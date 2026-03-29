Sosem hajszolta a reflektorfényt, mégis ő lett a világ leghíresebb kék szemű színésze: Terence Hill ma 87 éves

Filmjeiben a humor sosem bántó, a pofon sosem kegyetlen, és számára a barátság, a tisztesség mindennél többet ér. Terence Hill 87 évesen is aktív maradt a filmvilágban, jelenleg épp egy westernt forgat, és még mindig őrzi azt a különleges varázst, amely miatt megszerettük.

Terence Hill Beverly Hillsben, 1983-ban.

Terence Hill 87 éves 12 évesen fedezték fel egy úszóversenyen, ami elindította filmes pályáját.

Nyelvi és kulturális szempontból is különleges pályát járt be: olaszként amerikai közegben is forgatott, és a „Terence Hill” névvel tudatosan egy nemzetközibb imázst épített, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy világszerte ismertté váljon.

A karakteres humor, a „pofonokkal mesélő” komédia és a szerethető hőstípus miatt a filmjei több generáció számára váltak újranézős klasszikusokká.

Mario Girotti néven született Velencében 1939. március 29-én, és csupán egyszer futott át az agyán, hogy vadászpilóta akar lenni – egyébként gyerekkorától kezdve biztos volt abban, hogy színész lesz. Olasz származású apja, Girolamo Girotti vegyész, német gyökerekkel rendelkező édesanyja, Hildegard Thieme pedig háztartásbeli volt. Hill tőle örökölte kék szemét és szőke haját. Nyolc éves koráig a német volt a első számú nyelve, az olaszt pedig érezhető akcentussal beszélte.

Első szerepét 12 évesen kapta – Dino Risi rendező egy úszóversenyen fedezte fel a jó kiállású srácot, és azonnal szerződtette a Vakáció a gengszterrel című filmjére.

Érettségi után Rómába tanult színészetet, majd producert fogadott, akitől kapott egy listát 20 angolosan csengő névvel és egy nap gondolkodási időt, hogy magának új nevet válasszon. Állítólag azért választotta a Terence Hillt, mert annak kezdőbetűi megegyeztek édesanyja nevének kezdőbetűivel.

Terence Hill még Mario Girottként 12 évesen.

Terence Hill és Lori – Szerelem első látásra

Idővel érkeztek szép számmal filmes megkeresései az Egyesült Államokból is, ám hogy ezeket elfogadhassa, meg kellett tanulnia angolul. Feladott egy hirdetést, amire egy gyönyörű szőke lány, Lori Zwicklbauer jelentkezett. Tanár és tanítvány első látásra egymásba szeretett, két hónap múlva pedig örök hűséget esküdtek.