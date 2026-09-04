Harry herceg gyerekei méregdrága elitiskolába járnak: figyelmeztető levelet kapott a többi szülő

Harry herceg gyerekei, a hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő egy olyan előkészítő magániskolába jár majd, amelynek éves tandíja meghaladja a 35 ezer dollárt, vagyis a 11 millió forintot - gyerekenként. A Page Six adatvédelmi okokból nem hozta nyilvánosságra az intézmény nevét.

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei a héten kezdik az iskolát - A tandíjért a szülők 22 millió forintnak megfelelő összeget fizetnek

Forrás: instagram.com/meghan

A két gyerek a hírek szerint már ezen a héten megkezdi az iskolát. Nem sokkal a tanévkezdés előtt az intézmény a szülőknek is levelet küldött, amelyben arra figyelmeztette őket, hogy ne készítsenek fényképeket és videókat a diákokról.

Uszodája és saját kikötője is van Archie és Lilibet új iskolájának

A magániskola felszereltsége jóval túlmutat a hagyományos intézményekén. Fedett úszómedence, fitneszközpont, nagy füves sportpályák és több műfüves pálya áll a gyerekek rendelkezésére. Az intézmény területén egy folyó is átfolyik, így a diákok csónakázhatnak és kajakozhatnak is. A kampuszon műtermek, tankonyha, több labor és egy nagy színház is található. Külön zenei és előadó-művészeti központot alakítottak ki gyakorló- és tantermekkel, próbatermekkel, koncertteremmel és kerttel.

Az étkezésre is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben. Az iskola étkezőjében reggelit, ebédet és vacsorát is felszolgálnak, az étlapon pedig többek között falafel és lassan sült báránylapocka is szerepel.

Archie és Lilibet unokatestvére, a 13 éves György herceg ugyancsak új iskolában kezdi az őszt: szeptembertől az Eton College diákja lesz. Ugyanebbe a bentlakásos iskolába járt korábban édesapja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry is.

Harry herceg és Meghan Markle hat év után költözött vissza Nagy-Britanniába

A házaspár 2020-ban mondott le a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladatairól, ezután hat évig Kaliforniában éltek. A költözés egyik oka, hogy közelebb szeretnének lenni III. Károly királyhoz, akinél 2024-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak. Emellett azt is szeretnék, ha Archie és Lilibet szorosabb kapcsolatot alakíthatna ki a brit királyi család többi tagjával.

A költözéshez Harry és Meghan magángépet bérelt. Az útért hatszámjegyű összeget fizettek dollárban, vagyis több tízmillió forintba kerülhetett az utazás. A család múlt szerdán, ebédidőben érkezett meg a birminghami repülőtérre.