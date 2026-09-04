Megelevenedett horrorfilm – Koporsót mosott a víz a partra egy népszerű horvátországi üdülőhelyen

Elsőre felfoghatatlan volt a látvány, de később megoldódott a horvátországi Pag szigeten partra mosódott koporsó rejtélye.

Horvátországban egy koporsót mosott a partra a tenger. (Illusztráció)

Forrás: 123.rf.com

A sokkoló horvátországi látványt sokan megörökítették

Egyszerre borzadtak és voltak kíváncsiak is a turisták, akik észrevették, hogy egy koporsót mosott a tenger a partra a horvátországi Pag szigeten. A közösségi médiát és a helyi lapokat is elárasztották a képek, és sokan találgatták, mi történhetett. Nos, nem az, amire eleinte bárki gondolhatott, a koporsó, amit egy sziklás partszakaszon fedeztek fel, nem egy temetésről származott.

A rejtély végül megoldódott

Kiderült, hogy a koporsó nem egy temetésből származott, hanem az idei pagi karnevál egyik kelléke volt. A farsangi hagyomány részeként ugyanis a Marko nevű bábut elégetik, majd koporsóban a tengerbe dobják. A szertartás jelképesen az elmúlt év nehézségeitől való megszabadulást jelenti írja a Parameter nyomán a Bors.

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