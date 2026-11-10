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brit királyi család Megxit Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.11.10.
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Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle Angliába való visszatérése korántsem úgy alakult, ahogyan remélték. A hírek szerint a házaspárt megdöbbentette a királyi család hűvös fogadtatása, Meghan édesapjának botránya pedig tovább nehezítette a helyzetüket.

Meghan Markle-t mélyen megrázták azok a szörnyűségek, amelyek az édesapjáról, Thomas Markle-ről kiderültek. Az amerikai igazságügyi minisztérium nyomozást indított a férfi ellen gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklása miatt, majd le is tartóztatták. Thomas Markle jelenleg házi őrizetben van egy floridai idősek otthonában, és határozottan tagadja az ellene felhozott vádakat.

Hary herceg és Meghan Markle ismét menekülőre foghatják
Hary herceg és Meghan Markle ismét menekülőre foghatják
Forrás: ZUMA Press Wire

Meghan Markle nagyon szégyelli magát

A királyi család szakértői úgy vélik, hogy Meghan már a mostani botrány előtt is szégyellte a családi hátterét. Ennek ellenére megdöbbentette őket az, hogy a brit királyi család és a brit közvélemény mennyire hűvösen fogdta a visszatérésüket. Úgy tudni, a hercegi pár ezért azt fontolgatja, hogy elhagyják Angliát, egy második Megxit küszöbén vannak - írja az Express.

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