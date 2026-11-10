Helen Mirren 81 évesen is sportol – Évtizedek óta ezt a 12 perces edzést végzi

Helen Mirren edzése egyáltalán nem új találmány: a színésznő egy olyan programot követ, amelyet még az 1950-es években dolgoztak ki a Kanadai Királyi Légierő női tagjai számára. Az XBX, vagyis „Ten Basic Exercises” tíz saját testsúlyos gyakorlatból áll, és az egész programot 12 perc alatt kell elvégezni.

Helen Mirren 81 évesen is formában van.

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Nincs szükség edzőteremre

A rutin első gyakorlatai kifejezetten egyszerűek: lábujjak érintése, térdemelés, oldalra emelés és karkörzés következik, majd jönnek a nehezebb mozdulatok, például a felülések, lábemelések és fekvőtámaszok. A végén helyben futás vagy szökdelés emeli meg a pulzust.

A program érdekessége, hogy nem az edzés hosszát növeli, hanem fokozatosan nehezíti a gyakorlatokat. Összesen 48 szintből áll, így mindenki a saját állapotához igazíthatja.

Mirren azonban nem akart mindenáron a legmagasabb szintekre eljutni. Korábban arról beszélt, hogy soha nem jutott tovább a második szintnél, de szerinte ez így is teljesen megfelelő edzés számára. A lényeg inkább az, hogy rendszeresen csinálja.

Helen Mirren edzése nem a keménységről szól

Talán éppen ez az egész történet legjobb része. A színésznő módszere nem arról szól, hogy minden nap órákat töltsön a konditeremben, hanem arról, hogy legyen egy egyszerű rutinja, amit akkor is könnyű elővenni, amikor nincs kedve vagy ideje komoly edzésre.

A 12 perc önmagában természetesen nem helyettesíti a teljes heti mozgásmennyiséget, de arra tökéletes emlékeztető lehet, hogy a rendszeresség sokszor többet ér, mint az, ha valaki időnként nagy lendülettel belevág egy hosszú edzésbe, majd hetekre abbahagyja.

Helen Mirren pedig éppen ezt csinálja már nagyjából hatvan éve: röviden, egyszerűen, újra és újra.

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