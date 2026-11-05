Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

Ahogy megírtuk, a szupermodell hat héttel a szülése utánvonult végig a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján. Palvin Barbara kapott hideget-meleget, rengetegen büszkék a gyönyörű magyar hírességre, de voltak, akik szerint még nem jött el számára a munka ideje. A szupermodell most reagált a kritikákra.

Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Palvin Barbara megszólalt a szülés utáni visszatérése miatt kirobbant vitáról

Hatalmas sikert aratott a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-ján Palvin Barbara. A magyar szupermodell visszatérése azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését: bár nagyon sokan gratuláltak neki, mások úgy vélték, túl korán vállalt munkát. Barbara Palvin a Los Angelesben megrendezett Sprouse House Halloween-partin az E!Newsnak beszélt arról, hogyan érintették a megosztó reakciók. A modell szerint minden édesanya másként éli meg a szülés utáni időszakot, ő pedig szerencsésnek tartja magát, amiért a családja támogatta.

„Őszintén szólva, fele-fele volt a fogadtatás. Voltak, akik örültek, hogy visszatértem, mások pedig úgy gondolták, talán inkább otthon kellene pihennem” – mondta Barbara.

A magyar modell azt is hangsúlyozta, hogy nem érdemes általános következtetéseket levonni az ő történetéből, hiszen minden nő másként éli meg a gyermekágyas időszakot.

„Mindenki másként éli meg a szülés utáni időszakot, és ez az én történetem” – fogalmazott és hozzátette, a visszatérése körül kialakult nagy figyelem és a különböző vélemények megviselték. „Szerencsés vagyok, hogy számíthatok a férjemre és a családomra, és nekik köszönhetően ott lehettem a show-n” – árulta el és az édesanyáknak is üzent: „Ne féljetek segítséget kérni!”

Dylan Sprouse is kiállt felesége mellett

Barbara férje, Dylan Sprouse is részt vett a beszélgetésen, és hangsúlyozta, mennyire büszke a feleségére. A 34 éves színész leszögezte, a kifutón való szereplés komoly teljesítmény, amely mögött rengeteg munka áll. „Nem is lehetnék büszkébb rá. Ez nehéz dolog” – mondta Dylan.

Barbara elmondta, milyen sokat jelentett neki, hogy férje is ott volt a divatbemutatón. Mint kiderült, egyáltalán nem volt biztos benne, hogy Dylan időben odaér, ugyanis a színész éppen forgatásról tartott hazafelé.

„Az, hogy elérte a repülőgépét, és nem maradt le a bemutatóról, csodálatos” – válaszolta Barbara, amikor arról kérdezték, mit érzett, amikor meglátta férjét az első sorban, amint lelkesen szurkol neki.

Az Instagramján korábban köszönetet mondott

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta a show után az Instagramon Palvin Barbi, a teljes bejegyzést itt olvashatod el.