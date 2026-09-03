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Ilyen szívdöglesztő Ingrid Bergman modell unokája: fotón édesanyjával, Isabella Rossellinivel

Warner Bros. Pictures / Collection ChristopheL via AFP -
kép Isabella Rossellini Ingrid Bergman
Nagy Anna
2026.09.03.
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Édesanyja, Isabella Rossellini Instagramon köszöntötte fiát, Robertót 44. születésnapja alkamából. Ingrid Bergman unokája modellként dolgozik.

Isabella Rossellini családja ünnepel, méghozzá fia, Roberto 44. születésnapját. A büszke anya Instagram-oldalán osztott meg fotót a férfiről. Ingrid Bergman unokája modellként dolgozik.

A büszke édesanya, Isabella Rossellini osztott meg fotót fia születésnapja alkalmából. Ingrid Bergman unokája modellként dolgozik.
A büszke édesanya, Isabella Rossellini osztott meg fotót fia születésnapja alkalmából. Ingrid Bergman unokája modellként dolgozik.
Forrás: ANGELA WEISS / AFP

Ingrid Bergman unokája 44 éves lett: anyja, Isabella Rossellini fotóval köszöntötte

Roberto Rossellini Jr. 1982-ben született Olaszországban, de Isabella Rossellini csak 1993-ban fogadta őt örökbe. Ekkorra a színésznőnek már volt egy lánya volt férjétől, Jonathan Wiedemanntól. Elettra Rossellini Wiedemann 1983. július 26-án született, vagyis egy évvel fiatalabb mostohatestvérénél. 

Isabella Rossellini Instagramon köszöntötte fiát 44. születésnapja alkalmából egy korábban készült fotóval. Azért ezt az utat választotta a színésznő, mert éppen Lengyelországban forgat, vagyis a család most nem tudott együtt ünnepelni.

Ingrid Bergman unokája, Roberto édesanyjával, Isabella Rossellinivel.
Forrás: Instagram/Isabella Rossellini

Ingrid Bergmann unokája, Roberto Rossellini Jr.  2016-ban kezdett modellkedni, bár nem akart édesanyja vagy testévre nyomdokaiba lépni. „Én más úton járok, mint ők”nyilatkozta egykor. 

Megosztotta azt a tanácsot is, amit édesanyja adott neki egykor: „Anyukám mindig rengeteg tanácsot ad nekem. »Mindig egyenesen járj; tartsd egyenesen a hátad; soha ne nézz lefelé. … Légy normális és laza. Légy boldog.«”. Robertót híres nagyapjáról, az olasz filmrendezőről, Roberto Rosselliniről, a neorealista filmművészet úttörőjéről nevezték el.

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