Diana öccse újabb súlyos állítással állt elő: szerinte Károly boldog volt a hercegné halála után

Charles Spencer, Diana hercegné öccse Swan Song: Diana, My Sister című memoárja szeptember 22-én jelenik meg. A gróf azért írta meg a könyvet, mert szeretné helyretenni azokat a valótlanságokat, amelyek az évek során a nővéréről elterjedtek.
A Daily Mail által közölt újabb részletben Spencer gróf felidézi azt a telefonbeszélgetést, amelyet néhány órával Diana 1997 augusztusában bekövetkezett párizsi autóbalesete után folytatott az akkori Károly herceggel.
Diana hercegné öccse szerint Károly „szinte mámorosan feldobottnak” tűnt
Spencer azt írja, hogy a többi telefonálóval ellentétben Károly hangja különösen furcsán hatott rá.
A többi telefonálóval ellentétben, akik megdöbbentek, alig tudták megfogalmazni részvétüket és felajánlani a segítségüket, ő szinte mámorosan feldobottnak tűnt – emlékszem, akkor az jutott eszembe: mintha megnyerte volna a lottót.
A gróf szerint Károly azt is elmondta neki, hogy még aznap reggel, a balmoral-i hálószobájukban közölte Vilmossal és Harryvel, hogy meghalt az édesanyjuk.
„Az egész furcsán tárgyilagosnak hangzott ahhoz képest, milyen óriási tragédia történt. Most visszatekintve azt gyanítom, hogy a herceg első gondolata inkább az lehetett, hogy mindez hogyan teszi szabaddá az utat ahhoz, hogy feleségül vegye azt a nőt, akit szeretett” – írja Spencer.
A Buckingham-palota az újabb állításokra nem reagált, egy korábban nyilvánosságra került részletre azonban igen. Spencer abban azt állította, hogy Károly Diana halála után azt mondta neki, a királyi család „hamarosan úgyis elfelejti” a hercegnét.
A király szóvivője erre úgy reagált: „Elvi okokból nem kommentálunk könyveket, Őfelsége ugyanakkor tisztában van azzal, hogy egy testvér elvesztése okozta fájdalom elhomályosíthatja a józan ítélőképességet, befolyásolhatja a megítélést és olyan módon színezheti át az emlékeket, amelyet mások még sok évvel a veszteség után sem feltétlenül érzékelnek.”
Charles Spencer Diana lelkiállapotáról is írt
A könyvrészletben Spencer a nővére lelkiállapotáról is megfogalmaz személyes következtetéseket. Azt írja, meggyőződése szerint Dianának ADHD-ja lehetett, és úgy véli, az úgynevezett elutasításérzékeny diszfóriában is érintett lehetett. Spencer saját elmondása szerint ő maga is küzd ezzel.
Meggyőződésem, hogy Dianának ADHD-ja volt, és ennek részeként elutasításérzékeny diszfóriában szenvedett – ahogyan én is. Ez rendkívül erős érzelmi fájdalmat jelent mások elutasítása vagy kritikája esetén, ami még tovább fokozta azt, ahogyan férje megjegyzéseire reagált.
Ez Spencer saját véleménye, a könyvben arról nem ír, hogy Dianánál életében ilyen diagnózis született volna.
A gróf azt is állítja, hogy nővére élete későbbi szakaszában többször elautózott az East Sussexben található Beachy Headhez, Anglia legmagasabb krétasziklájához, mert az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta.
„A fiai iránt érzett szeretete akadályozta meg abban, hogy továbbmenjen” - állítja Diana hercegné öccse.
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