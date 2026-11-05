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Világsztár

Apa lett a Forma–1 sztárja: megszületett Charles Leclerc első gyermeke – Fotón a csöppség

Világsztár Charles Leclerc kisbaba
Horváth Angéla
2026.11.05.
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Hatalmas a boldogság a Leclerc családban: a Ferrari Forma–1-es versenyzője édesapa lett. Charles Leclerc rögtön meg is mutatta első gyermekét.

Megszületett Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux első közös gyermeke. 

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux az esküvőjükön
Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux az esküvőjükön
Forrás: Instagram

Charles Leclerc kislánya csodás nevet kapott

A monacói autóversenyző és kedvese a közösségi oldalukon tudatták az örömhírt rajongóikkal. A bejelentéshez egy cuki fotót is mellékeltek, amelyen újszülött gyermekük apró lábai láthatók. A baba a Bianca nevet kapta, és november 3-án látta meg a napvilágot. 

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023 óta alkotnak egy párt. A Forma–1-es versenyző tavaly novemberben jegyezte el kedvesét, az esküvőt pedig nem sokkal a 2026-os Forma–1-es szezon kezdete előtt tartották meg.

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