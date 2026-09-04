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Nicole Kidman miatt aggódnak a rajongók: „Részeg volt a premieren” – Ilyen állapotban látták a színésznőt

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A színésznő különösen jó hangulatban jelent meg hétfő este Los Angelesben az Átkozott boszorkák 2 premierjén. Nicole Kidman a kamerák előtt kissé szétszórtnak és zavartnak tűnt, összegabalyodott a nyelve, majd olyan lelkesedéssel beszélt a Versace ruhájáról, hogy több rajongó is arra gyanakodott, a kelleténél többet ivott.

Nicole Kidman jó kedve gyorsan téma lett az interneten. A rajongókat elsősorban szórakoztatta, hogy a színésznő láthatóan nagyon ünnepi hangulatban volt, és a szokásosnál sokkal játékosabb, közvetlenebb oldalát mutatta meg. Ugyanekkor voltak, akik aggódtak az alkoholfogyasztása miatt. 

WESTWOOD, CA - AUGUST 31: Nicole Kidman at the US Premiere of Practical Magic 2 on August 31, 2026 at Director’s Village in Westwood, California. Credit: Jeffrey Mayer/MediaPunch
 Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. premierjén.
Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Nicole Kidman pár szava hatalmasat ment a közösségi médiában 

A rajongóknak is feltűnt Nicole Kidman fergetegesen jó kedve, pláne amikor a E!News riportere arról kérdezte, melyik tervező ruháját viseli. „Ez Versace. Érezd jól magad. Bulizzunk!” − válaszolta a színésznő, a jelenet pedig hatalmasat ment a közösségi médiában. Többen tréfásan arra utaltak, hogy Kidman talán túl sokat pezsgőzött a premier előtt. „Ez a videó inspirál, hogy parókát viseljek és becsípjek” – viccelődött az egyik rajongó, egy másik ezt írta: „Ez itt Versace. Érezd jól magad. Bulizzunk! – ez az új mottóm”.  „Fúj, milyen dolog kortalanul dögösnek és részegnek lenni” – jegyezte meg egy másik hozzászóló, amíg volt, aki így fogalmazott: „Imádom. Részegen és józanul egyaránt!”

Nicole Kidman meztelenruhája tarolt

Ahogy megírtuk, az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel. 

Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változtak az Átkozott boszorkák szereplői, kattints az alábbi galériánkra.

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Átkozott boszorkák: Stockard Channing és Dianne Wiest
Átkozott boszorkák: Aidan Quinn
Átkozott boszorkák: Sandra Bullock
Átkozott boszorkák: Nicole Kidman
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Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Warnerbros.com/movies/practical-magic#gallery

Kidman az európai bemutatón is mindenkit levett a lábáról, ahol az 1998-as Átkozott boszorkák első része után csaknem 30 évvel ismét együtt tündökölt a vörös szőnyegen Sandra Bullockkal. A filmnek ahogy egykor, most is a két színésznő a két főszereplője.

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