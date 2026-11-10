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Life.hu
2026.11.10.
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Kevés sütemény idézi meg annyira a karácsonyt, mint a porcukorral meghintett, lekvárral összeragasztott linzer. Bár a hozzávalók listája rövid, a tökéletes omlós tészta elkészítése sokszor több odafigyelést igényel, mint gondolnánk.
Forrás: sencor.hu

A titok a megfelelő arányokban, a hideg vajban és abban rejlik, hogy a tésztát nem szabad túl sokáig dolgozni.

A klasszikus 3:2:1 szabály

A hagyományos linzertészta alapja három rész liszt, két rész vaj és egy rész cukor. Ez az egyszerű arány segít elérni az omlós állagot.

A vajat érdemes hidegen felhasználni, és a hozzávalókat minél gyorsabban összedolgozni. Egy konyhai robotgép keverőlapáttal megkönnyítheti a tészta összeállítását, különösen akkor, ha egyszerre több adag karácsonyi süteményt készítünk.

Forrás: sencor.hu

Fontos azonban, hogy a linzert nem úgy dagasztjuk, mint a kalácsot. Itt éppen az a cél, hogy a tészta minél kevesebb gyúrással álljon össze.

Recept: klasszikus karácsonyi linzer

Elkészítési idő: körülbelül 75–90 perc, pihentetéssel együtt

Mennyiség: körülbelül 25–30 összeragasztott sütemény

Hozzávalók

  • 300 g finomliszt
  • 200 g hideg vaj
  • 100 g porcukor
  • 1 tojássárgája
  • 1 csipet só
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 1 citrom reszelt héja
  • 150–200 g sűrű baracklekvár
  • porcukor a díszítéshez

Elkészítés

1. A száraz hozzávalók. A lisztet, porcukrot, sót és citromhéjat tegyük a robotgép táljába.

Forrás: sencor.hu

2. A vaj hozzáadása. A hideg vajat kockázzuk fel, majd a keverőlapáttal rövid ideig dolgozzuk a lisztes keverékhez, amíg morzsás állagot kapunk.

3. A tészta összeállítása. Adjuk hozzá a tojássárgáját és a vaníliát, majd csak addig keverjük, amíg a tészta összeáll. Ha szükséges, kézzel fejezzük be a formázást.

4. Pihentetés. Lapítsuk koronggá, csomagoljuk fóliába, és tegyük legalább 30 percre hűtőszekrénybe.

5. Nyújtás és szaggatás. Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk 3–4 mm vastagra. Szaggassunk azonos méretű formákat, a felük közepét pedig kisebb kiszúróval lyukasszuk ki.

Forrás: sencor.hu

6. Sütés. 175 °C-ra előmelegített sütőben körülbelül 8–12 perc alatt süssük világos aranyszínűre. Ne várjuk meg, amíg erősen megbarnul.

7. Töltés. A teljesen kihűlt linzereket ragasszuk össze baracklekvárral, majd szórjuk meg porcukorral.

Mitől puhul meg a linzer?

A lekvárral összeragasztott sütemények néhány óra, illetve egy nap alatt kellemesen megpuhulhatnak, mert a töltelék nedvessége átjárja a tésztát.

Jól záródó dobozban, hűvös helyen tárolva több napig finomak maradhatnak. A linzer ezért az egyik legjobb választás azoknak, akik nem szeretnének mindent az utolsó pillanatban megsütni.

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A tökéletes ünnepi sütemények elkészítéséhez praktikus segítség lehet a Sencor Gordon konyhai robotgépe, amely megfelelő keverőfejjel a linzertészta gyors összeállítását is megkönnyíti.

A cikk a Sencor támogatásával készült.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu