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Terence Hill unokája kigyúrta magát: Will Hill elképesztően jóképű férfi lett – Galéria

western terence hill bud spencer
Nagy Anna
2026.09.04.
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A színész generációk egyik nagy kedvence, de úgy tűnik, a sármos külsőből az unokájának is jutott. Terence Hill unokája, Will Hill már felnőtt, és látványos átalakulásával könnyen magára vonja a figyelmet.

A 2003-ban született Will Hill ritkán kerül reflektorfénybe, pedig híres családból származik. Terence Hill unokája bár nem követte nagyapját a színészi pályán, a közösségi oldalán megmutatja, mivel tölti szívesen az idejét: posztjai alapján komolyan veszi az edzést, az eredmény pedig önmagáért beszél.

Terence Hill unokája, Will Hill
Terence Hill unokája, Will Hill sokat dolgozott ezekért a kockákért.
Forrás: Instagram/Will Hill

Terence Hill unokája látványosan kigyúrta magát

Terence Hill unokája, Will korábbi fotóin még vékonyabb, szálkásabb alkattal látható, az újabb képeken azonban már jóval izmosabb fizikummal pózol. Széles váll, kidolgozott felsőtest és kockahas – Will Hill szemmel láthatóan rengeteg munkát tett a testének átalakításába.

A családi hasonlóságot sem nehéz felfedezni. A világoskék szemek és a markáns vonások sokaknak eszébe juttathatják fiatal korából Terence Hillt, aki évtizedeken keresztül számított a mozi egyik legsármosabb sztárjának.

Terence Hill az 1991-es Lucky Luke-ban.
Terence Hill az 1991-es Lucky Luke-ban.
Forrás: Paloma Films / Reteitalia / Collection ChristopheL via AFP

A legendás színész családja kerüli a reflektorfényt

Will Hill édesapja, Jess Hill Terence Hill fia, aki íróként, producerként és zenészként is dolgozott. Will ezzel szemben egyelőre nem választotta a filmes karriert, és magánéletéről is keveset tudni.

Nagyapját Magyarországon aligha kell bemutatni: Terence Hill Bud Spencerrel közös filmjei generációk számára váltak kultikussá, és mindketten máig különleges népszerűségnek örvendenek nálunk, de a Hill család harmadik generációjára is érdemes odafigyelni.

Kattints a képre, és nézd meg a Terenc Hill unokájáról készült galériát:

Terence Hill unokája, Will Hill szereti megmutatni kemény munkája gyümölcsét.
Will Hill így nézett ki azelőtt, hogy belevágott volna a komoly testépítésbe.
Azóta viszont kockás hasa lett Terence Hill unokájának.
Will Hill kemény munkája gyümölcsét szereti megmutatni az Instagramon.
Will Hill nem épített színészi karriert, pedig a karizmája megvan hozzá.
Terence Hill unokája, Will Hill
Terence Hill unokája bármelyik filmben megállná a helyét.
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Terence Hill unokája, Will Hill valóságos Adonisz.
Instagram/Will Hill

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