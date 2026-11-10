Felejtsd el a semleges színeket: a kötött cuccokat idén ezekben az árnyalatokban kell beszerezni

A kötött ruhák nélkülözhetetlenek a téli gardróbból. A puha pulóverek, kardigánok, ruhák, sapkák és sálak nemcsak melegen tartanak, hanem számtalan módon kombinálhatók. A hideg hónapokban általában a barna, a krémszín, a fekete és a szürke a legnépszerűbb, 2026 telén azonban az élénkebb árnyalatok is divatosak lesznek. Mutatjuk, milyen árnyalatú kötött ruhák lesznek a legdivatosabbak ezen a télen!

1. Paradicsompiros

Idén télen a bordó és a burgundi mellett az élénkebb árnyalatok is hódítanak. Különösen népszerű a feltűnő paradicsompiros, amelytől még a legegyszerűbb kötött pulóvert vagy kardigánt is különelegesebbnek tűnik. A paradicsompiros remekül mutat sötétkékkel, szürkével és barnával. Aki szereti a merészebb összeállításokat, többféle piros árnyalatot is kombinálhat egymással.

2. Sárga

A sárga nemcsak a nyári ruhatárban kaphat helyet. 2026 telén a halvány vajsárgától az élénk napsárgáig több árnyalata is népszerű lesz. A krémes, vaníliára emlékeztető vajsárga különösen jól illik a vastag gyapjúkabátokhoz és a sötét farmerekhez. A feltűnőbb napsárga pedig főként a bő szabású, túlméretezett pulóvereken mutat jól. A sárga kötött ruhákat kombinálhatjuk csokoládébarnával vagy sötétkék farmerrel, de a bordóval is elegáns összeállításokat alkothatunk.

3. Mélylila

A lila is visszatér a téli divatba, méghozzá a korábbinál sokkal erőteljesebb árnyalatban. A halvány levendula és orgonalila helyett most a gazdag, ametisztre emlékeztető mélylila kerül előtérbe. Az árnyalat remekül mutat egy túlméretezett kötött pulóveren, finom kardigánon vagy alakot követő kötött ruhán is. A mélylila jól illik a csokoládébarnához, az antracitszürkéhez, a krémszínhez és a feketéhez. A bátrabbak bordóval vagy más bogyós gyümölcsökre emlékeztető árnyalatokkal is kombinálhatják.

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