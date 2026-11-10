Első öt perc: tüntesd el a vizuális káoszt!

A szétdobált ruhák, játékok, újságok és egyéb tárgyak sokkal rendetlenebbnek mutatják a lakást, mint amilyen valójában.

Vegyünk elő egy kosarat, gyűjtsük össze a helyükről elkerült tárgyakat, és tegyük őket a megfelelő helyre. A vendégek által használt helyiségekre koncentráljunk.

Második öt perc: a konyha és az étkező

Töröljük le a konyhapultot és az étkezőasztalt, tegyük el a mosogatásra váró edényeket, és ürítsük ki a szemetest, ha szükséges.

Az asztal alá hullott morzsákat és az előszobában összegyűlt koszt érdemes azonnal eltávolítani.

Harmadik öt perc: a padló és a kanapé alatti terület

A vezeték nélküli porszívók nagy előnye, hogy nem kell konnektort keresni vagy a kábelt kerülgetni.

Egy felmosófunkciós állóporszívó még praktikusabb lehet, mert a megfelelő kemény padlófelületeken a porszívózást és a nedves feltörlést egyetlen munkamenetben végezhetjük el.

Forrás: sencor.hu

A nehezen hozzáférhető helyekre is érdemes figyelni. Egy flexibilis csővel rendelkező vezeték nélküli porszívó segítségével könnyebben bejuthatunk a kanapé, az ágy és más alacsony bútorok alá, anélkül hogy minden alkalommal le kellene hajolnunk vagy arrébb kellene húznunk a bútorokat.

Forrás: sencor.hu

A hajlítható cső különösen praktikus ott, ahol kevés a hely, és a hagyományos merev csővel nehéz hozzáférni a padlóhoz.

Utolsó öt perc: a fürdőszoba és az utolsó simítások

Cseréljük ki a kéztörlőt, töröljük át a mosdót és a tükröt, ellenőrizzük a szappant és a toalettpapírt.

Végül szellőztessünk néhány percig, kapcsoljuk fel a hangulatvilágítást, és készítsük elő a vendégváró italokat.

A húszperces mentőterv természetesen nem helyettesíti az alapos takarítást. Arra viszont tökéletes, hogy a legfontosabb helyiségek rövid idő alatt rendezettebbé váljanak.

Hirdetés: Ha minden perc számít, a Sencor flexibilis csővel és felmosófunkcióval rendelkező vezeték nélküli porszívója segíthet abban, hogy a nehezen hozzáférhető helyeket is gyorsabban rendbe tegyük.

A cikk a Sencor támogatásával készült.