A párizsi nők aranyszabálya: ezen múlik, hogy egy szett sikkes-e

A filmipar és a divatházak az elmúlt évtizedekben mítoszt építettek a francia nők öltözködése köré. Vanessa Paradis érzéki természetessége, Catherine Deneuve kifinomult eleganciája vagy Jane Birkin hanyagnak tűnő stílusa mind hozzájárult ahhoz a képhez, amely világszerte a francia sikk szinonimájává vált.
A valóság természetesen ennél sokkal árnyaltabb. Franciaországban is vannak olyanok, akik a feltűnő darabokat, a streetwear stílust vagy az aktuális divattól teljesen eltérő öltözködést kedvelik. Mégis van néhány alapelv, amely újra és újra megjelenik: a tökéletes arányérzék, nincsenek felesleges részletek és a ruha mindig passzol ahhoz, aki viseli.
A párizsi sikk legnagyobb titka: tudni kell, mikor elég
Jane Birkin sem úgy állította össze a látszólag könnyed szettjeit, hogy a hasára csaopott. Az ingjét tudatosan gombolta ki csak addig, hogy egyszerre legyen lezser, mégis nőies, és arra is ügyelt, hogy a farmer ott simul a csípőjére, ahol kell. A lényeg az ellensúlyozás. Ha a ruha szabása határozott, a haj lehet lazább. Ha a rúzs erős, az öltözék legyen visszafogottabb. A könnyed hatás egyik kulcsa pedig éppen az, hogy az ember felismerje, mikor nem kell már semmit hozzáadni a szetthez.
Legalább ilyen fontos a megfelelő méret és szabás. A vállvarrásnak a helyén kell lennie, a nadrágnak pont elég hosszúnak kell lennie, a kabátnak pedig tartást kell adnia. Franciaországban teljesen természetes, hogy egy ruhadarabot igazíttatnak: felvarratják a nadrágot vagy átalakíttatják a derekát, mert a ruhának kell alkalmazkodnia a testhez, nem fordítva.
Yves Saint Laurent 1966-ban bemutatott női szmokingjának ereje is éppen a szabásban rejlett. A precíz vonalak egy eredetileg férfiakhoz kötött ruhadarabot a női önállóság egyik jelképévé tettek – és ugyanez az elv egy konfekcióból vásárolt darabnál is működhet.
A francia nők a trendeket sem követik vakon
Bár Párizs a divathetek egyik központja, az utcai öltözködés jóval visszafogottabb, mint azt a kifutókon látni. A francia nők általában kiválasztanak egy-egy új elemet az aktuális trendek közül, majd beillesztik a már meglévő ruhatárukba. Az aktuális szezon divatszínét például egy évek óta hordott kabáttal párosítják, vagy hangsúlyos, új szabásvonallal rendelkező felsőt egyszerű farmerrel és mokaszinnal tesznek hétköznapivá. A ruhatárra hosszú távú befektetésként tekintenek, amelyet nem szezonról szezonra cserélnek le.
A színpaletta is visszafogott. A fekete, a sötétkék, a szürke és a törtfehér egész évben meghatározó, ami részben Coco Chanel örökségéhez is köthető: a tervező a 20. században modern, városi színként emelte be a feketét a női gardróbba. A feltűnő színek csak egyetlen darabon jelennek meg a francia nők szettjében: például a táskán, a kabáton vagy a körömlakkon. Pontosan ez a tudatos visszafogottság teremti meg az összhatást.
A francia nők szeretnek a férfiosztályon vásárolni, nem tiltott terület. Az igazi divatikonok évtizedek óta bátran viselnek férfias szabású zakókat, keményebb tartású ingeket, klasszikus mokaszint, egyenes szárú nadrágot vagy vintage öltönydarabokat. Thierry Muglertől Jacquemusig számos francia tervező erősítette azt a gondolatot, hogy az eleganciának nincs neme.
A párizsi sikk nem veleszületett képesség, inkább apró, tudatos döntések összessége: jó arányok, pontos szabás, megfontolt trendkövetés, visszafogott színhasználat és az a szabadság, hogy az ember ne a címkék, hanem saját alkata és ízlése alapján válasszon ruhát. A legfontosabb szabály pedig talán a legegyszerűbb: tudni kell, mi áll jól, és azt is, mikor teljes egy szett.
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