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hajápolás

Ez a francia nők természetesen dús hajának titka – Jane Birkin is így csinálta

hajápolás francia Jane Birkin
Nagy Anna
2026.11.10.
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A francia nők haja mindig olyan, mintha különösebb erőfeszítés nélkül lenne tökéletes. Pedig a dús haj titka nem feltétlenül a drága hajápolókban vagy a fodrászok ügyességében rejlik. Egy francia hajstylist elárulta, hogy csinálták az olyan francia ikonok, mint például Jane Birkin.

Jeanne Damas, Brigitte Bardot vagy Jane Birkin frizurájában van valami közös: a hajuk természetesen laza, kissé kócos, mégis irigylésre méltóan dús, ugyanakkor abszolút természetes hatású. Mintha csak hagyták volna megszáradni a tincseiket, amik aztán maguktól a tökéletes helyükre kerültek. De vajon mi a dús haj titka, és hogyan érhetjük el ezt a könnyed, franciás hatást? Daphné Narcy francia hajstylist elárulta, mit kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy úgy álljon a fruzránk, mint a francia nőknek.

Jane Birkin is ezt követte: íme, a dús haj titka francia nőktől
Jane Birkin is ezt követte: íme, a dús haj titka francia nőktől.
Forrás: 00064228
  • A hajmosás módja legalább annyira fontos, mint a választott sampon.
  • A víz hőmérséklete a haj fényét és állapotát is befolyásolhatja.
  • A túl erős dörzsölés többet árthat, mint gondolnád.
  • A sampon mennyiségén is múlhat, milyen gyorsan zsírosodik a hajad.
  • Néhány egyszerű változtatással otthon is sokat tehetsz a dúsabb hatású hajért.

A dús haj titka a megfelelő hajmosással kezdődik

Sokan rengeteg időt és pénzt fordítanak különféle hajápolókra, miközben az egyik legfontosabb lépésnél, a hajmosásnál követnek el hibákat. Ráadásul ezek a rossz szokások annyira természetessé válhatnak, hogy észre sem vesszük őket.

„Lehet, hogy anélkül károsítod a hajadat zuhanyzás közben, hogy egyáltalán észrevennéd” – figyelmeztet Daphné Narcy. A szakember szerint a nedves haj különösen sérülékeny, ezért a túl erős dörzsölés, a kapkodó hajmosás és a forró víz egyaránt hozzájárulhat a töredezéshez és a szöszösödéshez.

A jó hír, hogy a francia nők trükkje nem igényel bonyolult hajápolási rutint. Néhány egyszerű szabály betartásával már a hajmosás során sokat tehetünk azért, hogy tincseink szebbek és egészségesebbek legyenek.

1. Ne a hajadat mosd, hanem a fejbőrödet!

Daphné Narcy szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy hajmosás közben a hajszálak hosszát dörzsöljük, miközben éppen a fejbőr tisztítására fordítjuk a legkevesebb figyelmet.

Pedig itt halmozódik fel a faggyú, a szennyeződés és a hajformázó termékek maradványa. Ha ezeket nem távolítjuk el megfelelően, a haj könnyebben lelapulhat, és hamarabb tűnhet zsírosnak.

2. A túl forró víz a hajad egyik legnagyobb ellensége

Bármennyire is jólesik egy forró zuhany, főleg egy hosszú és fárasztó nap után, a hajunk nem lesz hálás érte. Narcy szerint a magas vízhőmérséklet megemeli a hajszálak külső rétegét alkotó kutikulát, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a haj fényét és állapotát.

„A haj nedvességet veszít, porózusabbá és fénytelenebbé válik, a színe pedig gyorsabban fakul”magyarázza a hajstylist.

A túl forró víz ráadásul a fejbőrt is kiszáríthatja és irritálhatja. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a túlzott hőhatás a hajhagymákra is kedvezőtlenül hathat. A víz akkor megfelelő hőmérsékletű a hajnak, ha kellemes érzés a csuklón, de nem érzed forrónak.

3. Dörzsölés helyett masszírozd a fejbőrödet

A hatékony hajmosáshoz egyáltalán nincs szükség arra, hogy erőteljesen súrold a fejbőrödet. Sőt, éppen az ellenkezője ajánlott.

Az ujjaid begyével, apró, körkörös mozdulatokkal masszírozd át a fejbőrödet, miközben a sampont eloszlatod rajta.

„Ez egy élénkítő masszázs, nem pedig súrolás” – hangsúlyozza Narcy.

4. A francia nők trükkje: kétszer samponoznak, de nem mindegy, mennyivel

A dupla hajmosás nagyon fontos, de a szakember arra figyelmeztet, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy rengeteg terméket kellene használnunk.

Daphné Narcy mindkét alkalommal mindössze dióméretű samponmennyiséget javasol.

A túl sok sampon ugyanis maradványokat hagyhat a fejbőrön, amelyek elnehezíthetik a hajtöveket, irritációt okozhatnak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a haj hamarabb piszkosnak tűnjön.

5. Így tisztítsd a hajvégeket, hogy ne töredezzenek

A dús haj házilag történő ápolásánál az egyik legfontosabb szabály, hogy a hajhosszt a lehető legkíméletesebben kezeljük.

Narcy azt tanácsolja, hogy samponozás közben a hajszálakat csak enyhén érintsük. Simítsuk össze a tenyerünket a haj körül, majd gyengéd, lefelé irányuló mozdulatokkal haladjunk egészen a hajvégekig.

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