A titok a megfelelő arányokban, a hideg vajban és abban rejlik, hogy a tésztát nem szabad túl sokáig dolgozni.
A klasszikus 3:2:1 szabály
A hagyományos linzertészta alapja három rész liszt, két rész vaj és egy rész cukor. Ez az egyszerű arány segít elérni az omlós állagot.
A vajat érdemes hidegen felhasználni, és a hozzávalókat minél gyorsabban összedolgozni. Egy konyhai robotgép keverőlapáttal megkönnyítheti a tészta összeállítását, különösen akkor, ha egyszerre több adag karácsonyi süteményt készítünk.
Fontos azonban, hogy a linzert nem úgy dagasztjuk, mint a kalácsot. Itt éppen az a cél, hogy a tészta minél kevesebb gyúrással álljon össze.
Recept: klasszikus karácsonyi linzer
Elkészítési idő: körülbelül 75–90 perc, pihentetéssel együtt
Mennyiség: körülbelül 25–30 összeragasztott sütemény
Hozzávalók
- 300 g finomliszt
- 200 g hideg vaj
- 100 g porcukor
- 1 tojássárgája
- 1 csipet só
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 citrom reszelt héja
- 150–200 g sűrű baracklekvár
- porcukor a díszítéshez
Elkészítés
1. A száraz hozzávalók. A lisztet, porcukrot, sót és citromhéjat tegyük a robotgép táljába.
2. A vaj hozzáadása. A hideg vajat kockázzuk fel, majd a keverőlapáttal rövid ideig dolgozzuk a lisztes keverékhez, amíg morzsás állagot kapunk.
3. A tészta összeállítása. Adjuk hozzá a tojássárgáját és a vaníliát, majd csak addig keverjük, amíg a tészta összeáll. Ha szükséges, kézzel fejezzük be a formázást.
4. Pihentetés. Lapítsuk koronggá, csomagoljuk fóliába, és tegyük legalább 30 percre hűtőszekrénybe.
5. Nyújtás és szaggatás. Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk 3–4 mm vastagra. Szaggassunk azonos méretű formákat, a felük közepét pedig kisebb kiszúróval lyukasszuk ki.
6. Sütés. 175 °C-ra előmelegített sütőben körülbelül 8–12 perc alatt süssük világos aranyszínűre. Ne várjuk meg, amíg erősen megbarnul.
7. Töltés. A teljesen kihűlt linzereket ragasszuk össze baracklekvárral, majd szórjuk meg porcukorral.
Mitől puhul meg a linzer?
A lekvárral összeragasztott sütemények néhány óra, illetve egy nap alatt kellemesen megpuhulhatnak, mert a töltelék nedvessége átjárja a tésztát.
Jól záródó dobozban, hűvös helyen tárolva több napig finomak maradhatnak. A linzer ezért az egyik legjobb választás azoknak, akik nem szeretnének mindent az utolsó pillanatban megsütni.
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A tökéletes ünnepi sütemények elkészítéséhez praktikus segítség lehet a Sencor Gordon konyhai robotgépe, amely megfelelő keverőfejjel a linzertészta gyors összeállítását is megkönnyíti.
A cikk a Sencor támogatásával készült.