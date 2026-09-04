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IQ-teszt

Az emberek mindössze 1 százaléka találja meg 3 másodperc alatt a 101-est – Te köztük vagy?

IQ-teszt optikai illúzió feladvány
Nagy Anna
2026.09.04.
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Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezen a képen minden szám teljesen egyforma, de valahol egy apró eltérés rejtőzik. Az optikai illúziós feladata egyszerűnek hangzik: mindössze 3 másodperced van arra, hogy kiszúrd a 101-es számot. Vajon elég gyorsan észreveszed?

Az ilyen vizuális fejtörők alaposan próbára tehetik a megfigyelőképességünket, hiszen az ismétlődő minták között egy egészen apró különbséget kell észrevennünk. Ez az optikai illúzió ráadásul időkorláttal teszi még izgalmasabbá a kihívást: a 181-es számok tengerében kell megtalálnod az egyetlen 101-est. Az eredeti feladvány szerint mindössze az emberek 1 százaléka képes erre 3 másodperc alatt.

Optikai illúziós IQ-teszt: megtalálod a 181-esek között a 101-est?
Optikai illúziós IQ-teszt: megtalálod a 181-esek között a 101-est?
Forrás: Jagranjosh/Pinterest

Optikai illúzió: megtalálod a 101-es számot 3 másodperc alatt?

Nézd meg alaposan a képet! A számtáblázat szinte teljes egészében 181-esekből áll, ám valahol elrejtettek közöttük egy 101-est. Indulhat az IQ-teszt: állíts be 3 másodpercet, és próbáld meg ennyi idő alatt megtalálni az eltérő számot.

Ne csak egyetlen pontra koncentrálj, hanem pásztázd végig a teljes képet. Az ismétlődő 181-asok könnyen becsaphatják a szemedet, ezért első pillantásra jóval nehezebb lehet észrevenni a kakukktojást, mint gondolnád.

Megvan?

Ha még mindig keresed, adunk egy apró segítséget: ne a kép bal oldalán kutass! Nézd át még egyszer a számokat, mielőtt továbbgörgetsz a megoldáshoz.

Az optikai illúziós teszt megoldása

Lejárt a 3 másodperc! Ha sikerült időben kiszúrnod a különbséget ebben az optikai illúziós IQ-tesztben, igazán gyorsan észrevetted az ismétlődő mintában megbújó eltérést.

Ha viszont nem találtad meg, semmi gond: a 101-es számot a kép jobb felső részén kellett keresni.

Érdemes a feladványt a barátaidnak vagy a családtagjaidnak is megmutatni, és összehasonlítani, ki hány másodperc alatt találja meg a 181-esek között elrejtett 101-est.

Optikai illúziós IQ-teszt megoldása: megtaláltad a 181-esek között a 101-est?
Optikai illúziós IQ-teszt megoldása: megtaláltad a 181-esek között a 101-est?
Forrás: Jagranjosh/Pinterest

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