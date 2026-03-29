Sosem hajszolta a reflektorfényt, mégis ő lett a világ leghíresebb kék szemű színésze: Terence Hill ma 87 éves

születésnap terence hill Világsztár
Jónás Ágnes
2026.03.29.
Sosem próbált falakat emelni maga köré, sosem keltette a megközelíthetetlen sztár benyomását, talán éppen ezért lett örök bérelt helye milliók szívében. A kékszemű színész-rendező Terence Hill éppen ma ünnepli 87. születésnapját, és még mindig megvan az a megfoghatatlan báj körülötte, ami nemcsak a filmvásznon működik, hanem a való életben is. A jeles nap apropóján összegyűjtöttünk róla néhány olyan érdekességet, amit talán még a rajongók közül sem tudott mindenki.

Filmjeiben a humor sosem bántó, a pofon sosem kegyetlen, és számára a barátság, a tisztesség mindennél többet ér. Terence Hill 87 évesen is aktív maradt a filmvilágban, jelenleg épp egy westernt forgat, és még mindig őrzi azt a különleges varázst, amely miatt megszerettük. 

Terence Hill Beverly Hillsben, 1983-ban.
Forrás: Popperfoto

Terence Hill 87 éves

  • 12 évesen fedezték fel egy úszóversenyen, ami elindította filmes pályáját.
  • Nyelvi és kulturális szempontból is különleges pályát járt be: olaszként amerikai közegben is forgatott, és a „Terence Hill” névvel tudatosan egy nemzetközibb imázst épített, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy világszerte ismertté váljon.
  • A karakteres humor, a „pofonokkal mesélő” komédia és a szerethető hőstípus miatt a filmjei több generáció számára váltak újranézős klasszikusokká.

Mario Girotti néven született Velencében 1939. március 29-én, és csupán egyszer futott át az agyán, hogy vadászpilóta akar lenni – egyébként gyerekkorától kezdve biztos volt abban, hogy színész lesz. Olasz származású apja, Girolamo Girotti vegyész, német gyökerekkel rendelkező édesanyja, Hildegard Thieme pedig háztartásbeli volt. Hill tőle örökölte kék szemét és szőke haját. Nyolc éves koráig a német volt a első számú nyelve, az olaszt pedig érezhető akcentussal beszélte. 

Első szerepét 12 évesen kapta – Dino Risi rendező egy úszóversenyen fedezte fel a jó kiállású srácot, és azonnal szerződtette a Vakáció a gengszterrel című filmjére. 

Érettségi után Rómába tanult színészetet, majd producert fogadott, akitől kapott egy listát 20 angolosan csengő névvel és egy nap gondolkodási időt, hogy magának új nevet válasszon. Állítólag azért választotta a Terence Hillt, mert annak kezdőbetűi megegyeztek édesanyja nevének kezdőbetűivel.

Terence Hill még Mario Girottként 12 évesen.
Forrás: NORTHFOTO

Terence Hill és Lori – Szerelem első látásra

Idővel érkeztek szép számmal filmes megkeresései az Egyesült Államokból is, ám hogy ezeket elfogadhassa, meg kellett tanulnia angolul. Feladott egy hirdetést, amire egy gyönyörű szőke lány, Lori Zwicklbauer jelentkezett. Tanár és tanítvány első látásra egymásba szeretett, két hónap múlva pedig örök hűséget esküdtek. 

Terence Hill és felesége, Lori Zwicklbauer.
Forrás: NORTHFOTO

 

„A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt”  

A nála 10 évvel idősebb Bud Spencerrel összesen 20 filmet készített, amelyek egyszerre voltak akciódúsak és szerethetően humorosak. A Különben dühbe jövünk, a Kincs, ami Nincs, a Nincs kettő négy nélkül és a Nyomás utána! mind világsiker lett, és mi kívülről fújjuk az olyan idézeteket, mint a „Te mondd, hogy rablótámadás, a te hangod mélyebb!", vagy „A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt". 

A közvélekedéssel ellentétben a két színész nem volt elválaszthatatlan, nem is voltak a szó szoros értelmében barátok, csak jó kollégák, ami elsősorban abból fakadt, hogy rendkívül eltérő személyiségek voltak.

 

Terence Hill, Bud Spencer és annak fia, Giuseppe a gyerekeivel.
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Kis híján a fogdában végezték

Amikor a Bűnvadászokat forgatták, majdnem letartóztatták őket a rendőrök, mert azt hitték, igazi bűnözők, akik egyenruhába bújtak. Hill és Bud Spencer természetesen kaptak engedélyt a forgatásra, csak éppen azt nem egyeztette a stáb a hatóságokkal, hogy mikor és hol dolgoznak majd pontosan – kis híja volt, hogy nem végezték fogdában. 

Terence Hill: Bűnvadászok 1976-ban Bud Spencerrel.
Forrás: Hulton Archive

„Egy részem belül meghalt"

Élete egyik legnagyobb törése volt, amikor örökbefogadott fia, Ross, 1990-ben életét vesztette egy tragikus autóbalesetben az Egyesült Államokban. A színész ritkán beszél erről nyilvánosan, de amikor mégis, szavaiból mély fájdalom érződik. „Magamat okoltam… bár ne adtam volna oda az autót” – nyilatkozta egyszer, és hozzátette: 

Egy részem belül meghalt… nem ölelhettem meg, nem mondhattam el neki, milyen büszke vagyok rá.” 

A tragédia után évekig visszavonultan éltek a feleségével, szinte bezárkózva, majd miután Hill úgy érezte, újra képes nyitni a világ felé, kizárólag a Don Camillo pap szerepét volt hajlandó elvállalni. 

Terence Hill és fia Ross Hill (1987-ben.
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Botrányoktól mentesen él, mégsem tartja senki unalmasnak

Hillről aligha olvashattunk olyan cikkeket, amelyek arról szóltak volna, hogy botrányba keveredett, mint ahogy arról sem, hogy valaha megcsalta volna feleségét. Igen, lehet élni így is. 

Kortársai szerint is nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, aki sosem hajszolta a reflektorfényt, csupán élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az élet adott neki. Nem filmsztárosan feltűnő, nem is tudnánk elképzelni őt a rongyrázós hollywoodi eseményeken. 

Gyakran látni egyszerű farmerben, ingben, sportos, casual szettekben. A hagymás babért egyáltalán nem rajong, az olasz ételekért viszont annál inkább. És hogyan lehet 87 évesen is remek formában? Még mindig motorozik és sosem tétlenkedik: épp egy westernt forgat, amelyben nem kizárt, hogy újra láthatjuk pofozkodni.

Terence Hill és Bud Spencer 1984-ben
Forrás: NORTHFOTO

Egyesek azt mondják, hogy a gyermekkoruk akkor ér véget végérvényesen, amikor Terence Hill is eltávozik az élők sorából. Az idő múlik, generációk váltják egymást, de a filmjei valahogy mindig utat találnak az új nézőkhöz is. A szülők megmutatják a gyerekeiknek, a nevetés pedig ugyanúgy működik, mint évtizedekkel ezelőtt. Terence Hill ikonikus szereplője egy korszaknak, amit soha nem akarunk teljesen elengedni.

Terence Hill 2018-ban.
Forrás: Getty Images Europe

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
