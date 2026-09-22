Mutasd a hüvelykujjad, és megmondjuk, milyen ember vagy valójában: kiderül, mi lakozik benned

A testünk apró jellegzetességei köré számtalan érdekes teszt épül, ezúttal pedig a hüvelykujj formája kerül a középpontba. A feladat egyszerű: mutass felfelé a hüvelykujjaddal, majd figyeld meg, hogy egyenesen áll-e, vagy az első ujjpercnél hátrafelé hajlik. Ha megvan, máris jöhet a személyiségteszt eredménye.

Személyiségteszt: hogyan áll a hüvelykujjad?

Forrás: .jagranjosh.com

Személyiségteszt: mit árul el az egyenes hüvelykujj?

Ha a hüvelykujjad – ami azt is feltárhatja, gazdag leszel-e – egyenes, és nem hajlik hátra az első ujjpercen túl, akkor határozott, racionális és logikus gondolkodású ember lehetsz. Hajlamos vagy ragaszkodni a saját elképzeléseidhez, és bizonyos helyzetekben domináns szerepet is vállalhatsz.

Jó megfigyelőképességed miatt nehéz lehet téged félrevezetni, ráadásul gyorsan kiszúrhatod, ha valami nincs rendben. Kívülről keménynek és kiismerhetetlennek tűnhetsz, miközben valójában kedves és melegszívű oldalad is van.

Erősségeid közé tartozhat az akaraterő, az önfegyelem és az önuralom. Ugyanakkor előfordulhat, hogy könnyebben felkapod a vizet, és ha valaki megbánt, nem feltétlenül felejtesz gyorsan.

Ha hátrahajlik a hüvelykujjad, egészen más tulajdonságok jellemezhetnek

Ha a hüvelykujjad az első ujjpercnél látványosan hátrafelé görbül, a teszt szerint érzelmesebb, kifejezőbb és alkalmazkodóbb személyiség lehetsz. Könnyen ráhangolódsz másokra, empatikus természeted miatt azonban néha a saját igényeidet háttérbe szoríthatod.

Társaságban könnyen megtalálhatod a közös hangot másokkal, kíváncsiságod pedig arra ösztönözhet, hogy szokatlan megoldásokat keress. Kreativitás, élénk képzelőerő és nyitottság is jellemezhet, ezért az önkifejezéshez és művészetekhez kapcsolódó területeken különösen otthonosan mozoghatsz.

A nagyfokú rugalmasságnak ugyanakkor lehet árnyoldala is: olykor nehezebben hozhatsz döntést, főleg akkor, ha egyszerre több lehetőség is vonz.