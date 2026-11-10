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házi praktika

Nem jegesedik be a fagyasztó: csak néhány csepp kell ebből a filléres csodaszerből

123rf -
házi praktika fagyasztó jeges fagyasztószekrény
Váradi Melinda
2026.11.10.
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Bosszantó, amikor a belsejét vastag jégréteg borítja, az élelmiszereknek egyre kevesebb hely jut, a leolvasztás pedig órákig tart. Kevesen tudják, de néhány csepp ebből a hétköznapi konyhai alapanyagból segíthet lassítani a fagyasztó jegesedését.

A fagyasztó rendszeres leolvasztása sok háztartásban visszatérő bosszúság, különösen akkor, ha a készülék nem rendelkezik No Frost technológiával. A jég nemcsak a rendelkezésre álló helyet csökkenti, hanem a készülék hatékony működését is megnehezítheti. Nem csoda, hogy sokan keresnek olyan olcsó és egyszerű megoldásokat, amelyekkel ritkábban kell elővenni a jégkaparót. Egy népszerű házi praktika most egy olyan alapanyagra hívja fel a figyelmet, amely szinte minden konyhában megtalálható.

A fagyasztó jegesedése sok problémát okoz azoknál a hűtőknél, amik még nem rendelkeznek "No Frost" funkcióval.
A fagyasztó jegesedése sok problémát okoz azoknál a hűtőknél, amik még nem rendelkeznek No Frost funkcióval.
Forrás: 123rf
  • Egy hétköznapi konyhai hozzávalóra új szemmel nézhetsz. 
  • Nem mindegy, hogyan készíted elő a fagyasztót, mielőtt kipróbálnád a trükköt. 
  • Van néhány apróság, amivel jelentősen csökkentheted a jegesedés esélyét.

Filléres házi szer a fagyasztó jegesedése ellen

A jégképződés leggyakoribb oka a készülékbe jutó nedvesség. Amikor kinyitjuk a fagyasztó ajtaját, a melegebb, párás levegő beáramlik a belső térbe, a nedvesség pedig a hideg felületeken lecsapódik, majd megfagy. Ha ez rendszeresen megtörténik, idővel egyre vastagabb jégréteg alakulhat ki a falakon és a polcokon. A problémát tovább fokozhatja, ha gyakran és hosszú időre nyitva hagyjuk az ajtót, vagy fedetlenül tároljuk az élelmiszereket. A nem megfelelően lezárt csomagolásokból kiszabaduló nedvesség, illetve a még meleg ételek gőze szintén hozzájárulhat a jegesedéshez.

Egyes háztartási praktikák szerint a fagyasztó leolvasztása után érdemes néhány csepp étolajjal áttörölni a készülék belső falait. Az elképzelés szerint a vékony olajos réteg megváltoztatja a felület tulajdonságait, így a nedvesség nehezebben tapad meg rajta, és lassabban alakulhat ki a jégréteg. A módszer állítólag egyszerű: a teljesen leolvasztott és megtisztított fagyasztó belső felületét egy papírtörlővel, nagyon kevés étolajjal törlik át. 

Az étolajos módszernél még megbízhatóbb megoldás, ha eleve kevesebb nedvesség kerül a készülék belsejébe. Az élelmiszereket mindig jól záródó fagyasztózacskókban vagy fedeles dobozokban tárold, így csökkentheted a kiszabaduló pára mennyiségét. Arra is ügyelj, hogy a még meleg ételeket ne tedd közvetlenül a fagyasztóba: előbb hagyd őket megfelelően lehűlni, és csak utána csomagold el. Az ajtót lehetőleg ne tartsd sokáig nyitva, a tömítéseket pedig időnként ellenőrizd, hiszen a sérült vagy rosszul záródó gumiperem mellett folyamatosan nedves levegő juthat a készülékbe. Ha a fagyasztó ennek ellenére gyorsan és szokatlanul erősen jegesedik, érdemes szakemberrel is ellenőriztetni, megfelelően záródik-e az ajtó, illetve hibátlanul működik-e a készülék.

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