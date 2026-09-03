Alig 8 hónappal azután, hogy a szüleit meggyilkolták, Jake Reiner titokban megnősült

Jake Reiner feleségül vette Maria Gilfillant egy kis, meghitt ceremónián augusztus elején – értesült a TMZ. A hírt csak most hozták nyilvánosságra, és különösen meghatóvá teszi, hogy Jake korábban maga írt arról: szülei halála után az egyik legfájóbb gondolat számára az volt, hogy nem lehetnek ott, amikor megházasodik.

Jake Reiner és Maria Gilfillan

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Jake Reiner és Maria Gilfillan csendben mondták ki az igent

A pár esküvőjéről egyelőre keveset tudunk. A TMZ forrásai szerint Jake és Maria kis létszámú szertartáson házasodtak össze, azt azonban nem tudni, pontosan mikor jegyezték el egymást. Jake utoljára 2025 októberében osztott meg párjával közös fotót az Instagramon.

A házasságnak egyébként már volt egy egyértelmű jel: Jake a közelmúltban adott televíziós interjújában jegygyűrűt viselt.

Rob Reiner és családja - ekkor még senki nem hitte volna, hogy a színész a fotón jobb szélen álló fia mire készül.

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Szülei már nem lehettek ott mellette

A boldog esemény különösen keserédes lehet Jake számára. A férfi első televíziós interjúját nem sokkal az esküvő hírének nyilvánosságra kerülése előtt adta, és szülei tragikus haláláról, valamint testvére, Nick Reiner büntetőügyéről beszélt.

Jake áprilisban egy személyes hangvételű substackben is írt arról, milyen nehéz feldolgoznia szülei elvesztését. Akkor úgy fogalmazott, hogy fájdalmas számára a tudat, hogy Rob és Michele nem láthatják majd, amikor házasságot kötnek a párjával, ahogy azt sem, amikor később unokáik születnek, és ahogyan felépíti a most még előtte álló karrierjét.

Új fejezet kezdődött Jake életében – melynek már az első fontos pillanatánál sem lehetett jelen az édesapja és édesanyja.

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