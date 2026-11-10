5 ok, amiért különlegesek a novemberben született gyerekek: a tudomány szerint több területen is szerencsésebbek

Vajon számít, hogy az év melyik hónapjában születünk? Bár a személyiségünket és az egészségünket számtalan tényező befolyásolja, több tudományos vizsgálat is talált érdekes összefüggéseket a születési időpont és bizonyos tulajdonságok között. A novemberi születéshez például öt lehetséges előnyt is társítanak.

A novemberben született gyerekek több dologban is szerencsésebbek lehetnek

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Ezért különlegesek a novemberben született gyerekek:

1. Ügyesebbek lehetnek a sportban

Egy kutatás szerint az évnek ebben az időszakában született gyerekek akár 10 százalékkal is jobb eredményeket érhetnek el a sportképességeket felmérő teszteken, mint más hónapokban született társaik.

2. Jobban alszanak

A novemberben született kisbabák kisebb valószínűséggel ébresztik fel éjszaka a szüleiket, vagyis nyugodtabban alszanak, mint a más hónapokban született társaik.

3. Kisebb lehet bizonyos immunbetegségek kockázata

Egy tanulmány szerint a novemberben születetteknél egyes immunrendszeri betegségek alacsonyabb arányban fordulnak elő. A kutatók feltételezik, hogy ebben szerepe lehet a várandósság alatti D-vitamin-ellátottságnak. A novemberben világra jött babák ugyanis a magzati fejlődésük során a nyári hónapok napsütéséből gazdagon részesülhettek az édesanyjukon keresztül.

4. Kevésbé lehetnek hajlamosak a depresszióra

Egy másik kutatás azt találta, hogy a novemberben születetteknél ritkábban fordulhat elő depresszió, mint másoknál. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a novemberi születés önmagában védelmet nyújtana a mentális betegségekkel szemben.

5. Nagyobb eséllyel érhetik meg a századik születésnapjukat

Talán ez a legmeglepőbb dolog: egy vizsgálat szerint a novemberben születettek nagyobb valószínűséggel élhetik meg a századik születésnapjukat, mint más hónapok szülöttei.

Fontos! A születési hónap és az egyes tulajdonságok közötti statisztikai összefüggésekből nem lehet megjósolni egyetlen ember egészségét, képességeit vagy várható élettartamát sem.

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