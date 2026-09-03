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Alig 8 hónappal azután, hogy a szüleit meggyilkolták, Jake Reiner titokban megnősült

GETTY IMAGES NORTH AMERICA - LEON BENNETT
Rob Reiner maria gilfillant jake reiner
Life.hu
2026.09.03.
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A 8 hónappal ezelőtt meggyilkolt Rob Reiner fia fontos mérföldkőhöz érkezett. Jake Reiner megnősült, de boldogsága nem felhőtlen, hiszen a szülei már nem lehettek mellette.

Jake Reiner feleségül vette Maria Gilfillant egy kis, meghitt ceremónián augusztus elején – értesült a TMZ. A hírt csak most hozták nyilvánosságra, és különösen meghatóvá teszi, hogy Jake korábban maga írt arról: szülei halála után az egyik legfájóbb gondolat számára az volt, hogy nem lehetnek ott, amikor megházasodik.

Jake Reiner and Maria Gilfillan attend MPX's ''Things Like This'' world premiere at AMC Lincoln Square 13 in New York City, USA, on May 8, 2025. (Photo by Thenews2/NurPhoto) (Photo by Thenews2, M10s / NurPhoto via AFP)
Jake Reiner és Maria Gilfillan
Forrás: NurPhoto

Jake Reiner és Maria Gilfillan csendben mondták ki az igent

A pár esküvőjéről egyelőre keveset tudunk. A TMZ forrásai szerint Jake és Maria kis létszámú szertartáson házasodtak össze, azt azonban nem tudni, pontosan mikor jegyezték el egymást. Jake utoljára 2025 októberében osztott meg párjával közös fotót az Instagramon.

A házasságnak egyébként már volt egy egyértelmű jel: Jake a közelmúltban adott televíziós interjújában jegygyűrűt viselt.

NEW YORK, NY - APRIL 28: Honoree Rob Reiner poses with family at the 41st Annual Chaplin Award Gala at Avery Fisher Hall at Lincoln Center for the Performing Arts on April 28, 2014 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rob Reiner és családja - ekkor még senki nem hitte volna, hogy a színész a fotón jobb szélen álló fia mire készül.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szülei már nem lehettek ott mellette

A boldog esemény különösen keserédes lehet Jake számára. A férfi első televíziós interjúját nem sokkal az esküvő hírének nyilvánosságra kerülése előtt adta, és szülei tragikus haláláról, valamint testvére, Nick Reiner büntetőügyéről beszélt.

Jake áprilisban egy személyes hangvételű substackben is írt arról, milyen nehéz feldolgoznia szülei elvesztését. Akkor úgy fogalmazott, hogy fájdalmas számára a tudat, hogy Rob és Michele nem láthatják majd, amikor házasságot kötnek a párjával, ahogy azt sem, amikor később unokáik születnek, és ahogyan felépíti a most még előtte álló karrierjét.

Új fejezet kezdődött Jake életében – melynek már az első fontos pillanatánál sem lehetett jelen az édesapja és édesanyja.

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