Fekete öves karatés a Lidl dolgozója: így támogatja a vállalat a munkatársait

A kiskereskedelmi szektorban a rugalmasság sokszor csupán ígéret marad, a Lidl Magyarországnál azonban a gyakorlatban is működik a munka és a magánélet összehangolása. Az országosan 222 áruházat működtető és mintegy 10 500 munkavállalót foglalkoztató áruházlánc célja egy olyan megtartó, stabil közeg biztosítása, ahol négy generáció – a pályakezdő fiataloktól egészen a nyugdíj mellett dolgozókig – közösen építhet hosszú távú karriert anélkül, hogy le kellene mondania a hivatáson túli szenvedélyeiről.

A Lidl Magyarországnál úgy építhetnek karriert a munkavállalók, hogy egyéb szenvedélyeikről sem kell lemondaniuk.

Forrás: Lidl

Kiszámíthatóság, amely teret ad az egyéni sikereknek

A kiskereskedelem pörgős világában kulcskérdés, hogy a munkatársak előre tudjanak tervezni a mindennapjaikkal. A Lidl Magyarország éppen ezért kiemelt figyelmet fektet a tervezhető műszakbeosztásra, miközben igyekszik a lehető legnagyobb nyitottsággal alkalmazkodni a kollégák egyéni élethelyzetéhez. Ez a szemlélet nyújt valós segítséget ahhoz, hogy a családi teendők, a tanulmányok vagy éppen a hobbik a munka mellett is helyet kaphassanak.

Jó példa erre a bolti csapatban dolgozó Nagy Viktória története is, aki 24 éve űzi a karatét, és ma már fekete öves oktatóként adja át tudását másoknak. A jól szervezett munkarendnek köszönhetően a mozgás és az egészségtudatosság továbbra is a mindennapjai része maradt, sőt a munkahelye még hozzá is tett ehhez:

„Mióta a Lidlnél dolgozom, sokkal egészségesebben táplálkozom, sokkal többet is figyelek ezáltal önmagamra. Egy lelki egyensúlyt adott és egy nagyon jó alakformálás is egyben” – mesélte Viktória.

Gondoskodás a testi és a lelki jóllétről

A Lidlnél magától értetődő, hogy odafigyelnek a kollégák testi és lelki egészségére. A valódi gondoskodás részeként a munkatársak például térítésmentesen vehetnek igénybe magánegészségügyi ellátást a szakorvosi vizsgálatoktól a fogászaton át a kisebb műtétekig, a megelőzést pedig azzal is ösztönzik, hogy az éves szűrésekre egy extra, fizetett szabadnapot biztosítanak.

A Lidlnél a kollégák testi és lelki egészségére is odafigyelnek.

Forrás: Lidl

„Sportolóként számomra nagyon fontos az egészség, a Lidl által egészségbiztosítási programban tudok részt venni” – mondta Viktória, aki a munkahelyi támogatásokkal más mozgásformákat is be tud építeni a heteibe: „Hetente kétszer járok úszni és konditerembe, amire a bérletet meg tudom váltani a Lidl támogatásával.”

Az aktív életmódot az AYCM sportbérlet-kedvezmény, valamint olyan közös kihívások is segítik, mint a Balaton-átúszás vagy a Vivicitta futás.

Ugyanakkor a mindennapi vagy váratlan élethelyzetekben sincsenek magukra hagyva a kollégák: a „Számíthatsz Ránk!” program keretében díjmentes, anonim támogatást kérhetnek tapasztalt pszichológusoktól, jogi és pénzügyi szakemberektől.