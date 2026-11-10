Meghan Markle-t mélyen megrázták azok a szörnyűségek, amelyek az édesapjáról, Thomas Markle-ről kiderültek. Az amerikai igazságügyi minisztérium nyomozást indított a férfi ellen gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklása miatt, majd le is tartóztatták. Thomas Markle jelenleg házi őrizetben van egy floridai idősek otthonában, és határozottan tagadja az ellene felhozott vádakat.

Hary herceg és Meghan Markle ismét menekülőre foghatják

Forrás: ZUMA Press Wire

Meghan Markle nagyon szégyelli magát

A királyi család szakértői úgy vélik, hogy Meghan már a mostani botrány előtt is szégyellte a családi hátterét. Ennek ellenére megdöbbentette őket az, hogy a brit királyi család és a brit közvélemény mennyire hűvösen fogdta a visszatérésüket. Úgy tudni, a hercegi pár ezért azt fontolgatja, hogy elhagyják Angliát, egy második Megxit küszöbén vannak - írja az Express.

Harryt különösen rosszul érinti, hogy saját rokonai is távolságot tartanak tőle. Egyszerűen nem akarja elhinni, hogy ennyire rideg vele mindenki.

Károly király állítólag nem akar találkozni Harryvel

Károly király három hónap alatt még nem talált alkalmat arra, hogy találkozzon a fiával és az unokáival. Az uralkodó túlságosan elfoglalt, Vilmos herceg és Katalin pedig látni sem akarja őket. Úgy tűnik, a palota kapui bezárultak a sussexiek előtt, ők pedig most jönnek csak rá, hogy valóban kegyvesztettek lettek.

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