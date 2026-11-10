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2026. nov. 10., kedd Réka

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Life.hu
2026.11.10.
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Mindenkivel előfordult már: a vendégek fél órával korábban indulnak, a nappaliban játékok hevernek, az étkezőasztal morzsás, a kanapé alatt pedig napok óta gyűlik a por.

Első öt perc: tüntesd el a vizuális káoszt!

A szétdobált ruhák, játékok, újságok és egyéb tárgyak sokkal rendetlenebbnek mutatják a lakást, mint amilyen valójában.

Vegyünk elő egy kosarat, gyűjtsük össze a helyükről elkerült tárgyakat, és tegyük őket a megfelelő helyre. A vendégek által használt helyiségekre koncentráljunk.

Második öt perc: a konyha és az étkező

Töröljük le a konyhapultot és az étkezőasztalt, tegyük el a mosogatásra váró edényeket, és ürítsük ki a szemetest, ha szükséges.

Az asztal alá hullott morzsákat és az előszobában összegyűlt koszt érdemes azonnal eltávolítani.

Harmadik öt perc: a padló és a kanapé alatti terület

A vezeték nélküli porszívók nagy előnye, hogy nem kell konnektort keresni vagy a kábelt kerülgetni.

Egy felmosófunkciós állóporszívó még praktikusabb lehet, mert a megfelelő kemény padlófelületeken a porszívózást és a nedves feltörlést egyetlen munkamenetben végezhetjük el.

Forrás: sencor.hu

A nehezen hozzáférhető helyekre is érdemes figyelni. Egy flexibilis csővel rendelkező vezeték nélküli porszívó segítségével könnyebben bejuthatunk a kanapé, az ágy és más alacsony bútorok alá, anélkül hogy minden alkalommal le kellene hajolnunk vagy arrébb kellene húznunk a bútorokat.

Forrás: sencor.hu

A hajlítható cső különösen praktikus ott, ahol kevés a hely, és a hagyományos merev csővel nehéz hozzáférni a padlóhoz.

Utolsó öt perc: a fürdőszoba és az utolsó simítások

Cseréljük ki a kéztörlőt, töröljük át a mosdót és a tükröt, ellenőrizzük a szappant és a toalettpapírt.

Végül szellőztessünk néhány percig, kapcsoljuk fel a hangulatvilágítást, és készítsük elő a vendégváró italokat.

A húszperces mentőterv természetesen nem helyettesíti az alapos takarítást. Arra viszont tökéletes, hogy a legfontosabb helyiségek rövid idő alatt rendezettebbé váljanak.

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Ha minden perc számít, a Sencor flexibilis csővel és felmosófunkcióval rendelkező vezeték nélküli porszívója segíthet abban, hogy a nehezen hozzáférhető helyeket is gyorsabban rendbe tegyük.

A cikk a Sencor támogatásával készült.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu