Nicole Kidman miatt aggódnak a rajongók: „Részeg volt a premieren” – Ilyen állapotban látták a színésznőt

Nicole Kidman jó kedve gyorsan téma lett az interneten. A rajongókat elsősorban szórakoztatta, hogy a színésznő láthatóan nagyon ünnepi hangulatban volt, és a szokásosnál sokkal játékosabb, közvetlenebb oldalát mutatta meg. Ugyanekkor voltak, akik aggódtak az alkoholfogyasztása miatt.

Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. premierjén.

Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Nicole Kidman pár szava hatalmasat ment a közösségi médiában

A rajongóknak is feltűnt Nicole Kidman fergetegesen jó kedve, pláne amikor a E!News riportere arról kérdezte, melyik tervező ruháját viseli. „Ez Versace. Érezd jól magad. Bulizzunk!” − válaszolta a színésznő, a jelenet pedig hatalmasat ment a közösségi médiában. Többen tréfásan arra utaltak, hogy Kidman talán túl sokat pezsgőzött a premier előtt. „Ez a videó inspirál, hogy parókát viseljek és becsípjek” – viccelődött az egyik rajongó, egy másik ezt írta: „Ez itt Versace. Érezd jól magad. Bulizzunk! – ez az új mottóm”. „Fúj, milyen dolog kortalanul dögösnek és részegnek lenni” – jegyezte meg egy másik hozzászóló, amíg volt, aki így fogalmazott: „Imádom. Részegen és józanul egyaránt!”

Nicole Kidman meztelenruhája tarolt

Ahogy megírtuk, az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel.

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