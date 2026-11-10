Fekete öves karatés a Lidl dolgozója: így támogatja a vállalat a munkatársait

A kiskereskedelmi szektorban a rugalmasság sokszor csupán ígéret marad, a Lidl Magyarországnál azonban a gyakorlatban is működik a munka és a magánélet összehangolása. Az országosan 222 áruházat működtető és mintegy 10 500 munkavállalót foglalkoztató áruházlánc célja egy olyan megtartó, stabil közeg biztosítása, ahol négy generáció – a pályakezdő fiataloktól egészen a nyugdíj mellett dolgozókig – közösen építhet hosszú távú karriert anélkül, hogy le kellene mondania a hivatáson túli szenvedélyeiről.
Kiszámíthatóság, amely teret ad az egyéni sikereknek
A kiskereskedelem pörgős világában kulcskérdés, hogy a munkatársak előre tudjanak tervezni a mindennapjaikkal. A Lidl Magyarország éppen ezért kiemelt figyelmet fektet a tervezhető műszakbeosztásra, miközben igyekszik a lehető legnagyobb nyitottsággal alkalmazkodni a kollégák egyéni élethelyzetéhez. Ez a szemlélet nyújt valós segítséget ahhoz, hogy a családi teendők, a tanulmányok vagy éppen a hobbik a munka mellett is helyet kaphassanak.
Jó példa erre a bolti csapatban dolgozó Nagy Viktória története is, aki 24 éve űzi a karatét, és ma már fekete öves oktatóként adja át tudását másoknak. A jól szervezett munkarendnek köszönhetően a mozgás és az egészségtudatosság továbbra is a mindennapjai része maradt, sőt a munkahelye még hozzá is tett ehhez:
„Mióta a Lidlnél dolgozom, sokkal egészségesebben táplálkozom, sokkal többet is figyelek ezáltal önmagamra. Egy lelki egyensúlyt adott és egy nagyon jó alakformálás is egyben” – mesélte Viktória.
Gondoskodás a testi és a lelki jóllétről
A Lidlnél magától értetődő, hogy odafigyelnek a kollégák testi és lelki egészségére. A valódi gondoskodás részeként a munkatársak például térítésmentesen vehetnek igénybe magánegészségügyi ellátást a szakorvosi vizsgálatoktól a fogászaton át a kisebb műtétekig, a megelőzést pedig azzal is ösztönzik, hogy az éves szűrésekre egy extra, fizetett szabadnapot biztosítanak.
„Sportolóként számomra nagyon fontos az egészség, a Lidl által egészségbiztosítási programban tudok részt venni” – mondta Viktória, aki a munkahelyi támogatásokkal más mozgásformákat is be tud építeni a heteibe: „Hetente kétszer járok úszni és konditerembe, amire a bérletet meg tudom váltani a Lidl támogatásával.”
Az aktív életmódot az AYCM sportbérlet-kedvezmény, valamint olyan közös kihívások is segítik, mint a Balaton-átúszás vagy a Vivicitta futás.
Ugyanakkor a mindennapi vagy váratlan élethelyzetekben sincsenek magukra hagyva a kollégák: a „Számíthatsz Ránk!” program keretében díjmentes, anonim támogatást kérhetnek tapasztalt pszichológusoktól, jogi és pénzügyi szakemberektől.
Országosan egységes bérezés és anyagi biztonság
A megbecsülés egyik legfontosabb alapköve a biztos és versenyképes fizetés. A Lidl Magyarország 2026-ban 103 milliárd forintra emelte bérköltségét, és országosan egységes bérezési rendszert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az azonos munkakörben és szinten dolgozók ugyanannyit keresnek, függetlenül attól, hogy Budapesten vagy egy kisebb településen végzik a munkájukat.
A legutóbbi béremelést követően egy napi nyolc órában foglalkoztatott bolti dolgozó havi bruttó kezdő jövedelme a Lidl-kártyával és a pótlékokkal együtt 599 000 forint,
amely a tapasztalat függvényében 700 000 forint fölé emelkedhet. Az üzletvezetők bruttó kezdő jövedelme 1 104 000 forint, amely elérheti az 1 349 000 forintot is.
A Lidl még ennél is többet nyújt a munkavállalóinak
A béren felül kiterjedt támogatási rendszer segíti a dolgozókat. Húsvétkor és karácsonykor extra juttatás érkezik a Lidl-kártyára, amit év végi ajándékcsomag, valamint jubileumi és lojalitási elismerések egészítenek ki. A munkába járást a jogszabályi előírásoknál kedvezőbb feltételekkel támogatják: a közösségi közlekedést 100%-ban megtérítik, az autóval járóknak pedig kilométerenként 40 forintos költségtérítést nyújtanak.
A családos munkavállalókat nyári gyerektábor, iskolakezdési támogatás és babacsomag segíti, míg a hosszabb távú személyes célok megvalósításához fizetett önkéntes nap és fizetés nélküli távollét, úgynevezett sabbatical is igényelhető.
A juttatási csomagon túl a mindennapi légkör és a bolti közösség is fontos megtartó erő:
„A Lidlnél azt szeretem, hogy egy nagy család vagyunk és hogy emberekkel foglalkozunk. Rengeteg kapcsolatot tudunk teremteni, és baráti köröket is kialakítani” – árulta még el Viktória.