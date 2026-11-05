Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

Ahogy megírtuk, a szupermodell hat héttel a szülése utánvonult végig a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján. Palvin Barbara kapott hideget-meleget, rengetegen büszkék a gyönyörű magyar hírességre, de voltak, akik szerint még nem jött el számára a munka ideje. A szupermodell most reagált a kritikákra.
Palvin Barbara megszólalt a szülés utáni visszatérése miatt kirobbant vitáról
Hatalmas sikert aratott a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-ján Palvin Barbara. A magyar szupermodell visszatérése azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését: bár nagyon sokan gratuláltak neki, mások úgy vélték, túl korán vállalt munkát. Barbara Palvin a Los Angelesben megrendezett Sprouse House Halloween-partin az E!Newsnak beszélt arról, hogyan érintették a megosztó reakciók. A modell szerint minden édesanya másként éli meg a szülés utáni időszakot, ő pedig szerencsésnek tartja magát, amiért a családja támogatta.
„Őszintén szólva, fele-fele volt a fogadtatás. Voltak, akik örültek, hogy visszatértem, mások pedig úgy gondolták, talán inkább otthon kellene pihennem” – mondta Barbara.
A magyar modell azt is hangsúlyozta, hogy nem érdemes általános következtetéseket levonni az ő történetéből, hiszen minden nő másként éli meg a gyermekágyas időszakot.
„Mindenki másként éli meg a szülés utáni időszakot, és ez az én történetem” – fogalmazott és hozzátette, a visszatérése körül kialakult nagy figyelem és a különböző vélemények megviselték. „Szerencsés vagyok, hogy számíthatok a férjemre és a családomra, és nekik köszönhetően ott lehettem a show-n” – árulta el és az édesanyáknak is üzent: „Ne féljetek segítséget kérni!”
Dylan Sprouse is kiállt felesége mellett
Barbara férje, Dylan Sprouse is részt vett a beszélgetésen, és hangsúlyozta, mennyire büszke a feleségére. A 34 éves színész leszögezte, a kifutón való szereplés komoly teljesítmény, amely mögött rengeteg munka áll. „Nem is lehetnék büszkébb rá. Ez nehéz dolog” – mondta Dylan.
Barbara elmondta, milyen sokat jelentett neki, hogy férje is ott volt a divatbemutatón. Mint kiderült, egyáltalán nem volt biztos benne, hogy Dylan időben odaér, ugyanis a színész éppen forgatásról tartott hazafelé.
„Az, hogy elérte a repülőgépét, és nem maradt le a bemutatóról, csodálatos” – válaszolta Barbara, amikor arról kérdezték, mit érzett, amikor meglátta férjét az első sorban, amint lelkesen szurkol neki.
Az Instagramján korábban köszönetet mondott
„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta a show után az Instagramon Palvin Barbi, a teljes bejegyzést itt olvashatod el.
Ha kíváncsi vagy arra, milyen volt az idei show, kattints a galériára!
Palvin Barbara áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst szettben, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal, rózsás árnyalatú sminkkel vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Az erről készült videót itt nézheted meg. Barbi a Victoria’s Secret Fashion Show-n való szerepléséről ezekben a cikkeinkben olvashatsz.
A házaspár számára az idei Halloween is különleges volt, hiszen ez volt az első közös ünnepük kislányukkal, Sylvie-vel.
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