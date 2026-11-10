Ez a francia nők természetesen dús hajának titka – Jane Birkin is így csinálta

Jeanne Damas, Brigitte Bardot vagy Jane Birkin frizurájában van valami közös: a hajuk természetesen laza, kissé kócos, mégis irigylésre méltóan dús, ugyanakkor abszolút természetes hatású. Mintha csak hagyták volna megszáradni a tincseiket, amik aztán maguktól a tökéletes helyükre kerültek. De vajon mi a dús haj titka, és hogyan érhetjük el ezt a könnyed, franciás hatást? Daphné Narcy francia hajstylist elárulta, mit kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy úgy álljon a fruzránk, mint a francia nőknek.

Jane Birkin is ezt követte: íme, a dús haj titka francia nőktől.

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A hajmosás módja legalább annyira fontos, mint a választott sampon.

A víz hőmérséklete a haj fényét és állapotát is befolyásolhatja.

A túl erős dörzsölés többet árthat, mint gondolnád.

A sampon mennyiségén is múlhat, milyen gyorsan zsírosodik a hajad.

Néhány egyszerű változtatással otthon is sokat tehetsz a dúsabb hatású hajért.

A dús haj titka a megfelelő hajmosással kezdődik

Sokan rengeteg időt és pénzt fordítanak különféle hajápolókra, miközben az egyik legfontosabb lépésnél, a hajmosásnál követnek el hibákat. Ráadásul ezek a rossz szokások annyira természetessé válhatnak, hogy észre sem vesszük őket.

„Lehet, hogy anélkül károsítod a hajadat zuhanyzás közben, hogy egyáltalán észrevennéd” – figyelmeztet Daphné Narcy. A szakember szerint a nedves haj különösen sérülékeny, ezért a túl erős dörzsölés, a kapkodó hajmosás és a forró víz egyaránt hozzájárulhat a töredezéshez és a szöszösödéshez.

A jó hír, hogy a francia nők trükkje nem igényel bonyolult hajápolási rutint. Néhány egyszerű szabály betartásával már a hajmosás során sokat tehetünk azért, hogy tincseink szebbek és egészségesebbek legyenek.

1. Ne a hajadat mosd, hanem a fejbőrödet!

Daphné Narcy szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy hajmosás közben a hajszálak hosszát dörzsöljük, miközben éppen a fejbőr tisztítására fordítjuk a legkevesebb figyelmet.

Pedig itt halmozódik fel a faggyú, a szennyeződés és a hajformázó termékek maradványa. Ha ezeket nem távolítjuk el megfelelően, a haj könnyebben lelapulhat, és hamarabb tűnhet zsírosnak.