Helen Mirren 81 évesen is sportol – Évtizedek óta ezt a 12 perces edzést végzi

Helen Mirren edzése egyáltalán nem új találmány: a színésznő egy olyan programot követ, amelyet még az 1950-es években dolgoztak ki a Kanadai Királyi Légierő női tagjai számára. Az XBX, vagyis „Ten Basic Exercises” tíz saját testsúlyos gyakorlatból áll, és az egész programot 12 perc alatt kell elvégezni.
Nincs szükség edzőteremre
A rutin első gyakorlatai kifejezetten egyszerűek: lábujjak érintése, térdemelés, oldalra emelés és karkörzés következik, majd jönnek a nehezebb mozdulatok, például a felülések, lábemelések és fekvőtámaszok. A végén helyben futás vagy szökdelés emeli meg a pulzust.
A program érdekessége, hogy nem az edzés hosszát növeli, hanem fokozatosan nehezíti a gyakorlatokat. Összesen 48 szintből áll, így mindenki a saját állapotához igazíthatja.
Mirren azonban nem akart mindenáron a legmagasabb szintekre eljutni. Korábban arról beszélt, hogy soha nem jutott tovább a második szintnél, de szerinte ez így is teljesen megfelelő edzés számára. A lényeg inkább az, hogy rendszeresen csinálja.
Helen Mirren edzése nem a keménységről szól
Talán éppen ez az egész történet legjobb része. A színésznő módszere nem arról szól, hogy minden nap órákat töltsön a konditeremben, hanem arról, hogy legyen egy egyszerű rutinja, amit akkor is könnyű elővenni, amikor nincs kedve vagy ideje komoly edzésre.
A 12 perc önmagában természetesen nem helyettesíti a teljes heti mozgásmennyiséget, de arra tökéletes emlékeztető lehet, hogy a rendszeresség sokszor többet ér, mint az, ha valaki időnként nagy lendülettel belevág egy hosszú edzésbe, majd hetekre abbahagyja.
Helen Mirren pedig éppen ezt csinálja már nagyjából hatvan éve: röviden, egyszerűen, újra és újra.
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