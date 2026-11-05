58 évesen újra apa lett Jamie Foxx: megszületett a világhírű színész harmadik gyermeke

A People magazinnak szerdán több forrás is megerősítette, hogy Jamie Foxx és barátnője, a korábban fitneszmodellként dolgozó ausztrál Alyce Huckstepp első közös babája megszületett. A színésznek előző kapcsolataiból már van két lánya, a 32 éves Corinne és a 17 éves Anelise.

Megszületett Jamie Foxx és Alyce Huckstepp első közös gyermeke

Forrás: Profimedia

Jamie Foxx 58 évesen ismét pelenkázni fog

A színész már a múlt hónapban elárulta Jimmy Kimmel műsorában, hogy ismét apa lesz. A vele egyidős műsorvezetőnek viccelődve jelentette be: „Úton van a kisbabám… Még mindig tudok valamit!”

És bár örömmel várta az új családtagot, az életkora azért elgondolkodtatta.

„Nem voltam bizonytalan, de azért 58 évesen… érted, mire gondolok?” – fogalmazott.

A színész Al Pacinót is megemlítette, akinek 2023-ban, 83 éves korában született meg Roman nevű fia a jelenleg 32 éves Noor Alfallah-tól. Jamie Foxx elmondása szerint találkozott a legendás színésszel, és a beszélgetésük minden esetleges kételyét eloszlatta.

Szakítottak, majd újra egymásra találtak

Jamie Foxx és Alyce Huckstepp 2023-ban kezdtek randizni, miután a színész szakított Katie Holmesszal, akivel hat évig voltak együtt. Huckstepp végig támogatta Foxxot súlyos betegsége alatt, és a történtek még közelebb hozták őket egymáshoz. Ennek ellenére 2025 januárjában másfél év után szakítottak. Három hónappal később, áprilisban viszont ismét együtt jelentek meg egy nyilvános eseményen.

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