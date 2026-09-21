Diana öccse újabb súlyos állítással állt elő: szerinte Károly boldog volt a hercegné halála után

Charles Spencer, Diana hercegné öccse Swan Song: Diana, My Sister című memoárja szeptember 22-én jelenik meg. A gróf azért írta meg a könyvet, mert szeretné helyretenni azokat a valótlanságokat, amelyek az évek során a nővéréről elterjedtek.

Diana hercegné öccse, Charles Spencer a hamarosan megjelenő könyvével

Forrás: Instagram

A Daily Mail által közölt újabb részletben Spencer gróf felidézi azt a telefonbeszélgetést, amelyet néhány órával Diana 1997 augusztusában bekövetkezett párizsi autóbalesete után folytatott az akkori Károly herceggel.

Diana hercegné öccse szerint Károly „szinte mámorosan feldobottnak” tűnt

Spencer azt írja, hogy a többi telefonálóval ellentétben Károly hangja különösen furcsán hatott rá.

A többi telefonálóval ellentétben, akik megdöbbentek, alig tudták megfogalmazni részvétüket és felajánlani a segítségüket, ő szinte mámorosan feldobottnak tűnt – emlékszem, akkor az jutott eszembe: mintha megnyerte volna a lottót.

A gróf szerint Károly azt is elmondta neki, hogy még aznap reggel, a balmoral-i hálószobájukban közölte Vilmossal és Harryvel, hogy meghalt az édesanyjuk.

„Az egész furcsán tárgyilagosnak hangzott ahhoz képest, milyen óriási tragédia történt. Most visszatekintve azt gyanítom, hogy a herceg első gondolata inkább az lehetett, hogy mindez hogyan teszi szabaddá az utat ahhoz, hogy feleségül vegye azt a nőt, akit szeretett” – írja Spencer.

A Buckingham-palota az újabb állításokra nem reagált, egy korábban nyilvánosságra került részletre azonban igen. Spencer abban azt állította, hogy Károly Diana halála után azt mondta neki, a királyi család „hamarosan úgyis elfelejti” a hercegnét.

A király szóvivője erre úgy reagált: „Elvi okokból nem kommentálunk könyveket, Őfelsége ugyanakkor tisztában van azzal, hogy egy testvér elvesztése okozta fájdalom elhomályosíthatja a józan ítélőképességet, befolyásolhatja a megítélést és olyan módon színezheti át az emlékeket, amelyet mások még sok évvel a veszteség után sem feltétlenül érzékelnek.”

Charles Spencer Diana lelkiállapotáról is írt

A könyvrészletben Spencer a nővére lelkiállapotáról is megfogalmaz személyes következtetéseket. Azt írja, meggyőződése szerint Dianának ADHD-ja lehetett, és úgy véli, az úgynevezett elutasításérzékeny diszfóriában is érintett lehetett. Spencer saját elmondása szerint ő maga is küzd ezzel.

Meggyőződésem, hogy Dianának ADHD-ja volt, és ennek részeként elutasításérzékeny diszfóriában szenvedett – ahogyan én is. Ez rendkívül erős érzelmi fájdalmat jelent mások elutasítása vagy kritikája esetén, ami még tovább fokozta azt, ahogyan férje megjegyzéseire reagált.

Ez Spencer saját véleménye, a könyvben arról nem ír, hogy Dianánál életében ilyen diagnózis született volna.