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Megelevenedett horrorfilm – Koporsót mosott a víz a partra egy népszerű horvátországi üdülőhelyen

bizarr Horvátország koporsó
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A horvátországi Pag szigeten nyaralók úgy érezték magukat, mint ha egy rémálomba csöppentek volna.

Elsőre felfoghatatlan volt a látvány, de később megoldódott a horvátországi Pag szigeten partra mosódott koporsó rejtélye. 

Horvátországban megrémültek a turisták. (Illusztráció)
Horvátországban egy koporsót mosott a partra a tenger. (Illusztráció)
Forrás: 123.rf.com

A sokkoló horvátországi látványt sokan megörökítették

Egyszerre borzadtak és voltak kíváncsiak is a turisták, akik észrevették, hogy egy koporsót mosott a tenger a partra a horvátországi Pag szigeten. A közösségi médiát és a helyi lapokat is elárasztották a képek, és sokan találgatták, mi történhetett. Nos, nem az, amire eleinte bárki gondolhatott, a koporsó, amit egy sziklás partszakaszon fedeztek fel, nem egy temetésről származott.

A rejtély végül megoldódott

Kiderült, hogy a koporsó nem egy temetésből származott, hanem az idei pagi karnevál egyik kelléke volt. A farsangi hagyomány részeként ugyanis a Marko nevű bábut elégetik, majd koporsóban a tengerbe dobják. A szertartás jelképesen az elmúlt év nehézségeitől való megszabadulást jelenti írja a Parameter nyomán a Bors

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