Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 5., csütörtök Imre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
szupermodell

Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

szupermodell Victoria's Secret Fashion Show palvin barbara dylan sprouse
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A szupermodell nagyon hálás a családjának, azt mondja, szeretteinek köszönheti, hogy a kifutóra állhatott. Palvin Barbara arról beszélt, hogyan dolgozta fel a követői megjegyzéseit.

Ahogy megírtuk, a szupermodell hat héttel a szülése utánvonult végig a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján. Palvin Barbara kapott hideget-meleget, rengetegen büszkék a gyönyörű magyar hírességre, de voltak, akik szerint még nem jött el számára a munka ideje. A szupermodell most reagált a kritikákra. 

Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Palvin Barbara megszólalt a szülés utáni visszatérése miatt kirobbant vitáról

Hatalmas sikert aratott a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-ján Palvin Barbara. A magyar szupermodell visszatérése azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését: bár nagyon sokan gratuláltak neki, mások úgy vélték, túl korán vállalt munkát. Barbara Palvin a Los Angelesben megrendezett Sprouse House Halloween-partin az E!Newsnak beszélt arról, hogyan érintették a megosztó reakciók. A modell szerint minden édesanya másként éli meg a szülés utáni időszakot, ő pedig szerencsésnek tartja magát, amiért a családja támogatta.

 „Őszintén szólva, fele-fele volt a fogadtatás. Voltak, akik örültek, hogy visszatértem, mások pedig úgy gondolták, talán inkább otthon kellene pihennem” – mondta Barbara.

A magyar modell azt is hangsúlyozta, hogy nem érdemes általános következtetéseket levonni az ő történetéből, hiszen minden nő másként éli meg a gyermekágyas időszakot. 

„Mindenki másként éli meg a szülés utáni időszakot, és ez az én történetem” – fogalmazott és hozzátette, a visszatérése körül kialakult nagy figyelem és a különböző vélemények megviselték. „Szerencsés vagyok, hogy számíthatok a férjemre és a családomra, és nekik köszönhetően ott lehettem a show-n” – árulta el és az édesanyáknak is üzent: „Ne féljetek segítséget kérni!”

Dylan Sprouse is kiállt felesége mellett

Barbara férje, Dylan Sprouse is részt vett a beszélgetésen, és hangsúlyozta, mennyire büszke a feleségére. A 34 éves színész leszögezte, a kifutón való szereplés komoly teljesítmény, amely mögött rengeteg munka áll. „Nem is lehetnék büszkébb rá. Ez nehéz dolog” – mondta Dylan. 

Barbara elmondta, milyen sokat jelentett neki, hogy férje is ott volt a divatbemutatón. Mint kiderült, egyáltalán nem volt biztos benne, hogy Dylan időben odaér, ugyanis a színész éppen forgatásról tartott hazafelé. 

„Az, hogy elérte a repülőgépét, és nem maradt le a bemutatóról, csodálatos” – válaszolta Barbara, amikor arról kérdezték, mit érzett, amikor meglátta férjét az első sorban, amint lelkesen szurkol neki.

Az Instagramján korábban köszönetet mondott

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta a show után az Instagramon Palvin Barbi, a teljes bejegyzést itt olvashatod el.  

Ha kíváncsi vagy arra, milyen volt az idei show, kattints a galériára!

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
1 / 20
Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Palvin Barbara áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst szettben, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal, rózsás árnyalatú sminkkel vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Az erről készült videót itt nézheted meg. Barbi a Victoria’s Secret Fashion Show-n való szerepléséről ezekben a cikkeinkben olvashatsz

A házaspár számára az idei Halloween is különleges volt, hiszen ez volt az első közös ünnepük kislányukkal, Sylvie-vel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Apa lett a Forma–1 sztárja: megszületett Charles Leclerc első gyermeke – Fotón a csöppség

Hatalmas a boldogság a Leclerc családban: a Ferrari Forma–1-es versenyzője édesapa lett. Charles Leclerc rögtön meg is mutatta első gyermekét.

Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

Nyolc év után először töltheti a karácsonyt az Egyesült Királyságban Harry herceg és Meghan Markle. De vajon találkoznak a királyi családdal többi tagjával?

Eladó Szabó Zsófi gyerekkori otthona: 280 millióért árulja a családja a hatalmas villát

Meghirdették azt a budatétényi villát, amely több mint három évtizeden át Szabó Gyula és családja otthona volt. A 280 millió forintis ingatlanban nőtt fel Szabó Zsófi is.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu