Ez a francia nők természetesen dús hajának titka – Jane Birkin is így csinálta

Jeanne Damas, Brigitte Bardot vagy Jane Birkin frizurájában van valami közös: a hajuk természetesen laza, kissé kócos, mégis irigylésre méltóan dús, ugyanakkor abszolút természetes hatású. Mintha csak hagyták volna megszáradni a tincseiket, amik aztán maguktól a tökéletes helyükre kerültek. De vajon mi a dús haj titka, és hogyan érhetjük el ezt a könnyed, franciás hatást? Daphné Narcy francia hajstylist elárulta, mit kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy úgy álljon a fruzránk, mint a francia nőknek.
- A hajmosás módja legalább annyira fontos, mint a választott sampon.
- A víz hőmérséklete a haj fényét és állapotát is befolyásolhatja.
- A túl erős dörzsölés többet árthat, mint gondolnád.
- A sampon mennyiségén is múlhat, milyen gyorsan zsírosodik a hajad.
- Néhány egyszerű változtatással otthon is sokat tehetsz a dúsabb hatású hajért.
A dús haj titka a megfelelő hajmosással kezdődik
Sokan rengeteg időt és pénzt fordítanak különféle hajápolókra, miközben az egyik legfontosabb lépésnél, a hajmosásnál követnek el hibákat. Ráadásul ezek a rossz szokások annyira természetessé válhatnak, hogy észre sem vesszük őket.
„Lehet, hogy anélkül károsítod a hajadat zuhanyzás közben, hogy egyáltalán észrevennéd” – figyelmeztet Daphné Narcy. A szakember szerint a nedves haj különösen sérülékeny, ezért a túl erős dörzsölés, a kapkodó hajmosás és a forró víz egyaránt hozzájárulhat a töredezéshez és a szöszösödéshez.
A jó hír, hogy a francia nők trükkje nem igényel bonyolult hajápolási rutint. Néhány egyszerű szabály betartásával már a hajmosás során sokat tehetünk azért, hogy tincseink szebbek és egészségesebbek legyenek.
1. Ne a hajadat mosd, hanem a fejbőrödet!
Daphné Narcy szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy hajmosás közben a hajszálak hosszát dörzsöljük, miközben éppen a fejbőr tisztítására fordítjuk a legkevesebb figyelmet.
Pedig itt halmozódik fel a faggyú, a szennyeződés és a hajformázó termékek maradványa. Ha ezeket nem távolítjuk el megfelelően, a haj könnyebben lelapulhat, és hamarabb tűnhet zsírosnak.
2. A túl forró víz a hajad egyik legnagyobb ellensége
Bármennyire is jólesik egy forró zuhany, főleg egy hosszú és fárasztó nap után, a hajunk nem lesz hálás érte. Narcy szerint a magas vízhőmérséklet megemeli a hajszálak külső rétegét alkotó kutikulát, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a haj fényét és állapotát.
„A haj nedvességet veszít, porózusabbá és fénytelenebbé válik, a színe pedig gyorsabban fakul” – magyarázza a hajstylist.
A túl forró víz ráadásul a fejbőrt is kiszáríthatja és irritálhatja. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a túlzott hőhatás a hajhagymákra is kedvezőtlenül hathat. A víz akkor megfelelő hőmérsékletű a hajnak, ha kellemes érzés a csuklón, de nem érzed forrónak.
3. Dörzsölés helyett masszírozd a fejbőrödet
A hatékony hajmosáshoz egyáltalán nincs szükség arra, hogy erőteljesen súrold a fejbőrödet. Sőt, éppen az ellenkezője ajánlott.
Az ujjaid begyével, apró, körkörös mozdulatokkal masszírozd át a fejbőrödet, miközben a sampont eloszlatod rajta.
„Ez egy élénkítő masszázs, nem pedig súrolás” – hangsúlyozza Narcy.
4. A francia nők trükkje: kétszer samponoznak, de nem mindegy, mennyivel
A dupla hajmosás nagyon fontos, de a szakember arra figyelmeztet, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy rengeteg terméket kellene használnunk.
Daphné Narcy mindkét alkalommal mindössze dióméretű samponmennyiséget javasol.
A túl sok sampon ugyanis maradványokat hagyhat a fejbőrön, amelyek elnehezíthetik a hajtöveket, irritációt okozhatnak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a haj hamarabb piszkosnak tűnjön.
5. Így tisztítsd a hajvégeket, hogy ne töredezzenek
A dús haj házilag történő ápolásánál az egyik legfontosabb szabály, hogy a hajhosszt a lehető legkíméletesebben kezeljük.
Narcy azt tanácsolja, hogy samponozás közben a hajszálakat csak enyhén érintsük. Simítsuk össze a tenyerünket a haj körül, majd gyengéd, lefelé irányuló mozdulatokkal haladjunk egészen a hajvégekig.
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