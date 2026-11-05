Apa lett a Forma–1 sztárja: megszületett Charles Leclerc első gyermeke – Fotón a csöppség

Megszületett Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux első közös gyermeke.

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux az esküvőjükön

Forrás: Instagram

Charles Leclerc kislánya csodás nevet kapott

A monacói autóversenyző és kedvese a közösségi oldalukon tudatták az örömhírt rajongóikkal. A bejelentéshez egy cuki fotót is mellékeltek, amelyen újszülött gyermekük apró lábai láthatók. A baba a Bianca nevet kapta, és november 3-án látta meg a napvilágot.

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023 óta alkotnak egy párt. A Forma–1-es versenyző tavaly novemberben jegyezte el kedvesét, az esküvőt pedig nem sokkal a 2026-os Forma–1-es szezon kezdete előtt tartották meg.

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