-nagyon zárkózottak voltak, semmit sem osztottak meg. Most pedig itt van a bátyám, aki igazi tanító, aki azt mondja: ‘Megmutatom mindenkinek, hogy én is ember vagyok.’ Csak egy bizonyos pontig lehet elrejteni dolgokat a világ elől. Ha pedig megpróbálunk valamit eltitkolni, azzal csak azt éreztetjük az illetővel, hogy szégyelljük őt.”
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